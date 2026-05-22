GGP übernimmt Planung für Regionaltangente West

Projektstart für Infrastruktur-Meilenstein: GGP übernimmt Planung für den Neubau der Regionaltangente West-Betriebsleitzentrale in Eschborn

Projektstart für Infrastruktur-Meilenstein: GGP übernimmt Planung für den Neubau der Regionaltangente West-Betriebsleitzentrale in Eschborn

Frankfurt/Eschborn- Ein zentraler Baustein für die Mobilitätswende im Rhein-Main-Gebiet nimmt Form an: Für den Neubau der Betriebsleitzentrale (BLZ) der Regionaltangente West (RTW) am Standort Eschborn Ost wurde der offizielle Projektstart vollzogen.

Das Darmstädter Architekturbüro GGP übernimmt als Generalplaner die Steuerung dieses technisch hochkomplexen Vorhabens, um eine reibungslose Vernetzung des regionalen Schienenverkehrs sicherzustellen.

Das Herzstück der Regionaltangente

Effizienz auf allen Ebenen Die neue Betriebsleitzentrale in Eschborn ist das operative Gehirn der RTW. Von hier aus wird künftig der gesamte Schienenverkehr zwischen dem Frankfurter Norden, dem Flughafen und dem Main-Taunus-Kreis koordiniert.

-Kapazität: Der Neubau bietet hochspezialisierte Arbeitsplätze für die Leit- und Sicherungstechnik (LST) sowie IT-Infrastruktur für den 24/7-Schichtbetrieb.

-Investitionsvolumen: Das Projekt ist Teil des milliardenschweren Ausbaus der RTW; GGP sichert hierbei die Wirtschaftlichkeit und Kostentransparenz in der Generalplanung.

-Zeitplan: Mit dem Abschluss der Vorentwurfsplanung (Juli 2026) ist der Grundstein für die folgenden Planungsphasen gelegt.

Lösung für das Schnittstellen-Chaos

Bisher fehlte eine zentrale Instanz, die die komplexen Übergänge zwischen den verschiedenen Schienensystemen (EBO und BOStrab) steuert. Der Neubau ist die notwendige Antwort auf den steigenden Bedarf an Taktverdichtungen und die Entlastung des Frankfurter Knotens. GGP löst hier das reale Problem des „Schnittstellen-Mangels“ durch eine hocheffiziente bauliche Lösung.

Hochverfügbarkeit als Standard

Die Architektur folgt dem Prinzip der Funktionalität und Sicherheit. Geplant ist ein Gebäude, das höchste Sicherheitsstandards erfüllt – von der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) bis hin zu modernsten Klimakonzepten für die Serverräume. GGP setzt hier auf energetische Effizienz, um auch die kommunalen ESG-Ziele des Projekts zu erfüllen.

Fördermittel und politische Sicherheit

Großprojekte dieser Art sind auf Bundes- und Landesförderungen angewiesen. GGP stellt durch ein striktes Berichtswesen und die Einhaltung aller technischen Standards sicher, dass die Fördermittelvoraussetzungen zu jeder Zeit erfüllt sind und die politische Verantwortung der Stakeholder gewahrt bleibt.

Vorteile für die Region

Die Maßnahme verbessert die Situation für Zehntausende Pendler täglich: Eine stabilere Taktung, weniger Verspätungen und eine moderne Arbeitsumgebung für die zukünftigen Mitarbeiter.

Kompetenz für strategische Großprojekte

GGP positioniert sich hier als der Consulting-Partner für den öffentlichen Sektor. „Wir bringen die notwendige Souveränität mit, um Projekte dieser Größenordnung von der ersten Skizze bis zur Inbetriebnahme on point zu steuern. Professionalität und Prozessstärke sind für uns selbstverständlich – wir liefern Ergebnisse, keine Ausreden.“ so Fabian Gräfe, geschäftsführender Partner und Architekt bei GGP.

Über die Regionaltangente West

Die Regionaltangente West ist eines der wichtigsten Infrastrukturvorhaben für die Mobilitätswende in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. Als neue Schienenverbindung flankiert sie den Frankfurter Westen und verbindet wichtige Zentren wie Bad Homburg, die Nordweststadt, Eschborn, Frankfurt-Höchst und den Flughafen Frankfurt direkt miteinander. Durch die Umfahrung des hochbelasteten Frankfurter Hauptbahnhofs sorgt die RTW für eine massive Entlastung des Schienenknotens Frankfurt und bietet Pendlern signifikante Zeitersparnisse. Das Projekt ist technisch hochkomplex: Die RTW wird als Zweisystem-Bahn betrieben, die sowohl bestehende Eisenbahnstrecken (EBO) als auch das städtische Straßenbahnnetz (BOStrab) nutzt. Die RTW Planungsgesellschaft mbH verantwortet die Planung und Realisierung dieses Vorhabens, das in mehrere Planfeststellungsabschnitte unterteilt ist und einen entscheidenden Beitrag zur Reduzierung des Individualverkehrs in der Region leistet.

Die GGP GmbH ist ein inhabergeführtes Architektur- und Planungsbüro mit Sitz in Darmstadt. Als interdisziplinärer Generalplaner verbindet GGP zeitgemäße Architektur mit den hohen Anforderungen an Nachhaltigkeit und energetische Effizienz. Das Leistungsspektrum reicht von der strategischen Beratung und Machbarkeitsstudien über die klassische Gebäudeplanung bis hin zur Realisierung komplexer Bauvorhaben im Wohnungs-, Bildungs- und Gewerbebau. Mit einem starken Fokus auf Termin- und Budgetsicherheit begleitet GGP öffentliche und private Bauherren als verlässlicher Partner von der ersten Vision bis zur erfolgreichen Fertigstellung.

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