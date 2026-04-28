Führungsexperte Jörg Barth sichert sich Excellence Award

Vom Notfallsanitäter zum Top-Speaker: Jörg Barth gewinnt Award mit Thesen gegen Erfolg

MASTERSHAUSEN, 23. April 2026 –

Sein Plädoyer für Kontinuität statt kurzfristiger Triumphe überzeugte die Jury beim Internationalen Speaker Slam 2026 und berührte das Publikum.

Jörg Barth, Experte für Unternehmensführung aus Röhrmoos bei Dachau, wurde am 23. April 2026 beim Internationalen Speaker Slam in Mastershausen mit dem begehrten Excellence Award ausgezeichnet. Vor 140 Zuschauern stellte er in einer prägnanten Rede die gängige Jagd nach Erfolg infrage und plädierte für einen Paradigmenwechsel hin zu Stabilität und bewusstem Wachstum.

In seinem Vortrag entlarvte Barth den Erfolg als trügerisches Ziel, das unweigerlich an seinen Gegenpol, den Misserfolg, gekoppelt ist. Er beschrieb diese Dualität als eine emotionale Achterbahnfahrt, die Unternehmer und Führungskräfte ausbrennt. Stattdessen, so Barth, sei das wahre Ziel die Kontinuität – eine stetige, stabile Aufwärtsbewegung, die die Amplituden zwischen Hochs und Tiefs minimiert. Diese Botschaft, die auf den ersten Blick kontraintuitiv wirkt, traf im Saal auf spürbare Resonanz und löste intensive Diskussionen aus.

Die Kraft seiner Argumente schöpft Barth aus einem außergewöhnlichen Lebensweg. Seine Karriere begann nicht im Hörsaal, sondern im Rettungswagen und bei der Berufsfeuerwehr. Als Notfallsanitäter lernte er unter maximalem Druck, dass nicht heroische Einzelaktionen, sondern verlässliche Strukturen und Prozesse über Leben und Tod entscheiden. Diese Erfahrungen aus Krisensituationen, ergänzt durch seine spätere Tätigkeit als Geschäftsführer in der digitalen Logistik und eine fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung, prägen heute seinen Beratungsansatz. Er zeigt Unternehmern, wie sie sich von der Abhängigkeit zufälliger Erfolge lösen und stattdessen ein Fundament für nachhaltige Stabilität schaffen.

Die unmittelbare Wirkung seiner Worte bestätigte auch Zuhörer Andreas Geschwindt: „Ich habe mir die Worte von Jörg Barth sehr zu Herzen genommen und verstehe ganz klar, was er vermitteln möchte. Es geht nicht darum Erfolge zu vermeiden, es geht darum Kontinuität und Stabilität ins Unternehmen zu bekommen.“ Neben dem Excellence Award erhielt Barth für seine Leistung zudem ein Diplom der Hochschule Dresden.

„Erfolg ist kurzfristig. Kontinuität entscheidet.“

Über Jörg Barth

Jörg Barth ist Experte für intuitive Unternehmens- und Mitarbeiterführung und lebt in Dachau-Röhrmoos. Basierend auf seiner außergewöhnlichen Karriere vom Notfallsanitäter und Feuerwehrmann zum Geschäftsführer und Unternehmensberater entwickelte er eine Führungsphilosophie, die auf Kontinuität statt auf kurzfristigen Erfolgen basiert. Mit seiner Expertise in den Bereichen digitale Logistik, Kundenbeziehungsmanagement und betriebswirtschaftlichen Prozessen begleitet er heute Unternehmer dabei, stabile Strukturen für nachhaltiges Wachstum zu schaffen.

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Kontakt

JÖRG BARTH – Unternehmensberatung

Jörg Barth

Indersdorfer Straße 55

85244 Röhrmoos

01734382612



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Bildquelle: Justin Bockey