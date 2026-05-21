Founder Walks: Unternehmertum in Bewegung

Die Founder Walks verbinden Gründer, Startups und Mittelstand – beim gemeinsamen Gehen entstehen Kontakte, abseits klassischer Business-Events

Kein Podium, kein Pitch-Wettbewerb, kein Dresscode. Die “ Founder Walks“ setzen auf ein denkbar einfaches Prinzip: Menschen gehen gemeinsam spazieren – und kommen dabei ins Gespräch. Was nach einem ungewöhnlichen Networking-Format klingt, entpuppt sich als überraschend wirkungsvolle Alternative zu klassischen Wirtschaftsveranstaltungen.

Hinter dem Konzept steckt Holger Hagenlocher, Existenzgründungsberater und Startup Coach. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler entwickelte das Format mit dem Ziel, eine Brücke zu schlagen zwischen Welten, die im Wirtschaftsleben zu oft getrennt voneinander existieren: Startups und Mittelstand, Gründungsideen und unternehmerische Erfahrung, junge Betriebe und etablierte Unternehmen kurz vor der Nachfolge.

„Menschen mit Ideen treffen auf Menschen mit Erfahrung. Junge Unternehmen treffen auf gewachsene Betriebe“, beschreibt Hagenlocher den Kerngedanken. „Genau diese Begegnungen entstehen in einer entspannten Bewegung oft ganz von selbst – und das mit einer Tiefe, die auf klassischen Businessevents selten erreicht wird.“

Spazieren statt Pitchen

Der Ablauf ist bewusst niedrigschwellig gehalten: Eine gemeinsame Wanderung oder ein Spaziergang bildet den Auftakt, anschließend laden ein gemütliches Get-together und ein kleines Catering zum weiteren Austausch ein. Keine Bühne, kein Leistungsdruck, keine vorgeschriebene Agenda.

Dieses Prinzip hat psychologische Grundlagen: Bewegung reduziert Stress, fördert Kreativität und baut Hierarchien ab. International sind Walk-and-Talk-Formate und Walking Meetings längst etabliert. Die Founder Walks übertragen diesen Ansatz auf das regionale Unternehmertum – und machen ihn zur Community-Plattform.

Vom Startup bis zur Unternehmensnachfolge

Was das Format besonders auszeichnet, ist die Bandbreite der Teilnehmenden. Gründungsinteressierte, Startups, Selbständige, Mittelständler, Innovationsnetzwerke und Hochschulen kommen ebenso zusammen wie Menschen, die ein Unternehmen übergeben möchten. Gerade dieser letzte Aspekt zeigt die Reichweite des Formats: Beim letzten Founder Walk suchte ein fast 70-jähriger Schreinermeister aktiv nach einem Nachfolger für seinen Betrieb – und fand im Gespräch beim Gehen genau den Rahmen, der solch sensible Themen erst möglich macht.

„Unternehmensnachfolge ist eines der drängendsten Themen im regionalen Mittelstand“, so Hagenlocher. „Dass Gründerinnen und Gründer dabei auf Unternehmerinnen und Unternehmer treffen, die ihr Lebenswerk weitergeben möchten, ist ein echter Mehrwert – für beide Seiten und für die regionale Wirtschaft insgesamt.“

Entrepreneurship in Bewegung

Die Founder Walks verstehen sich ausdrücklich nicht als einmaliges Event, sondern als wiederkehrendes Format für langfristigen Community-Aufbau. Das Motto lautet: „Entrepreneurship in Bewegung – Gründen. Wachsen. Übergeben. Vernetzen.“

Damit positioniert sich das Format als Beitrag zur regionalen Wirtschaftsentwicklung: Kooperationen entstehen, Mentoring-Beziehungen wachsen, Innovationsimpulse fließen in den Mittelstand, und Netzwerke entwickeln sich weit über den Tag der Veranstaltung hinaus.

Wer selbst gründet, ein Unternehmen führt oder nach einem Nachfolger sucht – die nächsten Founder Walks bieten den Rahmen für genau die Gespräche, die selten geplant, aber oft entscheidend sind.

Weitere Informationen zu den Founder Walks und kommenden Terminen sind über Holger Hagenlocher, Existenzgründungsberater und Startup Coach, erhältlich.

Founder Journey ist die Startup- und Existenzgründungsberatung der Berater, Coaches und Dozenten Holger Hagenlocher ( https://holger-hagenlocher.de) .

Angeboten wird ein kostenloses Online-Erstgespräch für Gründungsinteressierte sowie eine Existenzgründungsberatung und ein Gründercoaching zu ermäßigten Konditionen, die am per Videocall durchgeführt und deshalb deutschlandweit angeboten werden.

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