Gardner Denver erweitert Niederlassung im laufenden Betrieb

Spatenstich in Senden

Senden, 3. Juli 2026. Gardner Denver, führender Anbieter von Kompressoren, Gebläsen und Vakuumpumpen, erweitert seinen Standort in Senden. Realisiert werden eine neue Montagehalle und ein Büroeinbau im Bestand. Damit investiert das Unternehmen in die Zukunftsfähigkeit seines Servicebetriebs und in die Arbeitswelt der Mitarbeitenden. Für Konzeption, Planung und Bau der Erweiterung setzt das Unternehmen bereits zum zweiten Mal auf die Vollack Gruppe, Experten für nachhaltiges und energieeffizientes Planen und Bauen. Die Arbeiten erfolgen im laufenden Betrieb.

Gardner Denver bündelt künftig zwei Niederlassungen unter einem Dach. Die Bereiche Vertrieb, Engineering, Service und Fahrzeugmontage ziehen aus Oberhausen an den Standort in Senden um. So entsteht ein leistungsfähiger zentralisierter Servicestandort. Das Bauvorhaben umfasst zwei Projekte. Zum einen wird die bestehende Montagehalle um einen eingeschossigen Hallenneubau mit einer Bruttogeschossfläche von rund 1.100 Quadratmetern erweitert. Zum anderen wird im Bestandsgebäude ein Büroeinbau über zwei Etagen realisiert. Die Herausforderung: Vollack setzt beide Maßnahmen im laufenden Betrieb um, ohne dass Produktion und Service unterbrochen werden müssen. Udo Zünkler, Niederlassungsleiter von Gardner Denver in Senden, sagte anlässlich des Spatenstichs: „Die Erweiterung ist ein klares Bekenntnis zu unserem Standort in Senden. Mit der neuen Montagehalle und der Bündelung der beiden Geschäftszweige schaffen wir optimale Bedingungen für unsere Service- und Montageprozesse – effizient, zukunftsfähig und nah an unserer Kundschaft.“

Umwelt und Mitarbeitende im Fokus

Der neue Hallenbaukörper wird in Betonfertigteilbauweise errichtet und schließt unmittelbar an die bestehende Montagehalle an. Die Fassade aus Sandwichelementen orientiert sich hinsichtlich Material und Gestaltung am Bestand und fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein. Im Inneren wird eine Kranbahnanlage mit rund 3,5 Tonnen Tragkraft installiert, die eine Hallenfläche von rund 700 Quadratmetern abdeckt. Für die Beheizung des Neubaus kommen Wärmepumpen zum Einsatz. Auf dessen Dach wird eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von rund 43 Kilowatt-Peak installiert. Im Bestandsgebäude entstehen neue, moderne Büro- und Besprechungsräume über zwei Geschosse sowie ein vergrößerter Pausenraum für die Mitarbeitenden.

Der Standort in Senden ist dem Expertenteam von Vollack vertraut. Die Zusammenarbeit begann 2007 mit der Planung und dem Neubau der Niederlassung. Heiko Hensing, Partner Vollack Düsseldorf/Ratingen, betont: „Gardner Denver ist ein Stammkunde, der erneut auf unsere Kompetenz setzt – das ist eine Auszeichnung, die uns anspornt. Dass wir die Erweiterung und den Umbau gleichzeitig und im laufenden Betrieb realisieren, zeigt die Stärke des methodischen Planens und Bauens. Genau für solche herausfordernden Aufgaben bringt Vollack Erfahrung mit.“

Die Montagehalle wird im November 2026 fertiggestellt. Der Abschluss der Umbauarbeiten ist für Frühjahr 2027 geplant.

Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkeiten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter.

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