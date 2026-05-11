Flughafentransfer Tübingen: 40 Jahre Taxi Akbulut

15 Festpreis-Routen zu Stuttgart, Frankfurt, München & Zürich – Familienbetrieb der Brüder Akbulut feiert 40-jähriges Bestehen mit Service-Ausbau

40 Jahre Taxi Akbulut Tübingen: Familienbetrieb baut Flughafentransfer-Netz auf 15 Routen aus und vereinheitlicht Festpreise im gesamten Großraum Stuttgart

Familienbetrieb in zweiter Generation: Nach dem Ruhestand von Gründer Ufuk Tahsin Akbulut (2025) und Mitgesellschafter Muhsin Süleyman Akbulut (2023) führen heute die Brüder Muhammed Sefik und Yasin Akbulut den Betrieb – 15 Festpreis-Routen zu Stuttgart (STR), Frankfurt (FRA), München (MUC) und Zürich (ZRH), 24/7-Service mit Online-Buchung und Flightradar24-basiertem Verspätungs-Monitoring

Tübingen, Stuttgart. 09.05.2026 – Im 40. Jahr seines Bestehens baut das Tübinger Familienunternehmen Taxi Akbulut sein digitales Flughafentransfer-Angebot strukturell aus und bündelt unter der Domain taxi-akbulut.de ab sofort 15 spezialisierte Service-Routen zu den vier wichtigsten Flughäfen des süddeutschen Raums: Stuttgart (STR), Frankfurt (FRA), München (MUC) und Zürich (ZRH). Im Mittelpunkt stehen garantierte Festpreise, eine Pünktlichkeitsgarantie für Vorbestellungen sowie ein 24-Stunden-Buchungssystem, das auf Smartphone, Tablet und PC verfügbar ist.

Geschäftsführer Yasin Akbulut, der das Familienunternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Muhammed Sefik Akbulut leitet, erklärt zur strategischen Ausrichtung:

„Unsere Kunden erwarten heute zwei Dinge: Verlässlichkeit beim Fahrer und Transparenz beim Preis. Beides geht nur, wenn man jede einzelne Strecke kennt. Deshalb haben wir für jede relevante Quellregion im Großraum Stuttgart eine eigene Festpreis-Route definiert – von Tübingen über Reutlingen, Ludwigsburg und Heilbronn bis nach Ulm, Karlsruhe und Pforzheim.“

Die 15 Flughafentransfer-Routen im Überblick

Hub: Flughafen Stuttgart (STR)

Zentrale Übersicht aller STR-Verbindungen:

Flughafentransfer Stuttgart (STR)

Regional-Routen zum Flughafen Stuttgart (STR)

Quellort

Entfernung

Reine Fahrzeit*

Direktlink

Tübingen

ca. 45 km

25-40 Min.

Flughafentransfer Tübingen

Reutlingen

ca. 20-30 km

25-35 Min.

Flughafentransfer Reutlingen

Böblingen / Sindelfingen

ca. 20-30 km

20-30 Min.

Flughafentransfer Böblingen-Sindelfingen

Leonberg

ca. 25-30 km

25-40 Min.

Flughafentransfer Leonberg

Ludwigsburg

ca. 30-40 km

30-45 Min.

Flughafentransfer Ludwigsburg

Waiblingen

ca. 25-35 km

25-40 Min.

Flughafentransfer Waiblingen

Heilbronn

ca. 50-60 km

40-50 Min.

Flughafentransfer Heilbronn

Pforzheim

ca. 40-50 km

30-45 Min.

Flughafentransfer Pforzheim

Karlsruhe

ca. 80-90 km

60-80 Min.

Flughafentransfer Karlsruhe

Ulm

ca. 60-70 km

50-70 Min.

Flughafentransfer Ulm

*Fahrzeiten unter normalen Verkehrsbedingungen.

Langstrecken-Transfers ab Stuttgart und Region

Verbindung

Entfernung

Reine Fahrzeit

Direktlink

Stuttgart Frankfurt Flughafen (FRA)

ca. 210 km

2-2,5 Std.

