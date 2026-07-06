Für Gründer: Eigenen Automatenshop mit Automatenshop.de eröffnen

Mit Automatenshop.de starten Gründer einfach in das Vending-Business und eröffnen ihren eigenen Automatenshop – von Verkaufsautomaten bis zum 24/7-Store.

Für Gründer: Eigenen Automatenshop eröffnen – neue Chancen mit www.automatenshop.de im wachsenden Vending-Markt

Mit der neuen Plattform Automatenshop.de von der Flavura GmbH eröffnet sich für Gründer, Investoren und Unternehmer ein einfacher Einstieg in das stark wachsende Vending-Geschäft. Unter Automatenshop.de bietet das Unternehmen schlüsselfertige Konzepte, um einen eigenen Automatenshop zu eröffnen – von einzelnen Verkaufsautomaten bis hin zu kompletten 24/7-Automatenstores.

Schlüsselfertige Konzepte für den eigenen Automatenshop

Der Schritt in die Selbstständigkeit im Automatenbusiness war selten so einfach wie heute. Über Automatenshop.de erhalten Gründer umfassende Lösungen für den Aufbau eines eigenen Automatenshops. Dazu gehören:

• Individuelle Standort- und Konzeptberatung

• Auswahl passender Automatenlösungen

• Finanzierungskonzepte wie Kauf, Miete, Leasing oder Mietkauf

• Lieferung, Installation und Inbetriebnahme

• Technischer Service und Wartung

Ziel ist es, den Einstieg in das Vending-Geschäft so effizient und risikoarm wie möglich zu gestalten.

Automatenlösungen für unterschiedliche Geschäftsmodelle

Das Angebot umfasst eine breite Palette moderner Automatenlösungen, darunter:

• Kaffeeautomaten und Kaffeevollautomaten

• Getränkeautomaten (Heiß- und Kaltgetränke)

• Snackautomaten und Foodautomaten

• Eisautomaten

• Verkaufsautomaten und Non-Food-Automaten

• 24/7-Automatenstores und Automaten-Minimärkte

Damit richtet sich die Plattform Automatenshop.de sowohl an klassische Betreiber als auch an Gründer, die ein skalierbares passives Einkommensmodell im Automatenbusiness aufbauen möchten.

Einstieg in die Selbstständigkeit im Vending-Business

Besonders für Gründer bietet das Konzept entscheidende Vorteile: Ein eigener Automatenshop kann flexibel aufgebaut und je nach Standortstrategie erweitert werden. Durch digitale Zahlungssysteme, Telemetrie und automatisierte Warensteuerung lassen sich moderne Automatenstandorte effizient betreiben.

Die Flavura GmbH begleitet dabei den gesamten Prozess – von der ersten Idee bis zum laufenden Betrieb.

Powered by Flavura – Erfahrung im Automatenhandel

Hinter der Plattform Automatenshop.de steht die langjährige Erfahrung der Flavura GmbH, einem etablierten Anbieter im Bereich Kaffee- und Vending-Automaten. Über das Unternehmensnetzwerk werden Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut.

Weitere Informationen:

www.automatenshop.de

www.flavura.de

Über Automatenshop.de

Automatenshop.de ist die digitale Plattform für moderne Automatenlösungen. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Gastronomie, Bildungseinrichtungen sowie Gründer und Investoren, die in das Vending-Business einsteigen möchten.

Fazit

Mit dem Fokus auf „Für Gründer: Eigenen Automatenshop eröffnen“ positioniert sich Automatenshop.de als zentrale Anlaufstelle für den Einstieg in ein zukunftsorientiertes Geschäftsmodell im Bereich automatisierter Versorgungssysteme und 24/7-Retail-Konzepte.

Flavura Kaffee und Vending Automaten

Flavura Kaffee und Vending Automaten ist der spezialisierte Automatengroßhandel, Automatenvertrieb und Fachhändler der Automatenhersteller sowie Automatenaufsteller und Automatenservice für hochwertigen Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zum Sortiment der Flavura Kaffeeautomaten und Vending Automaten gehören:

– Getränkeautomaten: Heißgetränkeautomaten & Kaltgetränkeautomaten

– Kaffeeautomaten & Kaffeevollautomaten

– Wasserautomaten & Wasserspender

– Leergutautomaten & Rücknahmeautomaten: Automaten für Leergut, Einweg- und Mehrweg-Getränkeverpackungen

– Eisautomaten

– Verpflegungsautomaten: Foodautomaten & Snackautomaten

– Vending Automaten: Verkaufsautomaten & Warenautomaten

– 24-7-Automatenshop: Automaten Minimarkt & Automaten Supermarkt

mit technischem Service für Kaffee, Getränke, Eis, Food & Snacks sowie Non-Food für Firmen und Gewerbetreibende.

Die Flavura Kaffeerösterei ist Hersteller, Produzent und Vertrieb der Kaffeemarke Flavura Kaffee.

Automatenfüllprodukte wie beispielsweise Getränke und Snacks für Vending-Automaten runden das Angebot von Flavura ab.

+++ Flavura Kaffee- und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz +++

Flavura Kaffee- und Vending-Automaten beliefert als Automatenaufsteller und Automatenservice Kunden mit Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Flavura Kaffee- und Vending Automaten sind im Einsatz u.a. in Agenturen, Büros, Firmen, Unternehmen & Konzerne, Autohäuser, Bäckereien & Tankstellen, Kantinen & Mensen, im HoReCa- & Gastronomie-Bereich (Hotel, Restaurant, Cafe), Bildungseinrichtungen wie Bibliotheken, Schulen & Universitäten, Fitnessstudios, Sportvereine & Sportzentren, öffentliche Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen & Freizeitanlagen, Schwimmbad & Freibad, Kinos & Theater, Kindergarten & Kitas, Krankenhäuser & Kliniken, Altenheime, Pflegeheime & Seniorenresidenzen sowie Behörden und Verwaltungen.

Weitere Informationen:

https://www.flavura.de

Firmenkontakt

Flavura GmbH

Holger Ballwanz

Freie Straße 38

39112 Magdeburg

+49 (0) 391 662 776 30

+49 (0) 391 662 776 39



http://www.flavura.de

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