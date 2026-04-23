Flavura GmbH erweitert Marketing-Team: Automatengroßhändler, Automatenvertrieb der Automatenhersteller, Automatenaufsteller & Automatenservice

Die Flavura GmbH, Automatengroßhändler und Automatenvertrieb der Automatenhersteller sowie Automatenaufsteller und Automatenservice für Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, baut ihre Marketingkompetenz aus

Seit Anfang April verstärken vier neue Spezialisten in den Bereichen Social Media und Marketing gezielt die digitale Markenentwicklung und Marktpräsenz der Flavura GmbH. ( www.flavura.de & www.flavura-kaffee.de)

Die Flavura GmbH, Automatengroßhändler und Automatenvertrieb der Automatenhersteller sowie Automatenaufsteller und Automatenservice für Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, verstärkt seit Anfang April gezielt ihr Team: Vier neue Spezialisten im Bereich Social Media und Marketing treiben die digitale Markenentwicklung voran.Mit diesem Schritt setzt das Unternehmen einen klaren Fokus auf den Ausbau seiner digitalen Präsenz und die Weiterentwicklung der Markenkommunikation.

Die personelle Erweiterung unterstreicht die wachsende Bedeutung von professionellem Marketing im Wettbewerb um Sichtbarkeit und Kundenbindung. Flavura reagiert damit auf die steigenden Anforderungen eines zunehmend digitalisierten Marktes und investiert gezielt in Know-how in den Bereichen Social Media, Content-Strategie und Performance-Marketing.

Stärkung der Marke und digitale Weiterentwicklung

Die neuen Teammitglieder bringen umfassende Expertise in der Entwicklung und Umsetzung moderner Marketingstrategien mit. Ziel ist es, die Markenbekanntheit von Flavura weiter zu steigern, bestehende Kommunikationskanäle auszubauen und neue digitale Potenziale zu erschließen.

Neben der strategischen Weiterentwicklung der Marke stehen insbesondere die Optimierung der Online-Präsenz sowie die zielgerichtete Ansprache von Geschäftskunden im Fokus. Durch kreative Inhalte und datenbasierte Kampagnen soll die Position von Flavura im Markt nachhaltig gestärkt werden.

Ganzheitliche Lösungen im Vending-Bereich

Die Flavura GmbH bietet umfassende Leistungen aus einer Hand – von der Beratung und Planung über Lieferung und Installation bis hin zu technischem Service und Wartung.

Zum Portfolio gehören unter anderem:

– Kaffeeautomaten und Kaffeevollautomaten

– Heiß- und Kaltgetränkeautomaten

– Wasserautomaten und Wasserspender

– Eisautomaten

– Snack- und Foodautomaten

– Verkaufs- und Warenautomaten

– 24/7-Automatenshops (Automaten-Minimärkte und Automaten-Supermärkte)

Ergänzt wird das Angebot durch die eigene Kaffeemarke „Flavura Kaffee“ sowie durch hochwertige Füllprodukte für den professionellen Einsatz.

Breite Einsatzbereiche

Die Lösungen von Flavura sind in zahlreichen Branchen etabliert, darunter Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Gesundheitswesen, Gastronomie sowie öffentliche Einrichtungen.

Über die Flavura GmbH

Die Flavura GmbH ist Automatengroßhändler und Automatenvertrieb der Automatenhersteller sowie Automatenaufsteller und Automatenservice für Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als spezialisierter Anbieter bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Gewerbe und öffentliche Einrichtungen. Neben Automaten umfasst das Portfolio auch eigene Kaffeeprodukte sowie ein umfassendes Serviceangebot.

Weitere Informationen:

www.flavura.de

www.flavura-kaffee.de

Flavura Kaffee und Vending Automaten

Flavura Kaffee und Vending Automaten ist der spezialisierte Automatengroßhandel, Automatenvertrieb und Fachhändler der Automatenhersteller sowie Automatenaufsteller und Automatenservice für hochwertigen Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zum Sortiment der Flavura Kaffeeautomaten und Vending Automaten gehören:

– Getränkeautomaten: Heißgetränkeautomaten & Kaltgetränkeautomaten

– Kaffeeautomaten & Kaffeevollautomaten

– Wasserautomaten & Wasserspender

– Leergutautomaten & Rücknahmeautomaten: Automaten für Leergut, Einweg- und Mehrweg-Getränkeverpackungen

– Eisautomaten

– Verpflegungsautomaten: Foodautomaten & Snackautomaten

– Vending Automaten: Verkaufsautomaten & Warenautomaten

– 24-7-Automatenshop: Automaten Minimarkt & Automaten Supermarkt

mit technischem Service für Kaffee, Getränke, Eis, Food & Snacks sowie Non-Food für Firmen und Gewerbetreibende.

Die Flavura Kaffeerösterei ist Hersteller, Produzent und Vertrieb der Kaffeemarke Flavura Kaffee.

Automatenfüllprodukte wie beispielsweise Getränke und Snacks für Vending-Automaten runden das Angebot von Flavura ab.

+++ Flavura Kaffee- und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz +++

Flavura Kaffee- und Vending-Automaten beliefert als Automatenaufsteller und Automatenservice Kunden mit Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Flavura Kaffee- und Vending Automaten sind im Einsatz u.a. in Agenturen, Büros, Firmen, Unternehmen & Konzerne, Autohäuser, Bäckereien & Tankstellen, Kantinen & Mensen, im HoReCa- & Gastronomie-Bereich (Hotel, Restaurant, Cafe), Bildungseinrichtungen wie Bibliotheken, Schulen & Universitäten, Fitnessstudios, Sportvereine & Sportzentren, öffentliche Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen & Freizeitanlagen, Schwimmbad & Freibad, Kinos & Theater, Kindergarten & Kitas, Krankenhäuser & Kliniken, Altenheime, Pflegeheime & Seniorenresidenzen sowie Behörden und Verwaltungen.

Weitere Informationen:

https://www.flavura.de

Firmenkontakt

Flavura GmbH

Holger Ballwanz

Freie Straße 38

39112 Magdeburg

+49 (0) 391 662 776 30

+49 (0) 391 662 776 39



http://www.flavura.de

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