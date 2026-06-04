Gesundheitsförderung zum Mitmachen: Aktionstag im Rathaus-Center Pankow bringt Menschen, Ideen und Angebote zusammen

Was braucht es, damit sich Menschen in Pankow wohlfühlen? Welche Angebote stärken das Wohlbefinden? Und was fehlt vielleicht noch? Antworten auf diese Fragen sucht der Aktionstag des Gesunde Städte-Netzwerks Pankow am Mittwoch, den 17. Juni 2026, zwischen 12:00 und 18:00 Uhr im Rathaus-Center Pankow. Von Informationsständen über Mitmachaktionen bis hin zu Bewegungsangeboten können Besucherinnen und Besucher die vielfältige Gesundheitslandschaft des Bezirks kennenlernen und mit den Menschen dahinter ins Gespräch kommen. Veranstalter ist das Gesunde Städte-Netzwerk (GSN). Das Rathaus-Center Pankow stellt den Ort für den öffentlichen Infotag zur Verfügung.

Gesundheitsförderung entsteht dort, wo Menschen sich begegnen, austauschen, bewegen und gegenseitig unterstützen. Genau diesen Gedanken macht das Gesunde Städte-Netzwerk Pankow mit seinem Aktionstag sichtbar. Dem Motto folgend „mitmachen, netzwerken, austauschen, begegnen, bewegen“ präsentieren sich Initiativen, Einrichtungen und Akteure aus dem Bereich Gesundheitsförderung und zeigen, wie vielfältig die Angebote im Bezirk bereits heute sind.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Nachmittag mit Informationsständen, kleinen Mitmachaktionen und Bewegungsangeboten. Gleichzeitig soll der Aktionstag Raum für Gespräche schaffen: Was braucht es, damit sich Menschen in Pankow gesund und wohl fühlen? Welche stärkenden Orte und Angebote gibt es bereits? Und wo können sich Akteure künftig noch besser vernetzen und gegenseitig unterstützen?

Der Aktionstag möchte die zahlreichen Initiativen, Vereine, Einrichtungen und Projekte sichtbar machen, die tagtäglich zur Gesundheitsförderung im Bezirk beitragen. Gleichzeitig bietet die Veranstaltung die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, Kooperationen anzustoßen und gemeinsam Ideen für ein gesundes Pankow zu entwickeln.

Mit dabei sind unter anderem das Gesundheitsamt Pankow mit seiner Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung, Krebs und chronische Krankheiten, die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KIS) sowie QVNIA mit dem Bereich Kommunale Bewegungsförderung. Die Fachleute informieren über Beratungs- und Unterstützungs-angebote im Bezirk, geben praktische Tipps für mehr Gesundheitsförderung und Lebensqualität im Alltag und zeigen auf, welche Hilfen und Netzwerke Pankowerinnen und Pankower bereits heute nutzen können. Ergänzt wird das Programm durch Informationen, Mitmachangebote und persönliche Gespräche rund um die Themen Bewegung, Prävention, Selbsthilfe und gesellschaftliche Teilhabe.

„Gesundheit entsteht dort, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen, sich bewegen, Unterstützung finden und sich wohlfühlen“, erklärt Peter Schönbrunn, der Centermanager des Rathaus-Centers Pankow. „Wir haben hier bei uns im Haus ein breit gefächertes Angebot an Gesundheitsdienstleistungen vertreten und sind traditionell ein wichtiger Treffpunkt in der Nachbarschaft. Darum freuen wir uns sehr, dass dieser Aktionstag bei uns stattfindet!“

Los geht’s am Mittwoch, den 17. Juni 2026 von 12:00 bis 18:00 Uhr im Rathaus-Center Pankow. Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Gesundheitsangebote im Bezirk kennenzulernen, selbst aktiv zu werden und mit den Akteuren vor Ort ins Gespräch zu kommen.

Über das Rathaus-Center Pankow

Seit 1999 ist das Rathaus-Center nicht nur ein Einkaufszentrum, sondern ein Ort, wo sich die Menschen aus Pankow und Umgebung begegnen und austauschen.

Genießen Sie es zu bummeln, erledigen Sie alle täglichen Einkäufe bequem an einem Ort oder gönnen Sie sich eine Kaffeepause in angenehmer Atmosphäre.

Auf drei Etagen erwarten Sie rund 80 Fachgeschäfte, große Marken aus Mode & Technik, Bücher, Lebensmittel und Services. Nutzen Sie das umfangreiche Gastronomieangebot für eine perfekte Pause. Hier gibt es Spezialitäten aus aller Welt – lassen Sie sich nach Lust und Laune kulinarisch verwöhnen.

Zudem bietet das angebundene Ärztezentrum eine große Auswahl an Spezialisten unterschiedlichster Fachrichtungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://rathauscenter-pankow.de/

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