Flughafentransfer Stuttgart-Frankfurt

Stuttgart München Flughafen (MUC)

ca. 220-250 km

2,25-2,75 Std.

Flughafentransfer Stuttgart-München

Stuttgart Zürich Flughafen (ZRH)

ca. 200-220 km

2-2,5 Std.

Flughafentransfer Stuttgart-Zürich

Reutlingen München Flughafen (MUC)

ca. 240-260 km

2,5-3 Std.

Flughafentransfer Reutlingen-München

Servicemerkmale: Was Taxi Akbulut Tübingen von Mitbewerbern unterscheidet

Festpreise statt Taxameter: Der Endpreis steht bereits bei der Online-Buchung fest – unabhängig von Stau, Wartezeiten oder Umwegen.

60 Minuten kostenlose Wartezeit nach Landung: In jedem Festpreis ist eine Wartezeit von bis zu 60 Minuten ab tatsächlicher Landezeit inklusive, damit Reisende ihr Gepäck in Ruhe abholen können.

Flightradar24-basiertes Flugmonitoring: Anhand der Flugnummer wird jeder Flug live verfolgt; das Fahrzeug ist bei Verspätungen oder früheren Landungen entsprechend pünktlich am Terminal.

Pünktlichkeitsgarantie für Vorbestellungen: Bei Verspätungen des vorbestellten Fahrzeugs (z. B. 10 Minuten) wird ein anteiliger Rabatt automatisch gewährt.

24/7-Verfügbarkeit: Der Buchungs- und Fahrservice ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr erreichbar – auch nachts und an Feiertagen.

Bargeldlose Zahlung möglich: Online per Kreditkarte und PayPal, vor Ort per Karte oder bar.

Mercedes-Benz-Flotte: Limousine, T-Modell und V-Klasse für bis zu 7 Fahrgäste; ideal für Familien, Geschäftsreisende und Gruppen.

Englischsprachige Fahrer: Ein Großteil der Fahrer beherrscht Englisch – relevant für Geschäftsreisende und internationale Gäste der Eberhard Karls Universität Tübingen.

Lokales Netzwerk: Namhafte Geschäftskunden und institutionelle Auftraggeber in Tübingen

Eine wesentliche Säule des Geschäftsmodells von Taxi Akbulut ist die tiefe Verankerung in der Tübinger Wirtschaft, Wissenschaft und Gesundheitsversorgung. Über die Jahre haben sich stabile, langfristige Geschäftsbeziehungen mit zentralen Institutionen und Unternehmen der Region entwickelt. Zu den namhaften Geschäftskunden und institutionellen Auftraggebern zählen:

Erbe Elektromedizin GmbH – seit 1851 in Tübingen ansässiges, weltweit führendes inhabergeführtes Familienunternehmen der Medizintechnik (Elektrochirurgie, Plasmachirurgie, Kryochirurgie) mit rund 2.000 Mitarbeitenden und Niederlassungen auf nahezu allen Kontinenten.

Kemmler Baustoffe GmbH – traditionsreicher Baustoff- und Fliesenfachhändler mit Stammsitz Tübingen, hervorgegangen aus der Gründung von 1908, mit über 30 Niederlassungen in Süddeutschland.

Eberhard Karls Universität Tübingen – eine der ältesten und renommiertesten Universitäten Deutschlands (gegründet 1477) mit weltweitem Forschungsruf und internationalem Gästeaufkommen.

Universitätsklinikum Tübingen (UKT) – Maximalversorger und eine der größten medizinischen Einrichtungen Baden-Württembergs mit überregionaler Strahlkraft.

Für diese Institutionen erbringt Taxi Akbulut Tübingen Fahrdienstleistungen, die genau auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind: Flughafentransfers für Geschäftsreisende, Gastdozenten und internationale Konferenzbesucher, Patientenfahrten mit Krankenkassenabrechnung sowie temperatursensible medizinische Kurierdienste.

