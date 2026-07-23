Geburtsstätte der amerikanischen Eisenbahn in Baltimore bereitet sich auf 200-jähriges Jubiläum vor

Neuer Name für das B&O Railroad Museum – Umfassende Renovierung macht größtes Eisenbahnarchiv der USA erstmals zugänglich und bietet mit neuer Innovation Hall Einblicke in Technik und Entwicklungen der Zukunft

Eine der wichtigsten Stätten zur Eisenbahngeschichte in den USA wächst weiter. Wo 1827 die Baltimore and Ohio Railroad, die erste für den öffentlichen Verkehr vorgesehene Eisenbahn in den Vereinigten Staaten, gegründet wurde, befindet sich heute in Baltimore, Maryland, die älteste und umfassendste Ausstellung zum Thema. In Vorbereitung auf das 200-jährige Jubiläum der amerikanischen Eisenbahn im kommenden Jahr erhält das Museum eine umfangreiche Renovierung und Erweiterung sowie einen neuen Namen. Aus dem bisherigen Baltimore & Ohio Railroad Museum wird das National Museum of Railroad History & Innovation.

Kris Hoellen, Executive Director des National Museum of Railroad History & Innovation, erklärt dazu: „Vor fast 200 Jahren hat eine Vision, die genau an diesem Ort ihren Anfang nahm, unsere Nation verändert. Die Namensänderung steht für das Versprechen, eine der großartigsten Geschichten des Landes im Transportwesen zu bewahren, und gleichzeitig die Zukunft des Schienenverkehrs zu beleuchten.“

Vom größten Eisenbahnarchiv bis zur Innovation Hall

Aktuell durchläuft das Museum eine umfassende Erweiterung mit einem Investitionsvolumen von 38 Millionen US-Dollar, die vor allem neue Besuchererlebnisse zum Ziel hat. Im Mittelpunkt steht die Restaurierung der South Car Works, der ältesten durchgehend betriebenen Eisenbahnreparaturwerkstatt in den Vereinigten Staaten. Das historische Gebäude mit mehr als 3.000 Quadratmetern war jahrzehntelang geschlossen und soll Anfang 2027 wiedereröffnen. Erstmals in der Geschichte wird der Öffentlichkeit Zugang zu dem bedeutendsten Eisenbahnarchiv mit mehr als 30 Millionen Dokumenten gewährt, die die Entwicklung und Bedeutung des amerikanischen Eisenbahnwesens bezeugt. Zusätzlich entsteht die Innovation Hall. Bei immersiven Ausstellungen und interaktiven Erlebnissen können sich Besucher intensiv mit den Themen Technik, Automatisierung, Nachhaltigkeit, Güterverkehrssysteme, Personenverkehr und neuen Innovationen auseinandersetzen, welche die nächsten Generationen des Schienenverkehrs prägen werden. Der Umbau investiert auch in mehr Gemeinschaftsbereiche wie einen Community-Garten, ein Freiluft-Amphitheater sowie verbesserte Barrierefreiheit.

Vom American Freedom Train bis zum Speisewagen-Porzellan

Der rund 16 Hektar große Campus des National Museum of Railroad History & Innovation gilt als nationales historisches Denkmal und zählt zu den Partnermuseen der Smithsonian Institution. Es beherbergt die umfassendste Sammlung früher amerikanischer Lokomotiven – von Dampf- über Diesel- bis hin zu Rangierlokomotiven –, Schienenfahrzeuge sowie mehr als 6.000 historische Eisenbahnartefakte wie Porzellan aus Speisewagen, Uhren, Werkzeuge und Uniformen.

Ein besonderes Ausstellungsstück ist der American Freedom Train (AFT), eine Dampflokomotive aus dem Jahr 1923, die von April 1975 bis Dezember 1976 anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der USA durch alle 48 zusammenhängenden Bundesstaaten fuhr, um Artefakte und Kunstwerke der amerikanischen Kultur auszustellen. Geführte Touren sowie exklusive „Behind the Scenes“-Erlebnisse gewähren Besuchern noch tiefere Einblicke in die Geschichte und Technik der Eisenbahn. Weiteres beliebtes Highlight des Museums: Von April bis November können Interessierte auf einem Teilstück der ersten Eisenbahnstrecke eine 20-minütige Rundfahrt mit dem Mile One Express unternehmen.

Das National Museum of Railroad History & Innovation ist täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene kostet 20 US-Dollar, Kinder zahlen 12 US-Dollar. Weitere Informationen gibt es unter www.nationalrailroad.org

Der Bundesstaat Maryland liegt an der Ostküste der USA und erstreckt sich zwischen der Chesapeake Bay, dem größten Flussmündungsgebiet der USA, und den Appalachen. Hauptstadt und Hochburg für Segelsportfans ist Annapolis, während die größte Stadt Marylands, Baltimore, mit historischem Hafen und lebendiger Kulturszene glänzt. Dort befindet sich auch der internationale Flughafen Baltimore-Washington (BWI). Touristisches Zentrum und perfekter Ausgangspunkt für Wanderungen in den State Parks im Westen Marylands ist Frederick mit pittoreskem, historischem Stadtkern.

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Bildquelle: National Museum of Railroad History & Innovation