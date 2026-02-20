Futter Shuttle baut Premium-Tiernahrung aus

Online-Shop für hochwertiges Hunde- und Katzenfutter setzt auf Qualität, Transparenz und schnelle Lieferung in ganz Deutschland

Frankfurt am Main den 20.02.2026 – Der Online-Shop Futter Shuttle erweitert sein Sortiment im Bereich hochwertiges Hunde- und Katzenfutter und stärkt damit seine Position im wachsenden Markt für Heimtierbedarf. Im Fokus stehen Premium-Tiernahrung, transparente Inhaltsstoffe und effiziente Versandprozesse.

Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Hundefutter und Katzenfutter steigt kontinuierlich. Immer mehr Tierhalter legen Wert auf getreidefreie Rezepturen, klar deklarierte Inhaltsstoffe und eine artgerechte Ernährung ihrer Haustiere. Futter Shuttle reagiert darauf mit einem gezielt kuratierten Sortiment und strukturierten Produktinformationen.

Premium Hunde- und Katzenfutter online bestellen

Das Sortiment umfasst unter anderem:

getreidefreies Hundefutter

hochwertiges Nassfutter für Katzen

Ergänzungsnahrung für spezielle Bedürfnisse

ausgewählte Produkte für sensible Tiere

Die Produktseiten bieten detaillierte Angaben zu Zusammensetzung, Fütterungsempfehlung und Eigenschaften. Ziel ist eine fundierte Kaufentscheidung beim Online-Kauf von Hunde- und Katzenfutter.

Qualitätsstrategie im wachsenden Heimtiermarkt

Der Heimtiermarkt zählt zu den stabil wachsenden E-Commerce-Segmenten in Deutschland. Neben Preis und Verfügbarkeit gewinnen Qualität, Transparenz und Service zunehmend an Bedeutung.

„Tierhalter erwarten heute nachvollziehbare Informationen und eine zuverlässige Lieferung“, erklärt die Geschäftsführung von Futter Shuttle. „Unser Anspruch ist es, hochwertige Tiernahrung mit klaren Prozessen und effizientem Versand zu verbinden.“

Über Futter Shuttle

Futter Shuttle ist ein spezialisierter Online-Shop für hochwertiges Hunde- und Katzenfutter. Das Unternehmen bietet Premium-Tiernahrung mit Fokus auf Qualität, Transparenz und schneller Lieferung innerhalb Deutschlands.

Futter Shuttle ist ein familiengeführtes Unternehmen aus Horb am Neckar, das sich auf hochwertiges Hunde- und Katzenfutter spezialisiert hat. Das Sortiment umfasst Trockenfutter für Hunde ohne Getreide, Nassfutter und Snacks mit hohem Fleischanteil, frei von chemischen Zusatzstoffen, künstlichen Geschmacksverstärkern und synthetischen Konservierungsstoffen. Als nachhaltige und transparente Alternative zur industriellen Massenproduktion bietet Futter Shuttle eine natürliche, gesunde und artgerechte Tierernährung zu fairen Preisen.

Firmenkontakt

Futter Shuttle

Marko Stojcevic

Industriestr. 47/1

72160 Horb am Neckar

07451625400



http://www.futter-shuttle.de

Pressekontakt

Futter Shuttle Inh. Marko Stojcevic

Marko Stojcevic

Industriestr. 47/1

72160 72160 Horb am Neckar

074516254014



http://www.futter-shuttle.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.