Geschäftsführer Yasin Akbulut ergänzt:

„Diese Institutionen sind das Fundament unserer Region – und damit auch unseres Geschäfts. Wer hier zuverlässig und diskret fahren will, muss verstehen, dass ein internationaler Gastvortrag genauso pünktlich beginnen muss wie eine Chemotherapie. Diese Verlässlichkeit über vier Jahrzehnte aufzubauen, ist der eigentliche Wert unseres Familienbetriebs.“

Vier Jahrzehnte Akbulut – ein Familienbetrieb in zwei Generationen

Taxi Akbulut Tübingen wurde 1986 in Tübingen von Ufuk Tahsin Akbulut gegründet – einem Tübinger Taxiunternehmer der ersten Stunde. Bereits 1991 stieg sein Bruder Muhsin Süleyman Akbulut in den Betrieb ein und prägte das Unternehmen über mehr als drei Jahrzehnte mit. Gemeinsam bauten die beiden Brüder Taxi Akbulut zu einem der bekanntesten Taxiunternehmen im Großraum Tübingen auf.

Mit dem Ruhestand von Muhsin Süleyman Akbulut im Jahr 2023 und dem Ruhestand des Gründers Ufuk Tahsin Akbulut im Jahr 2025 ist die Stabsübergabe an die zweite Generation vollständig abgeschlossen. Heute wird das Unternehmen von den Brüdern Muhammed Sefik Akbulut und Yasin Akbulut – beide Söhne von Muhsin Süleyman und Neffen des Gründers – gemeinsam geführt:

Muhammed Sefik Akbulut verantwortet das operative Geschäft. Mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in der Personenbeförderung bildet er die operative Basis des Familienbetriebs. Die Werte der ersten Generation – ordentlich fahren, respektvoll mit Menschen umgehen, Versprechen halten – prägen seine tägliche Arbeit.

Yasin Akbulut verantwortet die digitale Transformation: Online-Buchungssystem, Auftragssteuerung, spezialisierte Fahrdienste für Kliniken, Patienten und Firmenkunden. Er sitzt zugleich regelmäßig selbst am Steuer und kennt seine Stammkunden persönlich.

Im Jahr 2026 feiert das Familienunternehmen sein 40-jähriges Bestehen.

Aus dieser Kombination aus operativer Erfahrung und konsequenter Digitalisierung hat sich das heutige Angebot mit vier Schwerpunkten entwickelt:

Flughafentransfers (15 Festpreis-Routen)

Krankenfahrten mit direkter Abrechnung über die gesetzliche Krankenkasse

Langstreckentaxi deutschlandweit

Medizinische Kurierdienste (u. a. mit ThermoSecure-Kühlgeräten)

Das Unternehmen wird auf Bewertungsplattformen wie Google und ProvenExpert konstant über 4,9 von 5 Sternen bewertet.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie lange wartet der Fahrer nach einer Landung?

In jedem Festpreis sind bis zu 60 Minuten Wartezeit ab tatsächlicher Landezeit inklusive.

Werden auch andere Flughäfen außerhalb Stuttgarts angefahren?

Ja. Taxi Akbulut bietet Flughafentransfers zu allen wichtigen europäischen Flughäfen, insbesondere Frankfurt (FRA), München (MUC) und Zürich (ZRH). Auf Anfrage sind individuelle Festpreise zu weiteren europäischen Flughäfen möglich.

Gibt es einen Preisrechner?

Ja, das Online-Buchungssystem auf taxi-akbulut.de zeigt während der Buchung den verbindlichen Festpreis vor dem Bezahlvorgang an.

Wie wird bei Flugverspätungen reagiert?

Jede Buchung wird mit der Flugnummer hinterlegt; der Flug wird über Flightradar24 live überwacht. Die Abholzeit passt sich automatisch an.

Sind Großraumtransfers möglich?

Ja. Mit der Mercedes-Benz V-Klasse können bis zu 7 Personen samt Gepäck befördert werden – ideal für Familien und Geschäftsgruppen.

Werden Krankenfahrten zu Flughäfen angeboten?

Ja. Spezialisierte Krankenfahrten (z. B. zur Reha-Anschlussbehandlung im Ausland) können auf Anfrage mit der Krankenkasse abgerechnet werden.

