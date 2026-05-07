Gebäudetechnik konsequent integriert

Heizen, Kühlen, Lüften, Beschatten – alles im Fenstersturz

In Langenau entsteht ein Mehrfamilienhaus, bei dem die TGA architektonisch in den Rohbau integriert wird: Eine zentral gesteuerte, vollständig vernetzte Envola-Energiezentrale liefert Heizen, Kühlen, Lüften und Warmwasser aus einem Guss. Die dezentralen Window-HVAC-Geräte verschwinden passgenau in vorgefertigten Beck+Heun-Raffstorekästen, deren verstellbare Lamellen Verschattung und Lichteinfall individuell steuern. Das Plug-and-Play-Duo aus Dachzentrale und Fassadenintegration verschmilzt Architektur und TGA, beschleunigt den Bauablauf, senkt Energie- und Betriebskosten spürbar und hebt den Wohnkomfort. Ein Referenzprojekt für eine wirtschaftliche Klimawende im Geschosswohnungsbau.

Mit sieben Wohneinheiten und einer geplanten Fertigstellung Anfang des zweiten Quartals 2026 entsteht in Langenau ein Mehrfamilienhaus, das die integrale Verbindung von Architektur und Gebäudetechnik zu seinem Leitmotiv macht. Das dreigeschossige Gebäude in Massivbauweise ist auf einer Tiefgarage mit sechs Stellplätzen errichtet. Das oberste der drei Geschosse wurde als Staffelgeschoss ausgeführt. Für das Mauerwerk werden wärmegedämmte Ziegel verwendet; statisch erforderliche Bereiche bestehen aus Stahlbeton und sind durch ein ergänzendes Wärmedämmverbundsystem optimiert. Den oberen Gebäudeabschluss bildet ein extensiv begrüntes Flachdach. Ohne Frage ist der energetische Anspruch hoch: Das Gebäude folgt den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes, erfüllt die Effizienzhaus-Stufe KfW 40 und ist auf die Anforderungen der QNG-Zertifizierung ausgerichtet.

Zentrale Energieeinheit: Heizen, Kühlen, Lüften, Warmwasser aus einem System

Seinen besonderen Charakter gewinnt das Haus durch eine vollständig vernetzte, zentral gesteuerte Energie- und Klimatechnik der Envola GmbH, Ulm. Auf dem Dach angeordnet, bildet die Speicherwärmepumpe mit großen Luft- und Abluftwärmetauschern sowie integriertem Energiespeicher das Herzstück der Versorgung. Diese Energiezentrale liefert Heizung, Kühlung, Lüftung und Warmwasser in einem System und verteilt die Energieströme bedarfsgerecht und nutzungsspezifisch über eine eigene, durchgängige Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Das sogenannte Core Module überwacht in Echtzeit alle Parameter, optimiert die Effizienz und koordiniert das Zusammenspiel.

Raumluftgeräte im Raffstorekasten: integrierte Temperierung und Frischluft

Über eigene Heiz- und Kühlkreisläufe erfolgt die Wärme- und Kälteübergabe bedarfsgerecht an sogenannte Raumluftgeräte. Sie übernehmen nicht nur die Temperierung, sondern auch die kontrollierte Frischluftversorgung der Wohn- und Schlafräume. Ihr Einbau folgt einem konsequent integralen Detail – platzsparend in den Raffstorekästen oberhalb der Fenster. Grundlage dafür ist der Leichtbau-Rohbaukasten ROKA-SHADOW® 2 NEOLINE ZB von Beck+Heun mit außenseitiger Ziegelblende. Werkseitig vorbereitet, besitzt der Kasten eine passgenaue, zunächst verfüllte Aussparung, in die nach Abschluss der Rohbauarbeiten das Envola-Gerät einfach eingeschoben wird. Diese Schnittstelle trennt Rohbau- und TGA-Leistung sauber, beschleunigt den Bauablauf und sorgt für eine präzise, wiederholgenaue Montage – ein greifbarer Beleg für serielles Bauen mit vorintegrierten Komponenten.

ROKA-SHADOW® 2 NEOLINE ZB: starke Dämmung, hohe Stabilität, sauberes Fassadenfinish

ROKA-SHADOW® 2 NEOLINE ZB bietet dank des Materialeinsatzes von Neopor® hervorragende Wärmedämmeigenschaften lambda B = 0,032 W/(mK). Zugleich zeigt sich der Raffstorekasten trotz Leichtbauweise äußerst stabil, da im Korpus Armierungen eingeschäumt werden. Nicht zuletzt ermöglicht die außenseitige Ziegelblende einen materialhomogenen Putzgrund an der Fassade für ein einheitliches Finish ohne Schatten- oder Rissbildung.

