Für Geist und Gaumen: Das Designhotel Gartner ist bereit für die Sommersaison

In Zeiten spürbarer Verunsicherung verändert sich das Verständnis von Erholung – die Sehnsucht nach fernen Distanzen weicht dem Wunsch nach nahen, leicht zugänglichen Rückzugsorten von echter Qualität und Ruhe. Südtirol erweist sich dabei seit jeher als zeitloses Refugium für Kenner:innen. Mit der traditionsreichen Weinkultur des Etschtals in Italien, einer Küche, die mediterrane Leichtigkeit elegant mit alpiner Substanz verbindet, und einer Naturkulisse zwischen Dolomitengipfeln und Weinbergen entfaltet sich hier eine Gelassenheit, die man andernorts vergeblich sucht. Es ist diese feinsinnige Kultur des bewussten Erlebens, die auch literarisch inspiriert: Das Designhotel Gartner in Dorf Tirol hat sich in den vergangenen Jahren zu einem besonderen Treffpunkt für Autor:innen, Kulturschaffende und Genießer:innen entwickelt.

Über den Dächern Merans

Wo Design auf alpine Ursprünglichkeit trifft, versteht man Urlaub nicht als Pause vom Leben, sondern als seine intensivste Form. Das hat sich bis in die Literaturwelt herumgesprochen:Bereits zum dritten Mal verwandelte Gastgeber Florian Gartner sein Boutiquehotel in einen literarischen Hotspot, bei dem Schriftsteller:innen wie Caroline Wahl, Andrea Sawatzki, Christian Berkel und Heinz Strunk auftreten – stets vor ausverkauftem Haus.

Die besondere Verbindung aus Kultur, Genuss und Südtiroler Lebensgefühl hinterließ bei den Gästen einen bleibenden Eindruck. Im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau beschrieben Andrea Sawatzki und Christian Berkel Meran als einen Ort, der sie nachhaltig begeistert habe und für beide zu einem neuen Traumort werden könne. Das Designhotel Gartner bot dabei den idealen Rahmen, um zwischen Lesungen und Begegnungen Ruhe zu finden.

Design als Haltung

Was das Designhotel Gartner besonders macht, erschließt sich spätestens beim Betreten der Zimmer. Die 43 Zimmer und Suiten sind keine Hotelzimmer im üblichen Sinne, sondern sorgfältig komponierte Räume mit Designerstücken aus aller Welt, in denen jedes Detail eine bewusste Entscheidung ist.

Der lichtdurchflutete Wintergarten, die großzügige Terrasse über Meran und dem Etschtal, die hauseigene Bibliothek mit ihrer sorgfältig kuratierten Auswahl sind Ausdruck einer Gastgeberphilosophie, die Ästhetik und Qualität vereint. Das Adults-only White-SPA-House mit Sauna, Schneeraum und SKY-Pool bei Panoramablick auf die Dolomiten sowie ein 22 Meter langer beheizter Außenpool und die mediterrane Gartenanlage garantieren ganzheitliche Erholung, welche die Idee der Gartners vervollständigt.

Küche als Kunstform

Und doch wäre es noch viel zu kurz gegriffen, das Gartner allein auf sein Kulturprogramm oder die Ästhetik zu reduzieren. Denn was Chefkoch Daniel Niedermair und sein Team in der Küche vollbringen, ist mindestens ebenso bemerkenswert.

Niedermair – ehemaliger Chef de Partie im Drei-Sterne-Michelin-Restaurant St. Hubertus von Norbert Niederkofler, ausgebildet in Melbourne, London und Rom – bringt eine Weltläufigkeit mit, die sich in seiner innovativen Küche widerspiegelt.

Das täglich wechselnde Sechs-Gänge-Abendmenü, ergänzt um mehr als 20 À-la-carte-Optionen, ist keine bloße Verpflegung, sondern konsequente Fortschreibung der Gartner-Philosophie: Genuss als Haltung. Dazu eine Weinkarte, auf der gleichermaßen junge Kellermeister Südtirols wie alte Bekannte zur Geltung kommen.

Vielleicht ist es genau dieses Zusammenspiel aus alpiner Landschaft, kulturellen Impulsen und außergewöhnlicher Kulinarik, das bei vielen Gästen des Designhotels Gartner so positiv nacklingt. Wer einmal hier war, versteht schnell, warum Dorf Tirol und die Region Meran für viele Besucher:innen zu einem Ort werden, an den sie immer wieder zurückkehren möchten.

Das familiengeführte Design- und Boutique-Hotel Gartner in Dorf Tirol bei Meran verbindet anspruchsvolles Design, zeitgenössische Kunst, Wellness und Gourmetküche zu einem ganzheitlichen Urlaubserlebnis. Seit 1996 von Barbara und Florian Gartner kontinuierlich weiterentwickelt steht das Haus für persönliche Gastgeberkultur und eine moderne Interpretation von Luxus. Seit 2023 ist auch Tochter Greta mit im Hotel-Boot und sorgt für jugendlichen Gartner-Elan.

Die stilvollen Zimmer und Suiten, die preisgekrönte Architektur, das vielfach ausgezeichnete SPA sowie eine Küche, die regionale Produkte kreativ in Szene setzt suchen in Südtirol ihresgleichen. Regelmäßig lädt das Designhotel Gartner auch zu wunderbaren kulturellen Veranstaltungen wie dem hauseigenen Literaturfestival mit sehr renommierten Autoren ein.

So wird jeder Aufenthalt zu einem intensiven Erlebnis zwischen Inspiration, Entspannung und bewusstem Genuss. Die Familie Gartner schafft ein Zuhause auf Zeit, in dem Gäste in eine Welt eintauchen, die Südtirol von einer völlig neuen Seite zeigt.

Kontakt

Designhotel Gartner

Eva Düsterhöft

Hansastraße 17

80686 München

089 998 461-14



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