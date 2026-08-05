Ein neuer Praxisleitfaden hilft im Zeitalter von Search Engine Optimization (SEO) und Generative Engine Optimization (GEO) auch zukünftig sichtbar zu sein.

Lange Zeit war die Suche im Netz eine überschaubare Sache. Man tippte eine Frage in Google ein, bekam eine Liste mit zahlreichen, mehr oder weniger passenden Links und klickte auf das Ergebnis, das am besten zur Suchanfrage passte. Unternehmen wussten ziemlich genau, was zu tun war: Sie optimierten ihre Inhalte mit zahlreichen SEO-Maßnahmen, um in dieser Liste möglichst weit oben zu stehen. Die kurze Formel lautete: Wer oben steht, bekommt die meisten Klicks.

Genau dieses Prinzip verändert sich gerade grundlegend. Immer häufiger beantwortet eine KI die Frage direkt und nennt dabei nur noch eine Handvoll Quellen, statt einer ganzen Trefferseite. Aus der Frage: „Wer steht oben?“ wird die Frage „Wer wird überhaupt noch genannt?“. Damit beschäftigt sich das neue Buch von PhDr. Oliver Scharfenberg, Geschäftsführer der Syntharis Group: „The AI Visibility SEO & GEO Playbook: Building AI Visibility with Search Engine Optimization (SEO) and Generative Engine Optimization (GEO)“.

Wie groß der Wandel ist, lässt sich in Zahlen fassen. Anfang 2026 endeten rund 68 Prozent der Google-Suchen in den USA ganz ohne Klick auf eine Website – zwei Jahre zuvor waren es noch etwa 60 Prozent. Googles KI-Übersichten stehen inzwischen oft über der klassischen Liste und verweisen dabei auf Quellen, die es früher nie auf die erste Seite geschafft hätten. Gut zu ranken ist eben nicht dasselbe, wie tatsächlich gesehen zu werden.

„Erster im Ranking zu sein, bedeutet heute nicht mehr automatisch in KI-Suchergebnissen genannt zu werden“, sagt Oliver Scharfenberg. „Die Nutzer scrollen nicht mehr durch Linklisten. Sie lesen eine einzige Antwort, in der nur wenige Quellen vorkommen. Ist die eigene Marke nicht darunter, ist man genau in dem Moment unsichtbar, in dem jemand entscheidet, was er kauft.

„Für diesen neuen Wettbewerb hat sich im Marketing ein Begriff durchgesetzt: Generative Engine Optimization, kurz GEO oder auch Answer Engine Optimization, AEO. Dahinter steckt die Erstellung und Optimierung von Inhalten, dahingehend, dass die eigenen Inhalte und die eigene Marke von KI-Systemen richtig verstanden, zitiert und weiterempfohlen werden. Wichtig ist laut Scharfenberg: GEO ersetzt SEO nicht, sondern baut darauf auf. SEO sorgt dafür, dass man gefunden wird. GEO sorgt dafür, dass man ausgewählt wird.

Dass das keine reine Theorie ist, zeigt die Forschung. In einer kontrollierten Studie steigerten echte Quellenverweise, glaubwürdige Zitate und passende Statistiken die Sichtbarkeit einer Seite in KI-Antworten um bis zu rund 40 Prozent – während das reine Wiederholen von Keywords so gut wie nichts brachte (Aggarwal et al., 2024). Nicht wer eine Formulierung am häufigsten wiederholt, gewinnt, sondern wer die klarste und glaubwürdigste Aussage zu einem Thema liefert.

Der Großteil des Buches macht daraus konkrete Praxis. Es gibt einen kurzen Check vor jeder Veröffentlichung, den 5C-Test: Ist die Seite klar, glaubwürdig, zitierfähig, konsistent und vernetzt? Ein eigenes Kapitel widmet sich E-E-A-T, also den Signalen aus Erfahrung, Fachwissen, Autorität und Vertrauen, nach denen KI-Systeme ihre Quellen auswählen. Hinzu kommt die Entity-Optimierung, damit ein Unternehmen von Such- und KI-Systemen als eigenständige, verlässliche Größe erkannt wird – und nicht bloß als Aneinanderreihung von Wörtern.

In vierzehn Kapiteln führt das Buch von den Grundlagen der Suche im Jahr 2026 über GEO-Strategie und Reputationsmanagement bis hin zu einem Fahrplan, der SEO und GEO in einem gemeinsamen Ablauf zusammenführt. Dazu kommen Fallstudien für zehn verschiedene Unternehmenstypen, Vorlagen, ein Verzeichnis mit viele Prompts sowie wichtige Webseiten, die häufig als Quellen für KI-Systeme genutzt werden.

Oliver Scharfenberg bringt für das Thema eine ungewöhnliche Mischung aus verschiedenen Erfahrungen mit. Er verfügt neben seinem Abschluss als Betriebswirt und Master of Business Administration über einen Abschluss als PhDr. Doctor of Philosophy. Er berät als Geschäftsführer der Syntharis Group mit seinem Team verschiedene Unternehmen dabei, ihre digitale Sichtbarkeit zu verbessern. „ The AI Visibility SEO & GEO Playbook“ ist ab sofort über Amazon erhältlich.

Die Syntharis Group ist ein modernes Unternehmen, das sich auf Marketing, Human Resources und Education Consulting spezialisiert hat. Das Team unterstützt Unternehmen und Bildungseinrichtungen mit praxisnahen, internationalen Lösungen, um Wachstum zu fördern, die Arbeitgeberattraktivität zu stärken und neue Zielgruppen erfolgreich zu erreichen. Dabei steht eine professionelle, persönliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit im Mittelpunkt.

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