German Stevie® Awards 2026 nehmen Bewerbungen entgegen

12. Ausgabe des deutschsprachigen Wirtschaftspreises gestartet

Urbar, Deutschland – 29. April 2026 – Die Stevie® Awards verkünden den Start der Nominierungsphase für die German Stevie Awards 2026. Damit geht der Wirtschaftspreis für das deutschsprachige Europa in die zwölfte Runde seines Bestehens. Interessierte Unternehmen und Organisationen aus Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz können sich ab sofort mit ihren Unternehmensleistungen und Projekten in zahlreichen Kategorien bewerben. Bis zum 13. Mai 2025 profitieren die Teilnehmenden von der vergünstigten Preisträgergebühr.

Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen und Organisationen jeder Größe, öffentliche und private Organisationen, gewinnorientiert oder gemeinnützig, aber auch Einzelpersonen aus der Wirtschaft dürfen teilnehmen.

Umfassende Informationen über die Awards und die Teilnahmeunterlagen erhalten Sie unter www.StevieAwards.com/GSA

Den Teilnehmenden steht eine Vielzahl an etablierten Kategorien mit zahlreichen Unterkategorien zur Verfügung. Unter anderem:

– Awards Unternehmen/Institutionen

– Awards für Unternehmer

– Innovations-Awards

– Awards für Künstliche Intelligenz

– Marketing-Awards

– PR-Awards

– Human Resources-Awards

– Awards für Kundenservice

– Awards für neue Produkte und Dienstleistungen

– Podcast-Awards

– Video-Awards

– Thought Leadership-Awards

– u.v.w

Neu in diesem Jahr:

Für die 12. German Stevie Awards 2026 gibt es auch einige neue Kategorien, speziell für den Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI).

„Es ist uns eine große Freude, den führenden Unternehmen im deutschsprachigen Europa auch in diesem Jahr wieder unsere etablierten Award-Kategorien vorzustellen – und zugleich, wie wir hoffen, mit einigen neuen Wettbewerbskategorien zusätzliche Impulse zu setzen“, sagt Maggie Miller, Präsidentin der Stevie Awards. „Unser Team der Stevie Awards ist schon jetzt gespannt auf die Beiträge, die uns in diesem Jahr erreichen werden“.

„Mit dem Start der Nominierungsphase bieten die German Stevie Awards Unternehmen eine einzigartige Bühne, um ihre herausragenden Leistungen sichtbar zu machen. Eine Auszeichnung würdigt nicht nur den bisherigen Erfolg, sondern stärkt zugleich Reputation, Motivation im Team und die Wahrnehmbarkeit im Markt“, sagt Marc-Oliver Link, Repräsentant der Stevie Awards in Europa.

Wieder dabei: People“s Choice Stevie Awards für die beliebtesten Unternehmen:

Wer die Stevie Awards kennt, weiß, dass die Preistragenden mit einer Stevie Awards Trophäe in Gold oder einer Medaille in Silber bzw. Bronze ausgezeichnet werden. Auch in diesem Jahr wartet wieder eine weitere Auszeichnung auf die Teilnehmenden der German Stevie Awards: die People’s Choice Stevie Awards für die beliebtesten Unternehmen.

Alle Organisationen, die mit einem Gold, Silber oder Bronze Stevie Award der German Stevie Awards 2026 ausgezeichnet werden, haben die Möglichkeit zusätzlich mit dem People’s Choice Stevie Award für die beliebtesten Unternehmen prämiert zu werden. Dazu findet von Ende August bis Ende September 2026 eine öffentliche Online-Abstimmung statt, bei der jeder für seinen Favoriten abstimmen kann. Das Unternehmen mit den meisten Stimmen in jeder Kategorie erhält als Auszeichnung eine wunderschöne Kristalltrophäe.

Teilnahmefristen und Termine

Alle Unternehmen und Organisationen dürfen kostenfrei beliebig viele Nominierungen einreichen. Teilnehmende, die ihre Bewerbungen bis zur ersten Teilnahmefrist, dem 13. Mai 2026, abgeben, profitieren von einem Rabatt von 40 Euro auf die Preisträgergebühren pro erfolgreicher Nominierung. Wer die Teilnahmefrist am 14. Mai verpasst, darf seine Bewerbungen noch bis zum 18. Juni 2026 einreichen. Mehrere Fachgremien werden dann die Gold, Silber und Bronze Preistragenden ermitteln. Die Gold-, Silber- und Bronze-Preistragenden werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 28. Oktober geehrt.

Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern der German Stevie Awards 2025 zählen unter anderem: AI Techno Center (Koblenz, Deutschland), HASE & IGEL GmbH (Oldenburg, Deutschland), Market Access (Zug, Schweiz), PALFINGER AG (Salzburg, Österreich), ZDF (Mainz, Deutschland) und ZF (Bielefeld, Deutschland). Eine Übersicht über alle Preistragenden der German Stevie Awards 2025 finden Sie unter: https://gsa.stevieawards.com/Auszeichnungen/Stevie-Award-Gewinner/

Die German Stevie Awards sind Teil der Stevie® Awards, welche auch die renommierten International Business Awards® ausrichten und in insgesamt neun Wettbewerbsprogrammen jedes Jahr mehr als 12.000 Einreichungen aus über 70 Ländern erhalten.

Pressefotos der Stevie Awards Trophäen und das German Stevie Awards Logo finden Sie auf der Webseite „DIE PRESSE – Fotos und Logos“. Weitere Pressefotos stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihre Veröffentlichung. Für Rückfragen, weitere Informationen, Bildmaterial oder Interviewpartner stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Marc-Oliver Link

Stevie Awards Inc. – The Stevie Awards in Europe

St.-Antonius-Str. 20

54430 Urbar

Telefon: +49 (0) 157 / 5215 2593

E-Mail: Europe@stevieawards.com

Über die Stevie® Awards:

Stevie Awards werden im Rahmen von neun Programmen verliehen: Die Asia-Pacific Stevie® Awards, die German Stevie® Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, die Stevie® Awards for Women in Business, die Stevie® Awards for Great Employers die Stevie® Awards for Sales & Customer Service, die Middle East & North Africa Stevie® Awards und die Stevie® Awards for Technology Excellence. Die Stevie® Awards-Wettbewerbe erhalten jedes Jahr mehr als 12.000 Beiträge von Organisationen aus über 70 Nationen. Organisationen jeder Art und Größe, aber auch Einzelpersonen aus der Wirtschaft werden für ihre herausragenden Leistungen am Arbeitsplatz weltweit gewürdigt. Weitere Informationen über die Stevie® Awards erhalten Sie unter www.StevieAwards.com

Kontakt

German Stevie Awards – The Stevie Awards Inc.

Marc-Oliver Link

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