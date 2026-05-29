Founder Talks im Mai: Neue Impulse für Entrepreneure

Der Podcast für Startup, Existenzgründende, Innovation und Unternehmensnachfolge thematisiert im Mai die Selbständigkeit im Nebenberuf

Der Podcast „Founder Talks“ richtet den Blick im Mai auf drei Themenfelder, die für Gründende, Selbständige und Unternehmen gleichermaßen relevant sind: den Mut zum Start, die Sicherung von Fachkräften und die Frage, wo sich Vernetzung und neue Impulse im Juni lohnen. Mit einer neuen Interviewfolge, einem zusätzlichen Praxisgespräch und aktuellen Veranstaltungshinweisen baut der Podcast sein inhaltliches Angebot weiter aus.

Selbständig im Nebenerwerb: Founder-Talks-Folge mit Nadja Sessler

Im Mittelpunkt der neuen Podcast-Episode steht das Gespräch mit Nadja Sessler. Die Folge zeigt, wie wichtig es ist, Ideen nicht nur zu planen, sondern den ersten Schritt tatsächlich zu gehen. Der Titel „Einfach anfangen“ setzt dabei bewusst auf einen Impuls, der viele Menschen in Gründung, Selbständigkeit und beruflicher Neuorientierung anspricht. Damit greift Founder Talks erneut ein Thema auf, das im Gründungsalltag von zentraler Bedeutung ist: den Übergang vom Nachdenken ins Handeln.

Ausbildung und Fachkräftemangel als Thema für Unternehmen

Ergänzt wird das aktuelle Angebot durch ein ausführliches Gespräch über Ausbildung und Fachkräftemangel. Der Beitrag zu MYSKILLBRIDGE zeigt, wie Unternehmen auf personelle Engpässe reagieren können und welche Rolle Ausbildung, Qualifizierung und neue Wege der Fachkräftesicherung dabei spielen. Das Thema reicht weit über klassische Startup-Fragen hinaus und betrifft auch kleine und mittlere Unternehmen, die sich zukunftsfähig aufstellen wollen. Gerade an der Schnittstelle von Unternehmertum, Personalgewinnung und wirtschaftlicher Entwicklung setzt Founder Talks damit einen praxisnahen Akzent.

Veranstaltungshinweise im Juni: Gründungstermine in ganz Deutschland

Ein weiterer Schwerpunkt im Mai sind die Veranstaltungshinweise für Juni 2026. Die neue Folge bündelt Termine aus dem gesamten Bundesgebiet und richtet sich an Startups, Existenzgründende, Nachfolgeinteressierte und Netzwerkpartner. Die Spannweite reicht von Schleswig-Holstein bis Bayern und zeigt, wie vielfältig das Gründungsökosystem in Deutschland inzwischen aufgestellt ist.

Von Kiel bis München: Networking, Pitches und Gründungswissen

Zu den vorgestellten Terminen gehören unter anderem „Politics & Pizza“ in Kiel, die StartUp Days in Lübeck, das MACHN Festival in Leipzig, eine IHK-Online-Veranstaltung zur Unternehmensnachfolge in Reutlingen, die Start-up Night am Flughafen Stuttgart, das Munich Founder Breakfast, der Startup Summit in Bremen, das Event Hinterland of Things in Bielefeld, das Co-Founder Matching in Neu-Ulm sowie das Landesfinale von Start-up BW Young Talents in Stuttgart. Damit bietet Founder Talks erneut einen kompakten Überblick über relevante Treffpunkte für Austausch, Sichtbarkeit, Investorengespräche, Mitgründer-Suche und neue unternehmerische Perspektiven in ganz Deutschland.

Founder Talks als Podcast für Gründung, Startups und Unternehmertum

Mit den aktuellen Inhalten bleibt Founder Talks seiner klaren Ausrichtung treu: Der Podcast beschäftigt sich mit Existenzgründung, Startups, Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und Innovation im deutschsprachigen Raum. Moderator Holger Hagenlocher spricht mit Gründenden, Selbständigen, Startups, Netzwerkpartnern und weiteren Akteuren des Ökosystems über Erfahrungen, Herausforderungen, Chancen und Entwicklungen. Ergänzt wird das Format durch Hinweise auf Veranstaltungen und persönliche Vernetzungsmöglichkeiten.

Founder Talks auf Website, Spotify, Apple Podcasts und YouTube

Die aktuellen Folgen und Beiträge sind auf der Website founder-talks.de abrufbar. Zu hören ist der Podcast außerdem auf Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Listen Notes, Overcast, Pocket Casts, Spotify und YouTube. Wer sich für Selbständigkeit, Gründung, Fachkräftesicherung, Unternehmertum und Startup-Netzwerke interessiert, findet bei Founder Talks regelmäßig neue Gespräche, Denkanstöße und Orientierung.

Founder Talks – der Podcast

Founder Talks ist ein Podcast für Existenzgründung, Startups, Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und Innovation im deutschsprachigen Raum. Moderator Holger Hagenlocher spricht mit Gründenden, Startups, Selbständigen, Investoren und Netzwerkpartnern über Erfahrungen, Trends und Herausforderungen im Gründungsökosystem. Ergänzt wird das Format durch Netzwerktreffen und Veranstaltungshinweise.

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