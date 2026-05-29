Genossenschaft in Österreich: Die unbekannte Rechtsform

Wien, 29.5.2026 – Die Genossenschaft zählt zu den traditionsreichsten, zugleich aber oft unterschätzten Rechtsformen in Österreich. Ein aktueller Fachbeitrag beleuchtet die rechtlichen Grundlagen, Strukturmerkmale und praktischen Einsatzmöglichkeiten der eingetragenen Genossenschaft und ordnet sie systematisch im Gefüge der österreichischen Gesellschaftsformen ein.

Rechtsnatur und gesetzliche Grundlagen

Die Genossenschaft ist eine juristische Person mit eigener Rechtspersönlichkeit, die im Firmenbuch eingetragen wird. Rechtsgrundlage bildet das Genossenschaftsgesetz (GenG), das insbesondere den Förderzweck, die Organisation und die Gründungsvoraussetzungen regelt. Zentral ist dabei das sogenannte Förderprinzip: Die Genossenschaft dient nicht primär der Gewinnerzielung, sondern der wirtschaftlichen Förderung ihrer Mitglieder.

Abgrenzung zu anderen Rechtsformen

Systematisch nimmt die Genossenschaft eine Zwischenstellung ein, bei der im Unterschied zur GmbH nicht die Gewinnmaximierung im Vordergrund steht, aber im Unterschied zum Verein wirtschaftliche Zwecke der Mitglieder verfolgt werden. Die Struktur der Genossenschaft ist daher amöbenhaft und verbindet unternehmerisches Handeln mit kooperativen Strukturen und stellt eine hybride Organisationsform dar, die insbesondere für gemeinschaftliche Geschäftsmodelle geeignet ist.

Typische Merkmale der Genossenschaft sind:

– Offene Mitgliederstruktur (keine fixe Mitgliederzahl)

– Mindestens zwei Mitglieder als Gründungsvoraussetzung

– Demokratische Willensbildung („ein Mitglied – eine Stimme“)

Die Organe der Genossenschaft sind:

– Vorstand (Geschäftsführung und Vertretung)

– Generalversammlung (oberstes Entscheidungsorgan)

– Aufsichtsrat (unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtend)

Diese Struktur gewährleistet eine enge Einbindung der Mitglieder in wesentliche Entscheidungen.

Für die Gründung einer Genossenschaft sind insbesondere erforderlich:

– Erstellung einer schriftlichen Satzung (Statuten)

– Eintragung in das Firmenbuch

– Mitgliedschaft in einem Revisionsverband

Ein gesetzliches Mindestkapital besteht – anders als bei Kapitalgesellschaften – nicht, was die Genossenschaft zu einer vergleichsweise niederschwelligen Rechtsform macht.

Grundsätzlich haftet die Genossenschaft selbst mit ihrem Vermögen. Eine persönliche Haftung der Mitglieder besteht in der Regel nicht, sondern allenfalls nur im Rahmen vereinbarter Nachschusspflichten.

In der Praxis findet die Genossenschaft Anwendung in unterschiedlichsten Bereichen, etwa:

– Wohnbau- und Energiegenossenschaften

– Kredit- und Einkaufsgenossenschaften

– Produktions- und Vermarktungskooperationen

Sie ermöglicht insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen sowie Zusammenschlüssen von Privatpersonen, wirtschaftliche Vorteile durch Kooperation zu realisieren und ihre Marktposition zu stärken.

Die Genossenschaft verbindet wirtschaftliche Tätigkeit mit demokratischer Mitbestimmung und gilt als stabile und nachhaltige Organisationsform. Sie fördert Kooperation, reduziert Marktrisiken und ermöglicht gemeinschaftliche Wertschöpfung. Damit stellt sie eine attraktive Alternative zu klassischen Gesellschaftsformen dar, insbesondere in Bereichen, in denen gemeinsames Handeln und Ressourcenteilung im Vordergrund stehen.

Fachliche Einordnung und weiterführende Informationen

Der Fachbeitrag der Anwaltskanzlei Schmelz bereitet die komplexe Rechtsform der Genossenschaft systematisch und verständlich auf. Er richtet sich an Unternehmer, Berater und Organisationen, die sich mit kooperativen Geschäftsmodellen befassen oder eine geeignete Rechtsform für gemeinschaftliche Vorhaben suchen.

Der auf Vereinsrecht spezialisierte Anwalt Mag. Dorian Schmelz dazu: „Genossenschaften weisen viele Parallelen zu Vereinen auf. Nicht zuletzt deshalb ist mittlerweile auch eine Umwandlung von Vereinen in Genossenschaften ausdrücklich gesetzlich erlaubt. Anders als Vereine sind Genossenschaften aber seltener und den meisten Menschen weniger bekannt. Wir wollen die Genossenschaft ins Licht stellen und einem breiteren Publikum vorstellen.“

Schmelz Rechtsanwälte ist eine in Wien und Niederösterreich tätige Rechtsanwaltskanzlei.

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