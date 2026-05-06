„Frühlings-Check für Alltag und Finanzen“

Neues Online-Magazin „Verbraucher60plus“ erschienen

Berlin, 07. Mai 2026 – Pünktlich zur Reise- und Gartensaison veröffentlicht die VERBRAUCHER INITIATIVE die neue Ausgabe ihres kostenfreien Online-Magazins. Der 18-seitige Ratgeber bietet praktische Tipps für ein selbstbestimmtes und nachhaltiges Leben.

Die Highlights der aktuellen Ausgabe:

– Barrierefrei reisen: Profi-Tipps für die sichere Planung mit Bahn und Flug sowie verlässliche Siegel für die Hotelsuche.

– Finanz-Frühjahrsputz: So entlarven Sie „stille Mitesser“ auf dem Konto und optimieren Versicherungen sowie Energietarife.

– Nachhaltig und Günstig: Warum das EU Ecolabel den Geldbeutel schont und wie das neue HORTICERT-Siegel beim Kauf von torffreier Blumenerde den Moorschutz garantiert.

– Gemeinschaft und Alltag: Einblicke in das Konzept der „Sorgenden Gemeinschaft“ (Caring Community) und neue Routinen für die Studienteilnehmenden im Projekt „CARE“.

Ergänzt wird das Heft durch Meldungen, Buchtipps und aktuelle Veranstaltungen und Termine der Online-Akademie.

Kostenfreier Service: Das Magazin erscheint viermal jährlich und ist Teil eines breiten Informationsangebotes aus Vor-Ort-Foren und Webinaren.

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Alle Ausgaben finden Sie auf www.verbraucher60plus.de. Für den kostenlosen E-Mail-Versand genügt eine Nachricht an mail@verbraucher.org.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

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