Für einen einfachen Einstieg in Enterprise-KI: Squirro präsentiert Sammlung sofort einsatzbereiter KI-Agenten

Alle 13 Agenten nutzen dieselbe technologische Basis. Das reduziert Einführungsdauer und Kosten bereits ab dem zweiten Agenten deutlich.

Zürich, Schweiz – 20. Juli 2026 – Squirro, ein weltweit führender Anbieter für Enterprise-KI präsentiert seinen neuen Katalog einsatzfertiger KI-Agenten. Diese wurden speziell für die Bereiche Finanzen, Personalwesen, Recht, Vertrieb, Betrieb und IT entwickelt. Die Lösungen von Squirro sind unter anderem bei Zentralbanken wie der Deutschen Bundesbank und bei weltweit produzierenden Unternehmen wie Henkel im Einsatz.

Für die meisten KI-Tools gilt: Sie müssen für jeden Anwendungsfall neu entwickelt werden. Diese Herausforderung löst Squirro durch sein Katalog-Konzept für KI-Agenten: Bereits mit der ersten Implementierung eines Agenten schaffen Unternehmen damit für jeden weiteren eine wiederverwendbare Grundlage. Diese enthält die Verbindungen zu den Unternehmenssystemen, der Wissensschicht (Knowledge Layer) sowie die Umsetzung von Sicherheits- und Compliance-Vorgaben des Unternehmens. Jeder zusätzliche Agent setzt darauf auf, lässt sich daher schneller entwickeln und produktiv einsetzen.

„Der Mehrwert steckt nicht im einzelnen Agenten. Er entsteht vielmehr durch das, was der zweite KI-Agent vom ersten übernimmt“, erklärt Dave Clarke, CEO und Mitbegründer von Squirro. „Und daran sollte jede Führungskraft eine KI-Implementierung messen: Verkürzt sie die nächste – oder beginnt der Prozess jedes Mal von vorn?“

Die meisten KI-Projekte scheitern nicht an der Technologie

Wie das Analystenhaus Gartner ermittelte, wird mindestens die Hälfte aller GenAI-Projekte schon nach der Proof-of-Concept-Phase gestoppt. Squirro sieht den Grund dafür in der Herangehensweise von Unternehmen – nicht in der Technologie. Denn die meisten Firmen versuchen es mit einem der beiden folgenden Wege: Entweder kaufen sie eine einzige Plattform und versuchen, auf dieser alle erdenklichen Anwendungsfälle abzubilden. Diese Projekte gehen nur selten in Produktion. Oder sie nutzen für jeden Einsatzbereich separate Lösungen. Diese tauschen häufig keine Daten untereinander aus, es fehlt eine Single-Source-of-Truth und das Compliance-Team muss für jedes Tool einzeln nachweisen, dass es externe und interne Richtlinien befolgt.

„Nicht die Technologie entscheidet über den Erfolg, sondern die Unternehmen“, erklärt Nadia Rieben Gertenbach, Chief Customer Officer bei Squirro. Rieben leitet den Bereich Delivery, der bereits über 200 Implementierungen bis hin zur Produktivphase begleitet hat. „Unserer Erfahrung nach sind diejenigen Kunden bei der unternehmensweiten Einführung von KI erfolgreich, die über den ersten Anwendungsfall hinausdenken und in eine wiederverwendbare technologische Basis investieren.“

Jeder KI-Agent des Katalogs baut auf dem vorherigen auf

Der Katalog von Squirro setzt beim konkreten Anwendungsfall an: Unternehmen können damit innerhalb weniger Wochen einen funktionsfähigen Agenten nutzen, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Ab dem zweiten Agenten übernehmen alle folgenden die Vernetzung, Daten und Genehmigungen des ersten.

Nicht jedes Mal wieder bei Null ansetzen zu müssen, ist vor allem für Unternehmen in regulierten Branchen wichtig. Denn sie müssen belegen, dass ihre Systeme die vorgeschriebenen Sicherheits- und Compliance-Vorgaben erfüllen. Dank der gemeinsamen Technologie-Basis reduziert sich bei der Lösung von Squirro das Führen solcher Nachweise deutlich. Denn alle KI-Agenten beziehen die Informationen für ihre Antworten aus denselben verifizierten Unternehmensdaten und liefern vollständige Quellenangaben. Standardaufgaben können sie automatisch bearbeiten. Und falls ihnen einmal etwas unklar ist, übergeben sie die Aufgabe inklusive des vollständigen Kontexts an einen der menschlichen Mitarbeitenden.

Was enthält der KI-Agenten-Katalog?

Jeder der Agenten kann als Einstieg für einen hohen Return-on-Investment (ROI) fungieren. Alle Agenten sind schnell implementiert und klar auf eine spezifische Aufgabe ausgerichtet. Der Großteil ist bereits produktiv im Einsatz und einige wurden gemeinsam mit Kunden in Live-Umgebungen entwickelt. Da alle Agenten dieselbe technologische Basis nutzen, bleibt es dem Unternehmen überlassen, mit welchem Bereich es beginnen möchte. Diese Entscheidung hängt ganz vom Bedarf ab – und nicht etwa von den technischen Voraussetzungen.

Mögliche Einstiegspunkte sind beispielsweise:

● Sales Enablement Knowledge Hub Agent: priorisiert vertriebliche Inhalte nach Deal-Phase, Branche und Mitbewerber – innerhalb der Tools, die das Team bereits einsetzt.

● Regulatory Document Searchs Agent: generiert Antworten aus umfangreichen Sammlungen regulatorischer Dokumente – und zwar inklusive Quellenangaben.

● Instaquote Agent: erstellt aus Kundenanfragen Angebote in SAP und bewertet die Verlässlichkeit des Ergebnisses bei jedem Schritt mit einem Konfidenzwert.

● HR Compliance and Labor Law Search Agent: liefert Antworten auf rechtliche Fragen und verweist auf die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften.

Der KI-Agenten-Katalog ist ab sofort verfügbar. Ein Leitfaden mit detaillierten Informationen zu allen 13 Agenten steht unter HIER zum Download bereit.

Squirro ist eine Enterprise-AI-Plattform entwickelt für regulierte Branchen. Sie optimiert die unternehmensweite Suche und automatisiert komplexe, maßgeschneiderte Workflows. Die Plattform ist sicher, privat, skalierbar und Berechtigungs-basiert. Sie gewährleistet zudem Revisionssicherheit und bindet jeden KI-Agenten in die unternehmenseigene Ontologie ein. Squirro wurde 2012 gegründet und hat Mitarbeitende in der Schweiz, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Singapur. Zu den Kunden zählen die Europäische Zentralbank, die Deutsche Bundesbank, die Oversea-Chinese Banking Corporation, Bühler, ZwickRoell und Henkel.

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