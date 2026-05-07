Gamma Sales bietet exklusive „Cloud-KI“-Kampagne für den Channel

Gamma Sales bietet Channel-Partnern attraktive Anreize für Cloud-Migrationsprojekte / Umstiegsangebote mit vorübergehend kostenfreier Cloud, Marketingmaterialien zur Vertriebsunterstützung und die Weitergabe von Leads / Laufzeit bis 31. Dezember 2026

Karlsruhe, Starnberg, Hof, 05. Mai 2026. Gamma Sales, die gemeinsame Vertriebsorganisation von STARFACE, estos und Gamma Deutschland, startet eine umfassende „Cloud-KI“-Kampagne, um den Channel bei der Gewinnung neuer Cloud-Kunden und der Migration von Bestandskunden in die Cloud zu unterstützen. Gamma Sales bietet hierzu ein Paket mit umfassenden Marketingmaterialien inklusive Textvorlagen, Grafiken und Social-Media-Vorschlägen. Partner, die On-Prem-Bestandskunden von STARFACE und estos ProCall mit gültigen Update- und Wartungsverträgen zum Umstieg in die Cloud motivieren, profitieren zusätzlich von einem Umstiegsangebot: Sie beziehen bis Ende 2026 die STARFACE 10 Cloud PBX kostenfrei – und bestimmen selbst, welchen Preis sie an den Endkunden weitergeben.

„Hinsichtlich der Cloud-Adaption gilt der deutsche Markt im internationalen Vergleich als Nachzügler – und das, obwohl die großen Sicherheitsbedenken der Anfangszeit längst ausgeräumt wurden“, erläutert Dr. Alexander Seyferth, Geschäftsführer von Gamma Sales. „Hier schlummert also ein riesiges Potenzial, das wir gemeinsam mit unseren Channel-Partnern heben wollen. Mit der aktuellen Kampagne bieten wir starke Anreize – sowohl für unsere Community als auch für Endkunden – durch die wirklich alle vom Umstieg profitieren.“

Was die Kampagne umfasst

Unter dem Slogan „Fresh Up für Ihre Telefonanlage: Ab in die Cloud – jetzt smart mit KI“.bietet Gamma Sales mit der „Cloud-KI“-Kampagne den Partnern zahlreiche Vorteile:

– Umfassendes Marketingmaterial: Für die Ansprache von Bestands- und potenziellen Neukunden stehen fertige Vertriebsmaterialen zur Verfügung, samt Bildern, Textvorlagen und Social-Media-Vorschlägen. Auf Wunsch steht das More Business Team von Gamma Sales zur weiteren Unterstützung bereit – etwa im Bereich Telemarketing.

– Kostenfreie Cloud bei Bestandskundenmigration: Bei einem erfolgreichen Umstieg von On-Prem-Bestandskunden beziehen Partner die komplette Cloud bis zum 31.12.2026 kostenfrei und bestimmen selbst, welcher Preis an den Endkunden weitergegeben wird. Nach der kostenfreien Phase beträgt die Mindestlaufzeit 13 Monate, bis zum 31.01.2028.

– KI-Tools: Die KI-basierte Transkription von Telefongesprächen ist dauerhaft kostenlos im Angebot inkludiert. Die KI-Services für IVR und iQueue stehen bis 30.06.2026 kostenfrei zur Verfügung.

– Ohne Risiko: Endkunden können die Cloud 30 Tage testen und auch wieder zurücktreten.

– Stärkere Kundenbindung: Partner profitieren von der stärkeren Kundenbindung durch Updates in aktuelle Versionen und sichere Recurring Revenues.

– Weitergabe von Leads: Über die Landingpage www.starface.com/ab-in-die-cloud gewonnene Leads werden gezielt an passende Partner weitergeleitet.

Starke Argumente für die Endkunden

Mit dem Wechsel von klassischen On-Premises-Telefonanlagen in die Cloud profitieren Unternehmen von einem deutlich vereinfachten und zugleich wirtschaftlicheren Kommunikationsmodell. Anstelle hoher Anfangsinvestitionen fallen lediglich planbare monatliche Gebühren an, was insbesondere die finanzielle Einstiegshürde erheblich senkt. Gleichzeitig lassen sich Tarife und Nutzer flexibel an den tatsächlichen Bedarf anpassen – Unternehmen zahlen also nur für das, was sie wirklich nutzen.

Auch die Implementierung gestaltet sich unkompliziert: Die Lösung ist schnell installiert, eingerichtet und betriebsbereit, ohne dass Kunden eine eigene IT-Infrastruktur aufbauen oder erweitern müssen. Speziell optimierte Light-User-Tarife, die sich ideal für Einsatzszenarien wie Lager-, Hallen- oder Konferenztelefone eignen, erschließen zusätzliche Einspareffekte.

Darüber hinaus überzeugen die Cloud-basierten Kommunikationslösungen durch höchste Zuverlässigkeit und Qualität: Verfügbarkeit, Sprachqualität und Performance wurde im Test als „überragend“ bewertet. Moderne KI-Funktionen erweitern das Leistungsspektrum zusätzlich. Beispielsweise werden Gespräche transkribiert und Anrufende effizient durch Warteschlangen gesteuert.

Mehr Informationen zur Cloud-Kampagne und den Aktionsvorteilen finden Interessierte sowohl in den jeweiligen Partner Portalen als auch unter www.starface.com/ab-in-die-cloud.

Über Gamma Sales

Gamma Sales ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der zur Gamma-Gruppe gehörenden Unternehmen STARFACE, estos und Gamma Deutschland. Ziel der Ende 2025 gegründeten Gesellschaft ist es, die Lösungen und Produkte der drei Hersteller in einem gemeinsamen, ausschließlich channelorientierten Vertrieb zu bündeln.

Partner profitieren bei Gamma Sales von einem ganzheitlichen Portfolio aus den Bereichen Connectivity, SIP-Trunking, PBX/Telefonie, UC & Collaboration sowie Integrationen für den ITK-Bereich.

Gamma Sales bietet ein Partnerprogramm mit fünf Partnerstufen (Entry, Professional, Expert, Elite und Strategic). Die Einstufung erfolgt auf Basis von Umsätzen und Zielvereinbarungen.

Kontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

+ 49 (0)9131 81281-25



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