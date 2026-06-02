Frequentis mit Global Player Award der Wirtschaftskammer Österreich ausgezeichnet

Wien (IRW-Press/02.06.2026) –

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Frequentis überzeugt durch internationale Präsenz, Innovationskraft und starke Marktposition

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Global Player Award würdigt österreichische Vorzeigeunternehmen mit starkem internationalem Footprint

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Qualität, Innovation und Verlässlichkeit als Treiber des Wachstums

Die Frequentis AG wurde von der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) mit dem Sonderpreis Global Player Award ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgte am 28. Mai 2026 im Rahmen der Exporters‘ Night durch WKO-Präsidentin Martha Schultz.

Mit dem Global Player Award ehrt die Wirtschaftskammer Österreich Unternehmen, die eine starke Position am Weltmarkt innehaben und als Vorbild für andere Betriebe gelten. Zu den zentralen Bewertungskriterien zählen unter anderem der internationale Footprint, die Marktstellung, die Pionierrolle in ausgewählten Märkten, die Exportstärke sowie die weltweite Präsenz durch Auslandsniederlassungen und Partnernetzwerke. Ebenso berücksichtigt werden die Anzahl der Beschäftigten in Österreich und im Ausland.

„Die Auszeichnung als Global Player unterstreicht die Position von Frequentis als österreichisches Vorzeigeunternehmen mit weltweiter Präsenz, hoher internationaler Wettbewerbsfähigkeit und starken Wurzeln in Österreich“, sagt Frequentis-CEO Norbert Haslacher. „Wir stehen für Qualität, Innovation und Verlässlichkeit bei unseren 550 Kunden in über 150 Ländern. Um stets nahe am Kunden zu sein, bedienen wir den Weltmarkt mit rund 45 Tochtergesellschaften.“

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien bietet Lösungen für nationale sicherheitskritische Infrastrukturen an und folgt konsequent dem Leitgedanken „For a safer world“. Die Systeme von Frequentis kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen zum Einsatz und unterstützen Menschen, die Verantwortung für die Sicherheit von Personen und Gütern tragen.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.600 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

http://www.frequentis.com

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com , +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com , +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

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Frequentis AG

Stefan Marin

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1100 Wien

+43 1 811 50 – 1074



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