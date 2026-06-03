Flache Formen am Drücker: ECO Schulte legt Klassiker neu auf

Normenkonforme Objekttürgriffe auch für Fluchtwege / Formvarianten sowie Lageroptionen für unterschiedliche Nutzungsintensitäten

Türdrücker mit frontseitig flachem Griff gehören zur Kategorie „Klassiker“ an der Objekttür. Der Türbeschlags-Spezialist ECO Schulte präsentiert jetzt seine Neuinterpretation dieses Designs in allen einsatzspezifischen Varianten. Eine ebenso leichte, wie elegant-zeitlose Formensprache in Edelstahl. Das Besondere an den Produkten aus Menden: Alle Beschläge entsprechen der Objektnorm EN 1906, zwei Varianten (D-380 und D-385) erfüllen auch die EN 179 und sind damit für Fluchtwege zugelassen. Bei diesen beiden Ausführungen sind die Griffe geschlossen (closed end) – das minimiert im Falle von Gebäudeevakuierungen die Gefahr des Hängenbleibens mit Kleidung.Wichtig für Architekten und Türenplaner: Die Serie deckt vom Start weg alle Einsatzbereiche im Objekt ab. Schulen, Büros, Hotels und Kliniken können damit einheitlich nahezu komplett ausgestattet werden. Gekröpfte und geschlossene Drücker sind im Sortiment enthalten. Die gekröpften Varianten D-365 und D-385 verlagern Finger und Hand optimal zur Türmitte und vermeiden damit Einklemmrisiken an Rahmenkanten. Die geschlossenen Modelle D-380 und D-385 bieten eine sichere, geschlossene Form, die Verletzungsrisiken minimiert, und sind zulässig für Notausgänge in Objektgebäuden.Technische Highlights: Die flachen Objektdrücker sind mit wartungsfreien OGL-Lagern verfügbar und können mit dem werkzeuglosen ECO Click System schnell und professionell montiert werden. Die Auswahl an unterschiedlichen Lagern bildet die Intensität des Nutzungsgrads der Tür unkompliziert ab – sie sind zwischen einer Million und 200.000 Prüfzyklen getestet – genug für ein langes und intensives Beschlags-Leben. Rund- und Ovalrosetten (für Türen mit schmalen Profilen) sind mit diesen Objektlagern ausgestattet lieferbar.Bildzeile: Ein Klassiker im Objekt – jetzt als normengerechte Neuauflage von ECO Schulte: flache Objektdrücker in vielen Varianten.

ECO Schulte ist ein System-Spezialist für Hard- und Software an der Tür. Das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen entwickelt und fertigt hochwertige Beschläge, Türschließer, Bänder sowie Panik-, Schloss- und Verriegelungssysteme. An den Standorten Menden, Luckenwalde (Deutschland) und Zhuhai (China) werden aus verschiedensten Materialien wie Kunststoff, Leichtmetall, Edelstahl und Messing ganzheitliche Systeme rund um die Tür produziert. Ausführliche Informationen zu ECO Schulte und seinen Produkten finden Sie unter www.eco-schulte.de

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