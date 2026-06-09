foodjobs Gehaltsstudie 2026 – So hoch sind die Gehälter im Funktionsbereich Vertrieb

• Vertriebsmitarbeitende in der Lebensmittelbranche erzielen ein mittleres Einkommen von 82.700 €

• 62,1 % der befragten Fach- und Führungskräfte sind mit ihrem Einkommen zufrieden oder sogar sehr zufrieden

• Gender-Pay-Gap: Frauen im Vertrieb verdienen 27 % weniger

09.06.2026, Düsseldorf

foodjobs hat in diesem Jahr erstmals berufserfahrene Fach- und Führungskräfte zu ihrem Einkommen befragt. Für den Bereich Vertrieb liegen nun die Ergebnisse in einer Teilstudie vor. Im Spätsommer erscheint die umfassende Studie zu allen Funktions-bereichen der Lebensmittelbranche.

Das mittlere Einkommen berufserfahrener Vertriebsmitarbeitender in der Lebensmittelbranche beträgt 82.700 € brutto jährlich.* 50 % verdienen zwischen 63.000 € und 107.800 €, die oberen 5 % verzeichnen Summen von mehr als 150.000 €. Zwischen dem Gehalt von Frauen (67.500 €) und Männern (86.000 €) besteht ein Gender-Pay-Gap von 27 %.

Die Zufriedenheit mit dem eigenen Gehalt ist im Vertrieb mit 62,1 % insgesamt sehr ausgeprägt. Allerdings zeigt sich auch hier eine deutliche Differenz zwischen den Geschlechtern: Nur 51,1 % der Frauen geben an, mit ihrem Gehalt zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. Bei den Männern liegt der Wert bei 65,9 %.

Im Vertrieb von Lebensmitteln hat leistungsorientierte Bezahlung einen hohen Stellenwert: 56 % der Stichprobe beziehen neben einem Fixgehalt variable Anteile wie Provisionen und Boni. Bei der Hälfte liegen diese Bezüge bei 6 – 16 % des Gesamtgehalts. Als höchster variabler Anteil wurden 49 % angegeben. Daneben ist auch die Quote der Mitarbeitenden mit eigenem Firmenwagen mit 76,7 % ausgesprochen hoch.

Mit der Position steigt das Einkommen im Vertrieb konsequent: Vertriebsmitarbeitende im Innendienst erzielen mit im Schnitt 53.500 € bereits ein gutes Gehalt. Vertriebsmitarbeitende im Außendienst, Gebietsleiter:innen, Bezirksleiter:innen sowie Gebietsverkaufsleitende erhalten im Mittel 70.000 €, Key Account Manager:innen national 90.000 € und Key Account Manager:innen international 96.000 €. Vertriebsleiter:innen, die noch mehr Verantwortung über Umsatz, Budget und Personal tragen, werden mit 120.300 € deutlich höher vergütet. Die Geschäftsführung Vertrieb** wird mit 171.000 € entlohnt. Das genannte Höchstgehalt liegt hier bei 452.000 € brutto jährlich.

Die Unternehmensgröße hat in diesem Funktionsbereich nur geringe Auswirkungen auf das Gehalt – anders als die Faktoren Budgetverantwortung, Personalverantwortung und Berufserfahrung. Die Gehaltssteigerung durch Berufserfahrung lässt sich im Vertrieb insbesondere auf das mit den Jahren wachsende Netzwerk an Kontakten zurückführen. So steigt das Einkommen in den ersten 5 Jahren zunächst schleichend, nach 6–10 Jahren mit deutlichen Gehaltssprüngen auf 82.700 €. Ab 11 Jahren sind Gehälter von 92.800 € möglich, ab 15 Jahren und mehr verdienen 50 % ab 100.000 € aufwärts.

Durch die Beziehungspflege und den direkten Kontakt mit Geschäftspartner:innen und Kunden kommt den Mitarbeitenden im Lebensmittelvertrieb eine wichtige Rolle zu. Im Innen- wie auch im Außendienst bauen sie sich Netzwerke auf, sie führen Beratungs- und Verkaufsgespräche, entwickeln Verkaufsstrategien und erstellen individuelle Angebote. Gutes Kommunikationsvermögen, ein verbindliches Auftreten sowie eine analytisch-strategische Denkweise sind dazu ebenso wichtig, wie die Fähigkeit, Fachliches verständlich zu übermitteln. So ebnet der Vertrieb neuen Produkten und dem eigenen Unternehmen den Weg zum Markterfolg.

Über diese Studie

Die Stichprobe basiert auf einer Umfrage mit 232 Fach- und Führungskräften aus dem Funktionsbereich Vertrieb, die im Zeitraum von Januar bis Mai 2026 durchgeführt wurde. Sie setzt sich aus 79 % Männern und 21 % Frauen zusammen. 34 % der Befragten arbeiten in der Lebensmittelindustrie, 24 % im Handel, 10 % im Foodservice, 9 % im Bereich Zusatzstoffe und Aromen, 5 % im Handwerk und weitere 5 % im Maschinen- und Anlagenbau. Die Zusammensetzung nach Bildungsabschluss ergibt 27 % mit Diplom oder Masterabschluss, 16 % mit Bachelorabschluss, 21 % sind Meister, Techniker oder Fachwirte und 31 % haben eine Berufsausbildung genossen.

Die gesamte Studie zum Funktionsbereich Vertrieb sowie das Infochart stehen kostenlos zum Download bereit unter:

https://www.foodjobs.de/gehalt/lebensmittelbranche-vertrieb

*Angegeben wird das Brutto-Jahresgehalt inkl. Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie variablen Zuschüssen wie Boni und Provision. Firmenfahrzeuge wurden mit 6.000 € jährlich verrechnet. Teilzeitbeschäftigungen wurden auf eine 40-Stunden-Woche hochgerechnet. Das mittlere Einkommen wird durch den Median ausgedrückt. Das heißt, die eine Hälfte liegt unter und die andere Hälfte über dem Medianwert.

**Geringe Fallzahl

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