Serielle Baustellenlogistik: vorgerüstete Kästen, schnelle und einfache Montage

Objektbezogen gefertigt, wurden die Raffstorekästen direkt an die Baustelle geliefert und im Zuge des Aufmauerns der Ziegelwände durch die Handwerker der Haide GmbH, Langenau, eingebaut. Insgesamt wurden bei dem Neubau in Langenau 35 ROKA-SHADOW® 2 NEOLINE ZB verbaut. Entsprechend der Berechnungen waren davon 25 Kästen für die Aufnahme der Raumluftgeräte vorgerüstet. Für die Rohbauer stellten die auf die Envola-Geräte abgestimmten Kästen keine besondere Herausforderung dar, da sie wie übliche Raffstorekästen eingebaut werden konnten.

Intelligenter Betrieb: Sensorik, Wärmerückgewinnung und kondensatfreie Kühlung

Im späteren Betrieb erfasst die Envola-Sensorik raum- und zonenweise Temperatur, CO-Gehalt und Feuchtigkeit und regelt Luftvolumenstrom und thermische Leistung entsprechend. Frische Außenluft wird unmittelbar über die Integration im Fenstersturz zugeführt. Über unauffällige Tellerventile in den Bädern wird die verbrauchte Luft zentral je Wohnung abgesaugt. Deren Energiegehalt geht nicht verloren: Die Abluft wird zur Dachzentrale zurückgeführt und im Speicher der Außeneinheit energetisch zurückgewonnen, bevor die Wärmepumpe sie wieder dem System zuführt. Die Kühlfunktion kann im kondensatfreien Betrieb den sommerlichen Komfort unterstützen oder auch als leistungsfähige Klimatisierung mit Entfeuchtung betrieben werden. Für behagliche Zusatzwärme sorgen in den Bädern Fußbodenheizungen, die in das Envola-System integriert werden.

Warmwasser nahe am Verbrauch: zentrale Erzeugung, dezentrale Hot Water Stations

Bei der Warmwasserversorgung des Neubaus kommen neben der Speicherwärmepumpe auch eine zirkulationsfreie, hygienische Verteilung zum Einsatz. Die Erzeugung erfolgt zentral, die Bereitstellung wohnungsnah über sogenannte Hot Water Stations. Daraus ergeben sich gleich mehrere Vorteile: Das Warmwassersystem ist zirkulationsfrei. Warmes Wasser wird bedarfsgerecht über die Wärmepumpe produziert und benötigt bei der Erzeugung im Vergleich zu herkömmlichen Systemen nur ein Drittel der Energie.

Core Module als Taktgeber: Monitoring, Optimierung und vorausschauende Wartung

Wesentlicher Baustein des energetischen Gesamtkonzepts ist das zentrale Envola Core Module. Es bündelt übergreifend alle Mess-, Steuer- und Regelungsaufgaben und optimiert die Energieströme permanent. Dabei erfasst ein durchgängiges Monitoring alle Betriebszustände und Verbräuche in Echtzeit, legt Optimierungspotenziale offen und ermöglicht eine vorausschauende Wartung per Remote-Zugriff. In Verbindung mit einem Servicevertrag lassen sich so Wartungsbedarfe frühzeitig erkennen und planbar umsetzen – ein Plus für Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus.

Ergebnis der Zusammenarbeit: Integration von Architektur und TGA als Referenzprojekt

Das Projekt ist eine weitere bauliche Umsetzung der Zusammenarbeit von Envola und Beck+Heun. Die in den Raffstorekasten integrierten Raumluftgeräte zeigen, wie sich architektonische Bauteile und gebäudetechnische Funktionen kombinieren lassen: mit optimierter Innenraumgestaltung ohne Heizkörper, geringen Platzbedarfen und einer Montage, die Präzision und Tempo verbindet. So wird das Gebäude nicht nur zum energieeffizienten Wohnort für sieben Parteien, sondern auch zum technologischen Referenzobjekt für die wirtschaftliche Klimawende im Geschosswohnungsbau. Es steht für einen neuen Standard der Einfachheit: ein vollintegriertes, vollvernetztes System, das Heizen, Kühlen, Lüften und Warmwasserbereitung zusammenführt – innovativ, bedienerfreundlich und zukunftsfähig.

Über Beck+Heun

Die Marke Beck+Heun steht für über 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung des Kernproduktes Rollladenkasten. Daraus ist ein Vollsortiment sämtlicher Varianten entstanden, welches sich in drei Produktwelten gliedert: Einbaukästen, Aufsatzkästen und Komplettsysteme. Zudem wurde das Produkt- und Leistungsspektrum lange schon erweitert. Mit fünf weiteren Produktbereichen deckt Beck+Heun alles rings um das Fenster ab: Lüftungssysteme, Beschattung, Sanierung, Insektenschutz und Zubehör. Mehr auf: www.beck-heun.de

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