Ganzheitlich gegen Nackenschmerzen

Neues Buch verbindet Medizin, Qigong und Achtsamkeit

Zug, Mai 2026 – Nackenverspannungen gehören zu den häufigsten Beschwerden unserer Zeit. Langes Sitzen, Bildschirmarbeit und Stress führen bei einem großen Teil der Bevölkerung zu chronischen Schmerzen. Mit dem neuen Buch „Nackenverspannungen lösen mit Qigong und Achtsamkeit“ zeigt der erfahrene Mediziner Dr. med. Erwin Brucker einen ganzheitlichen Weg zu mehr Beweglichkeit, innerer Balance und nachhaltiger Gesundheit auf.

Das Buch vereint schulmedizinisches Wissen mit bewährten Methoden aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), Qigong und Achtsamkeitspraxis. Leserinnen und Leser erhalten nicht nur fundierte Einblicke in die Ursachen von Nackenschmerzen, sondern vor allem praktische Anleitungen, um Beschwerden aktiv zu lindern und vorzubeugen.

Ganzheitlicher Ansatz für Körper und Seele

Dr. Brucker, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, verbindet in seinem Werk langjährige klinische Erfahrung mit einem umfassenden Verständnis von Gesundheit. Sein Ansatz geht über die reine Symptombehandlung hinaus und berücksichtigt die Wechselwirkungen von Körper, Geist und Seele.

Das Buch zeigt:

-wie Nackenverspannungen entstehen und erkannt werden

-welche Rolle Stress, Haltung und Lebensstil spielen

-wie Qigong gezielt zur Lösung von Verspannungen eingesetzt werden kann

-wie Achtsamkeit die innere Balance stärkt

Besonders hervorzuheben ist die verständliche Verbindung von westlicher Medizin und fernöstlicher Heilkunst – ein Ansatz, der in der modernen Gesundheitsliteratur zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Praxisnah und alltagstauglich

Neben theoretischem Hintergrundwissen bietet das Buch zahlreiche Übungen, die einfach in den Alltag integriert werden können. Damit richtet sich das Werk sowohl an Betroffene als auch an gesundheitsbewusste Leserinnen und Leser, die präventiv aktiv werden möchten. Angesichts der steigenden Zahl von Menschen mit stressbedingten Beschwerden trifft das Buch den Nerv der Zeit und bietet eine wertvolle Orientierung im Bereich ganzheitlicher Gesundheit.

Buchdetails

Titel: Nackenverspannungen lösen mit Qigong und Achtsamkeit

Autor: Dr. med. Erwin Brucker

ISBN: 978-3-03831-360-1

Verlag: Deutsche Literaturgesellschaft, Imprint der Europäischen Verlagsgesellschaften

Self-Publishing mit Verlags-Know How: Die Deutsche Literaturgesellschaft veröffentlicht ausgewählte Werke von Autoren und sorgt dafür, dass diese im richtigen Umfeld wahrgenommen werden. Die Bücher der Deutschen Literaturgesellschaft werden unter anderem in den ehrwürdigen Bibliotheken von Cambridge, Oxford und der Sorbonne archiviert. Über die Autoren der Deutschen Literaturgesellschaft und ihre Bücher haben mehrfach große Medien berichtet, darunter die BILD, SÜDDEUTSCHE, FAZ, SPIEGEL, ZDF, ARD, RTL, VOX, SAT1, PRO7, SRF, ORF u.v.a.m. Ein Service der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH.

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