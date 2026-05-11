Floralux setzt bei Cloud-Transformation erneut auf FIS

Beim Schritt in die SAP S/4HANA Cloud Public Edition vertraut der belgische Großhändler weiter auf das Stammdatentool FIS/mpm

Grafenrheinfeld, 08.05.2026 – Der belgische Blumen- und Pflanzengroßhändler Floralux setzt beim Wechsel in die SAP S/4HANA Cloud Public Edition erneut auf die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH. Für das Stammdatenmanagement vertraut das Unternehmen weiterhin auf FIS/mpm und führt die bestehende Zusammenarbeit damit konsequent fort.

Der Kontakt zwischen Floralux und FIS entstand bereits im Jahr 2020 über den belgischen SAP-Partner Delaware. Im Zuge der damaligen SAP-Einführung suchte Floralux nach einer Lösung, mit der sich die Anforderungen im Stammdatenmanagement eines mittelständischen Unternehmens passgenau abbilden lassen. Die Entscheidung fiel auf FIS/mpm.

Mit dem aktuellen Schritt in die SAP S/4HANA Cloud Public Edition knüpft Floralux an diese Zusammenarbeit an und setzt im Rahmen der Cloud-Transformation beim Stammdatenmanagement auf die beiden Tools Materialstamm und Business Partner. Ausschlaggebend war dabei unter anderem, dass FIS/mpm auch für die Public Cloud verfügbar ist und die spezifischen Anforderungen von Floralux zuverlässig abbilden kann.

Diese Anforderungen ergeben sich unmittelbar aus dem Geschäftsmodell des Unternehmens. Floralux ist einer der führenden Blumen- und Pflanzengroßhändler in Belgien und verarbeitet fortlaufend neue artikelbezogene Informationen aus Auktionen und digitalen Plattformen. Um die Daten schnell und strukturiert in SAP nutzbar zu machen, übernimmt FIS/mpm zentrale Aufgaben im Stammdatenmanagement. Dazu gehören insbesondere der Import von Lieferanten- und Materialstammdaten sowie die Übernahme von Daten aus der Online-Plattform in strukturierte Arbeitslisten.

„Unsere Anforderungen an das Stammdatenmanagement werden durch die Komplexität und das Volumen unseres Geschäfts bestimmt. Mit dem Wechsel zu SAP S/4HANA Cloud Public Edition war es uns wichtig, mit einer Lösung weiterzuarbeiten, die zu unseren Prozessen passt und unsere Cloud-Strategie unterstützt. FIS/mpm hat sich dabei als zuverlässig erwiesen, weshalb wir unsere bestehende Zusammenarbeit fortsetzen“, so Nico Smet, CIO von Floralux.

Mit der erneuten Entscheidung für FIS schafft Floralux die Grundlage, ein hohes Artikelaufkommen effizient zu verarbeiten und stammdatenbezogene Prozesse weiter zu automatisieren. Gleichzeitig unterstreicht das Unternehmen seinen Weg in die Cloud und setzt dabei im Stammdatenmanagement weiterhin auf seinen bewährten Partner FIS.

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