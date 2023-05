Fivetran: Neue Finanzierung in Höhe von 125 Millionen Dollar durch Vista Credit Partners

Investition zur Beschleunigung des Unternehmenswachstums, für globale Wachstumsstrategie und zur Förderung von Plattforminnovationen

München, 30. Mai 2023 – Fivetran, der führende Anbieter für automatisiertes Data Movement, gibt eine Finanzierung in Höhe von 125 Millionen US-Dollar durch Vista Credit Partners bekannt, Tochtergesellschaft von Vista Equity Partners und strategischer Kredit- und Finanzierungspartner mit Fokus auf den Märkten Enterprise Software, Daten und Technologie. Die Investition dient dazu, die kontinuierliche Innovation und das anhaltende Wachstum von Fivetran zu unterstützen und die Führungsposition des Unternehmens auf dem Markt für automatisiertes Data Movement zu stärken.

„Im heutigen makroökonomischen Klima sind viele der erfolgreichsten Unternehmen Datenunternehmen. Denn von umsatzrelevanten Entscheidungen bis zur Steigerung der betrieblichen Effizienz – Unternehmen sind auf Daten angewiesen. Die Verfügbarkeit von Daten in einem Unternehmen darf deshalb nicht fraglich sein, vielmehr muss sie so einfach und zuverlässig funktionieren wie Strom aus der Steckdose“, erläutert George Fraser, CEO von Fivetran. „Fivetrans automatisierte Data Movement Platform hilft Unternehmen, alle ihre Daten mit einer garantierten Up-Time von 99,9 % verknüpfen zu können – ob on Premise oder in der Cloud. Die aktuelle Finanzierung ermöglicht uns, Forschung und Entwicklung zu beschleunigen und unsere automatisierte Data Movement Platform zu erweitern, während wir global weiter wachsen.“

Im vergangenen Jahr zeigte Fivetran eine erhebliche Dynamik und kontinuierliches Wachstum mit Meilensteinen wie:

– einem Jahresumsatz von mehr als 200 Millionen US-Dollar – eine Steigerung von 50 % im Vergleich zum Vorjahr;

– Auszeichnung als Partner des Jahres durch Google Cloud, Snowflake und Databricks;

– dem Ausbau der Kundenliste auf über 5.000 globale Marken, darunter Autodesk, Morgan Stanley, Ziff Davis, SIEMENS, VW Financial Services, Lufthansa, Hermes und DOUGLAS;

– einer Rekord-Nutzung mit insgesamt mehr als 180.000 synchronisierten Konnektoren im Monat. Fivetran bewegt monatlich mehr als 2.500 TB an Daten und verwaltet mehr als 1,3 Millionen Schemaänderungen mit einer garantierten Up-Time von 99,9 %;

– Anerkennung von der Financial Times als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nord- und Südamerika, Aufnahme in die Deloitte Technology Fast 500 Liste, 2022 Forbes Cloud 100 und G2’s 2023 Best ETL Tools Liste.

Zu den wichtigsten neuen Produktfunktionalitäten im vergangenen Jahr gehört die Einführung der Metadata-API. Sie vereinfacht die Data Governance für Unternehmen, indem sie die Nachverfolgung von Daten in-flight automatisiert. Zudem hat Fivetran neue Funktionen für Unternehmen eingeführt, darunter:

– Unterstützung für Amazon S3 mit Apache Iceberg, die Data Lakes effektiver und für alle Benutzer im gesamten Unternehmen zugänglich macht;

– High-Volume Agent (HVA) Konnektoren, AWS-Gov-Cloud-Unterstützung und Private Deployment, die mit Optionen für alle Deployment-Typen für eine sichere, Echtzeit- und High-Volume-Datenbankreplikation den Industriestandard setzen;

– Lite-Konnektoren für die Anbindung an praktisch jede SaaS-Anwendung.

„Als Gründer-geführter, skalierender und wachsender Branchenführer, der geschäftskritische Lösungen für moderne Unternehmen anbietet, ist Fivetran ein idealer Partner für Vista Credit Partners“, erklärt David Flannery, President bei Vista Credit Partners. „Wir freuen uns, Fivetran Kreditlösungen ohne Verwässerungseffekt sowie operative Unterstützung bereit zu stellen, während das Unternehmen kontinuierlich Innovationen vorantreibt und weitere Unternehmen dabei unterstützt, zu wirklich datengesteuerten Unternehmen zu werden.“

Über Fivetran

Fivetran automatisiert alle Arten von Data Movement im Zusammenhang mit Cloud-Datenplattformen. Das gilt vor allem für die zeitaufwendigsten Teile des ELT-Prozesses (Extract, Load, Transform) – von der Extraktion von Daten über das Handling von Schema-Drifts bis hin zu Daten-Transformationen. Damit können sich Data Engineers auf wichtigere Projekte konzentrieren, ohne sich um die Data Pipelines kümmern zu müssen. Mit einer Up-Time von 99,9 % und sich selbst reparierenden Pipelines ermöglicht Fivetran Hunderten von führenden Marken weltweit, darunter Autodesk, Lionsgate und Morgan Stanley, datengestützte Entscheidungen zu treffen und so ihr Unternehmenswachstum voranzutreiben. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Siemens, VW Financial Services und Westwing. Weitere Informationen unter fivetran.com.

Über Vista Credit Partners

Vista Credit Partners (VCP) ist der Kreditinvestitionszweig von Vista Equity Partners sowie strategischer Investor und Finanzierungspartner, der sich auf den wachsenden Markt für Enterprise Software, Daten und Technologie konzentriert. VCP verfolgt einen äußerst stringenten Ansatz bei Kreditinvestitionen und behält gleichzeitig die Flexibilität, Investitionen mit dem besten relativen Wert zu verfolgen und über die gesamte Kapitalstruktur hinweg zu investieren. Zum 31. Dezember 2022 verfügte VCP über ein verwaltetes Vermögen von über 6,8 Milliarden US-Dollar. Von der Gründung im Jahr 2013 bis zum 31. März 2023 hat VCP mehr als 10,4 Milliarden US-Dollar investiert. Weitere Informationen unter www.vistacreditpartners.com

Vista Credit Partners bietet auf strategische Ziele zugeschnittene Lösungen mit wachstumsfreundlichen Bedingungen und langfristigen Investitionshorizonten sowohl auf dem privaten als auch auf dem breit gefächerten Konsortialmarkt an, mit Transaktionen direkt von Gründer-geführten Unternehmen, über Sponsorenbeziehungen und über das umfangreiche Netzwerk von Experten, Beratern und anderen Vermittlern. Durch kreative Kapitallösungen und operative Partnerschaften unterstützt VCP das Wachstum und erschließt Werte. VCP hat seit seiner Gründung mehr als 495 Software- und Technologietransaktionen abgeschlossen.

