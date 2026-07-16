General Office Digitale Paket-Plattformwaage, bis 200 kg

Schwere Pakete und Gepäck einfach bis auf zu 10 Gramm genau wiegen

• Waage mit hoher Tragkraft bis 200 kg: ideal auch für schwere Pakete und Gepäck

• Feine 10-g-Teilung bis 20 kg Wiegegewicht und 100-g-Teilung ab 20 kg

• Halte-Funktion zum einfachen Nachvollziehen des Gewichts bis zur Abfertigung

• Tara-Funktion für Verpackungen, damit nur der Inhalt zählt

• Gut ablesbares LCD-Display – einfach an eine Wand montierbar

• Betrieb wahlweise per USB-C-Strom oder Standard-Batterien des Typs AAA

Schwere Sendungen komfortabel wiegen: Mit einer Tragkraft von bis zu 200 Kilogramm eignet sich die digitale Paket-Plattformwaage von General Office auch für große Kartons, sperrige Sendungen und schwere Koffer. Die bodennahe Wiegefläche erleichtert das Auflegen und reduziert das Anheben schwerer Gegenstände auf ein Minimum.

Präzise Gewichtskontrolle: Gewichte bis 20 Kilogramm werden in feinen 10-Gramm-Schritten erfasst, höhere Lasten in 100-Gramm-Schritten. Damit lassen sich Versandgrenzen zuverlässig kontrollieren und mögliche Zusatzkosten bereits vor der Abgabe vermeiden.

Nettogewicht per Tara-Funktion: Das Gewicht von Kartons, Behältern oder Verpackungsmaterial lässt sich auf Knopfdruck abziehen. Auf dem Display erscheint anschließend ausschließlich das Gewicht des Inhalts.

Messwert auch nach dem Wiegen ablesen: Die integrierte Halte-Funktion speichert den ermittelten Wert und zeigt das Gewicht weiterhin an, nachdem das Paket von der Waage genommen wurde. Das erleichtert das Ablesen insbesondere bei großen Sendungen, die das Display während des Wiegevorgangs verdecken.

Flexible Stromversorgung und übersichtliche Anzeige: Das gut ablesbare LCD-Display kann platzsparend an der Wand montiert werden. Der Betrieb kann wahlweise über USB-C oder Standardbatterien erfolgen – somit ist die Waage sowohl für den dauerhaften Einsatz am Packtisch als auch für die mobile Nutzung geeignet.

• Hoch belastbare Waage: ideal zum Wiegen auch schwerer Pakete, Gepäck und mehr

• Große Abstellfläche für das zu wiegende Material: 31 x 30,5 cm

• Messbereich: 50 g bis 200 kg

• Hohe Genauigkeit: bis 20 kg auf 10 g genau, ab 20 kg auf 100 g genau

• Halte-Funktion zum einfachen Nachvollziehen des Gewichts bis zur Abfertigung

• Tara-Funktion zum einfachen Wiegen von Netto-Gewichten ohne Verpackung

• LCD-Display zur Werteanzeige: einfach an eine Wand montierbar

• Stromversorgung: per USB-C oder 2 Batterien Typ AAA / Mikro (USB-Netzteil und / oder Batterien bitte dazu bestellen)

• Integrierter Notstromakku überbrückt kurze Stromausfälle, z.B. bei leeren Batterien, lädt per USB-C

• Maße Waage: 310 x 305 x 38 mm, Gesamtgewicht: ca. 1,5 kg

• Paketwaage inklusive LCD-Display, Display-Montagematerial, USB-Stromkabel (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

• EAN: 4022107479295

Die General Office Digitale Paket-Plattformwaage, bis 200 kg, Halte- und Tara-Funktion ist sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8093-625 zum Preis von 36,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/zTsDnntWfL6kiSB

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