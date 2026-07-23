Flexera im „2026 Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer for Software Asset Management Tools“ ausgezeichnet

Flexera erhält die Auszeichnung als einziger Anbieter auf Basis des Feedbacks und der Bewertungen von Fachleuten aus der Praxis (Customer’s Choice)

Hamburg, 23. Juli 2026 – Flexera wurde im „ 2026 Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer for Software Asset Management Tools“ als Customers Choice ausgezeichnet. Der Anbieter für Software-Lizenzmanagement und Technology Intelligence ist das einzige Unternehmen, das in diesem Jahr die Auszeichnung erhielt.

Gartner Peer Insights zeichnet Anbieter auf Grundlage verifizierter Kundenbewertungen und -einschätzungen aus. Der Voice-of-the-Customer-Bericht fasst Peer-Bewertungen zu übergreifenden Erkenntnissen zusammen, die IT-Entscheidern helfen, die Kundenerfahrung am Markt besser zu verstehen.

Im diesjährigen Gartner-Bericht gaben 86 verifizierte Endnutzer von Flexera Managementlösungen eine Bewertung ab. 91 Prozent der Teilnehmenden erklärten, dass sie Flexera als Anbieter weiterempfehlen würden.

Anbieter, die im Customers’-Choice-Quadranten positioniert sind, haben den Marktdurchschnitt in der Kategorie „Overall Experience“ und „User Interest and Adoption“ erreicht oder übertroffen. Zudem erzielen sie laut Gartner im Marktvergleich starke Bewertungen für die Gesamterfahrung, die Produktfähigkeiten sowie für Service und Support.

„Unsere Kunden sind der Maßstab für unseren Erfolg“, so Mike Jerrich, Präsident und CEO von Flexera. „Wir sind überzeugt, dass die Customer-Choice-Auszeichnung das Vertrauen widerspiegelt, das Unternehmen in Flexera One setzen. Unternehmen sehen sich hohen Ausgaben, diversen Risiken und wachsender Komplexität gegenüber – egal ob Cloud, SaaS, On-Premises oder KI. Sie setzen auf Flexera, um die zunehmend komplexen Technologieumgebungen zu managen. Unser Ziel ist es, ihnen vertrauenswürdige Daten und einen höheren Automatisierungsgrad an die Hand zu geben, damit sie richtungsweisende Entscheidungen treffen können.“

Erst kürzlich wurde Flexera als Leader im 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for SaaS Management Platformsausgezeichnet. Damit ist der Softwareexperte dort bereits zum zweiten Mal in Folge vertreten.

Über Flexera

Flexera unterstützt Unternehmen dabei, den Wert ihrer Technologie transparent zu machen und gezielt zu steigern. Dazu zählen auch die steigenden Kosten und Risiken durch den Einsatz von KI. Kunden können so jährlich Milliarden an unnötigen IT-Ausgaben einsparen.

Die Flexera One Plattform schafft ganzheitliche Transparenz: Sie zeigt Unternehmen, welche Technologien im Einsatz sind, wie sie genutzt werden, welche Kosten sie verursachen und wo Risiken bestehen. Dadurch gewinnen IT-Teams die Kontrolle über zunehmend komplexe IT-Landschaften – egal ob Cloud, SaaS oder On-Premises.

Flexera setzt Maßstäbe bei der Zusammenführung von IT-Asset-Management, FinOps und SaaS-Management. Grundlage dafür sind hochpräzise Daten aus Technopedia, der firmeneigenen Referenzdatenbank für Technologie-Assets. Ergänzt werden sie durch intelligente, KI-gestützte Automatisierung. Weltweit setzen tausende Unternehmen auf Flexera One und Technopedia.

Mehr erfahren Sie unter flexera.com.

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