Über Taxi Akbulut Tübingen

Taxi Akbulut ist ein 1986 gegründetes Familienunternehmen mit Sitz in Tübingen, Baden-Württemberg. Den Betrieb gründete Ufuk Tahsin Akbulut als einer der traditionsreichen Tübinger Taxiunternehmer; ab 1991 führte er das Geschäft gemeinsam mit seinem Bruder Muhsin Süleyman Akbulut. Nach dem Ruhestand von Muhsin Süleyman (2023) und Ufuk Tahsin (2025) wird das Unternehmen heute in zweiter Generation von den Brüdern Muhammed Sefik Akbulut und Yasin Akbulut geführt – beide Söhne von Muhsin Süleyman und Neffen des Gründers. Im Jahr 2026 feiert Taxi Akbulut Tübingen sein 40-jähriges Bestehen. Schwerpunkte sind Flughafentransfers im gesamten Großraum Stuttgart, Krankenfahrten mit direkter Krankenkassenabrechnung, Langstreckentaxi-Service und medizinische Kurierdienste. Das Unternehmen ist 24/7 erreichbar und betreibt eine moderne Mercedes-Benz-Flotte. Weitere Informationen unter https://www.taxi-akbulut.de.

Taxi Akbulut Tübingen: Ihr zuverlässiger Begleiter auf allen Wegen

Taxi Akbulut Tübingen ist mehr als nur ein Transportdienstleister. Es ist ein verlässlicher Partner, der sich darum kümmert, dass die Menschen in Tübingen und der Umgebung sicher und pünktlich an ihr Ziel kommen. Das Unternehmen setzt sich für höchste Servicequalität und Kundenzufriedenheit ein und ist stolz darauf, der Gemeinschaft dienen zu können.

Seit der Gründung hat sich Taxi Akbulut Tübingen das Vertrauen der Kunden erworben und ist zum am höchsten bewerteten Taxiunternehmen der Region aufgestiegen. Mit Hunderten von positiven Bewertungen auf ProvenExpert spiegelt sich die Hingabe des Unternehmens an Exzellenz und Zuverlässigkeit in den begeisterten Rückmeldungen seiner Kunden wider.

Im Zentrum des Dienstleistungsangebots von Taxi Akbulut Tübingen steht der alltägliche Taxidienst, der den Kunden 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht. Egal ob Sie eine schnelle Fahrt in die Stadt, zum Einkaufen oder zum Arzt benötigen, Taxi Akbulut Tübingen bringt Sie sicher und pünktlich ans Ziel.

Doch das Unternehmen bietet noch mehr. Mit dem Bewusstsein, dass jeder Kunde individuelle Bedürfnisse hat, stellt Taxi Akbulut Tübingen spezielle Dienstleistungen wie Krankenfahrten bereit. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Patienten sicher und pünktlich zu ihren medizinischen Terminen zu transportieren, wobei stets größter Wert auf den Komfort und die Sicherheit der Fahrgäste gelegt wird.

Für Reisende bietet Taxi Akbulut Tübingen einen verlässlichen Flughafentransfer-Service. Das Unternehmen kümmert sich darum, dass Sie pünktlich zu Ihrem Flug kommen oder nach einem langen Flug sicher nach Hause kommen.

Taxi Akbulut Tübingen ist mehr als nur ein Dienstleister – es ist eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, den Bewohnern von Tübingen und Umgebung einen sicheren, komfortablen und zuverlässigen Transport zu bieten. Diese Verpflichtung hat das Unternehmen zum am besten bewerteten Taxiunternehmen in Tübingen gemacht.

Yasin Akbulut ist Inhaber von Taxi Akbulut Tübingen in zweiter Generation. Das Familienunternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in der Schwärzlocher Straße 37 in Tübingen. Yasin verantwortet neben dem operativen Geschäft auch die digitale Strategie des Unternehmens und engagiert sich im Tübinger Taxiverband, einem Zusammenschluss dreier traditionsreicher Tübinger Taxiunternehmen.

Kontakt

Taxi Akbulut Tübingen

Yasin Akbulut

Schwärzlocher Straße 37

72070 Tübingen

070711438591



https://www.taxi-akbulut.de

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