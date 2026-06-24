Frist für die 12. German Stevie® Awards verlängert: Einreichungen noch bis 29. Juli 2026 möglich

Urbar – 22. Juni 2026 – Gute Nachricht für alle, die ihre Nominierungen für die 12. German Stevie® Awards noch nicht eingereicht haben.

Unternehmen und Organisationen, die ihre Nominierungen für die 12. German Stevie® Awards bislang noch nicht eingereicht haben, erhalten zusätzliche Zeit: Die Veranstalter haben die Bewerbungsphase verlängert und ermöglichen damit weiterhin die Teilnahme am renommierten Wirtschaftspreis.

Eigentlich sollte die Einreichungsfrist bereits am 18. Juni enden. Aufgrund zahlreicher Anfragen und des großen Interesses an einer Verlängerung haben sich die Verantwortlichen jedoch dazu entschlossen, den Teilnehmenden entgegenzukommen. Der neue und zugleich finale Einsendeschluss ist nun der 29. Juli 2026. Bis zu diesem Termin können Bewerbungen in allen Kategorien eingereicht werden.

„Die hohe Resonanz auf die German Stevie® Awards freut uns außerordentlich. Bereits jetzt haben viele namhafte Unternehmen ihre innovativen und beeindruckenden Projekte zur Bewertung eingereicht“, sagt Maggie Miller, Präsidentin der Stevie® Awards. Die Fristverlängerung biete weiteren Organisationen die Chance, ihre Erfolge und Leistungen einzureichen und sich um eine der begehrten Stevie®-Award-Trophäen zu bewerben.

Die Bewertung der eingegangenen Nominierungen beginnt am 24. Juni 2026. Insgesamt werden fünf unabhängige Fachjurys die Einreichungen eingehend prüfen und bewerten. Unternehmen, die ihre Bewerbungen erst im Rahmen der verlängerten Frist einreichen, werden dabei selbstverständlich gleichberechtigt berücksichtigt und haben keinerlei Nachteile im Wettbewerbsverfahren.

Die German Stevie® Awards sind ein hochkarätiger Wirtschaftspreis für die deutschsprachige europäische Unternehmenswelt. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen in vielfältigen Kategorien – vom „Manager des Jahres“ über die „Marketingkampagne des Jahres“ bis hin zum „Produkt des Jahres“ und vielen weiteren. Umfassende Informationen über die Awards und die

Teilnahmeunterlagen erhalten Sie unter: https://gsa.stevieawards.com/

Den Teilnehmenden steht eine Vielzahl an etablierten Kategorien mit zahlreichen Unterkategorien zur Verfügung. Unter anderem:

– Awards Unternehmen/Institutionen

– Awards für Unternehmer

– Innovations-Awards

– Awards für Künstliche Intelligenz

– Marketing-Awards

– PR-Awards

– Human Resources-Awards

– Awards für Kundenservice

– Awards für neue Produkte und Dienstleistungen

– Podcast-Awards

– Video-Awards

– Thought Leadership-Awards

– u.v.w

Neu in diesem Jahr:

Für die 12. German Stevie Awards 2026 gibt es auch einige neue Kategorien, speziell für die Bereiche „Künstlichen Intelligenz“ sowie „Nachhaltigkeit & Klimaschutz“ wie beispielsweise:

– KI-Innovation des Jahres

– KI-Anwendung des Jahres

– KI-Produkt des Jahres

– KI-Startup des Jahres

– Green-Tech-Lösung des Jahres

– Climate Tech Startup des Jahres

– u.v.m.

Des Weiteren wurden exklusive Mittelstands-Kategorien für BVMW-Mitglieder eingeführt.

Wieder dabei: People’s Choice Stevie Awards für die beliebtesten Unternehmen

Wer die Stevie Awards kennt, weiß, dass die Preistragenden mit einer Stevie Awards Trophäe in Gold oder einer Medaille in Silber oder Bronze ausgezeichnet werden. Auch in diesem Jahr wartet wieder eine weitere Auszeichnung auf die Teilnehmenden der German Stevie Awards: die People’s Choice Stevie Awards für die beliebtesten Unternehmen. Alle Organisationen, die mit einem Gold, Silber oder Bronze Stevie Award der German Stevie Awards 2026 ausgezeichnet werden, haben die Möglichkeit zusätzlich mit dem People’s Choice Stevie Award für die beliebtesten Unternehmen prämiert zu werden. Dazu findet von Ende August bis Ende September 2026 eine öffentliche Online-Abstimmung statt, bei der jeder für seinen Favoriten abstimmen kann. Das Unternehmen mit den meisten Stimmen in jeder Kategorie erhält als Auszeichnung eine wunderschöne Kristalltrophäe.

Die German Stevie Awards sind Teil der Stevie® Awards, welche die renommierten International Business Awards® ausrichten und in insgesamt neun Wettbewerbsprogrammen jedes Jahr mehr als 12.000 Einreichungen aus über 70 Ländern erhalten.

Pressefotos der Stevie Awards Trophäen und das German Stevie Awards Logo finden Sie unter:

https://gsa.stevieawards.com/Die-Presse/Fotos-und-Logos

Weitere Pressefotos stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihre Veröffentlichung. Für Rückfragen, weitere Informationen, Bildmaterial oder Interviewpartner stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Über die Stevie® Awards:

Stevie Awards werden im Rahmen von neun Programmen verliehen: Die Asia-Pacific Stevie® Awards, die German Stevie® Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, die Stevie® Awards for Women in Business, die Stevie® Awards for Great Employers die Stevie® Awards for Sales & Customer Service, die Middle East & North Africa Stevie® Awards und die Stevie® Awards for Technology Excellence. Die Stevie® Awards-Wettbewerbe erhalten jedes Jahr mehr als 12.000 Beiträge von Organisationen aus über 70 Nationen. Organisationen jeder Art und Größe, aber auch Einzelpersonen aus der Wirtschaft werden für ihre herausragenden Leistungen am Arbeitsplatz weltweit gewürdigt. Weitere Informationen über die Stevie® Awards erhalten Sie unter www.StevieAwards.com

Kontakt

German Stevie Awards – The Stevie Awards Inc.

Marc-Oliver Link

St.-Antonius-Str. 20

55430 Urbar

0157 / 5215 2593



https://gsa.stevieawards.com/

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