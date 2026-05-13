GigaOm Radar: Versa erneut als Leader im Bereich SSE ausgezeichnet

Cloud-Sandboxing, Schutz vor Datenverlust und Multi-Vektor-Bedrohungsschutz besonders hervorgehoben

Versa, Spezialist für Secure Access Service Edge (SASE), wurde zum dritten Mal in Folge im GigaOm Radar Report für Security Service Edge (SSE) als Leader ausgezeichnet. In dem Bericht werden die SSE-Lösungen von 22 globalen Sicherheitsanbietern analysiert. Auf der Grundlage dieser Bewertungen in den Bereichen Schlüsselfunktionen, Innovationskraft und Geschäftsmodelle werden sie entsprechend als Leader, Challenger und New Entrants eingestuft.

Mit dieser Auszeichnung wird Versa weiterhin in allen drei SASE-relevanten Reports von GigaOm (SSE, SASE und SD-WAN) als Leader ausgewiesen. Im aktuellen SSE-Bericht erhielt Versa in den Kategorien Cloud-Sandboxing, Schutz vor Datenverlust, Konfigurierbarkeit, Verwaltbarkeit, Überwachbarkeit und Performance jeweils die Bestnote von 5 Sternen. GigaOm hob zudem den Multi-Vektor-Schutz von Versa als besondere Stärke hervor und verwies dabei auf die Fähigkeit, eine breite Palette integrierter Sicherheitsfunktionen „über Cloud, E-Mail, Endgeräte, private Anwendungen, SaaS und Web-Angriffsflächen hinweg in einer Single-Pass-Architektur“ bereitzustellen. Der Bericht fasst zusammen: „Versa verfolgt bei SSE einen allgemeinen Plattformansatz und setzt auf Innovationen mit neuen Funktionen wie adversarial validation, DSPM, Enterprise Browser, […] GenAI-Agent-Sicherheit und MCP-Unterstützung, während gleichzeitig die bestehenden Funktionen erweitert werden.“

Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und transparente Preisgestaltung

Versa bietet SSE im Rahmen der VersaONE Universal SASE Platform an. Der Bericht hebt vor allem die zahlreichen Anwendungsbereiche hervor, wie

Cloud-Anwendungssicherheit zum Schutz von SaaS-Umgebungen mit Inline-CASB- und API-Kontrollen

Konsolidierung mehrerer Einzelprodukte auf einer einheitlichen Plattform

Datenschutz und Compliance in regulierten Branchen durch integrierte DLP- und Richtlinien-Frameworks

sicherer Zugriff auf private Anwendungen über connector-freies ZTNA

sichere Zusammenarbeit für Microsoft Teams und ähnliche Tools

sicherer Internetzugang durch umfassende SWG-Funktionen

sicherer Fernzugriff mit kontinuierlicher Zero-Trust-Durchsetzung

effektive Threat Prevention über Web, E-Mail, Cloud und Endpunkte

„Versa bietet eine transparente Preisgestaltung ohne versteckte Gebühren, was die Budgetierung im Vergleich zu Alternativen mit mehreren Anbietern vereinfacht“, so der Bericht.

In der GigaOm-Radar-Matrix wird Versa SSE im Quadranten „Innovation/Platform Play“ aufgeführt, der Anbieter umfasst, die „die volle Funktionsfähigkeit einer SSE-Plattform erreicht haben und durch neue Funktionen aktiv innovativ sind.“

„Als Leader in allen drei SASE-relevanten Reports von GigaOm bewertet zu werden, ist eine Auszeichnung, die nur vier Unternehmen für sich beanspruchen können“, erklärt Dan Maier, Chief Marketing Officer bei Versa. „Diese Anerkennung bestätigt, was unsere Kunden längst wissen: Versa bietet die umfassendste, konvergente Sicherheits- und Netzwerkplattform der Branche.“

Der komplette Report kann unter https://versa-networks.com/resources/reports/gigaom-radar-for-security-service-edge-sse-2026/ kostenlos heruntergeladen werden.

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Über Versa

Der SASE-Spezialist Versa ermöglicht es Unternehmen, selbstschützende Netzwerke zu gestalten, die ihre Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur radikal vereinfachen und automatisieren. Die VersaONE Universal SASE-Plattform basiert auf künstlicher Intelligenz und bietet konvergente SSE-, SD-WAN- und SD-LAN-Lösungen. So werden Daten geschützt und Cyberbedrohungen effektiv abgewehrt und bieten gleichzeitig ein herausragendes digitales Erlebnis. Tausende von Kunden auf der ganzen Welt mit Hunderttausenden von Standorten und Millionen von Nutzern vertrauen Versa ihre Netzwerke und Sicherheit an. Versa Networks befindet sich in Privatbesitz und wird unter anderem von Sequoia Capital, Mayfield und BlackRock finanziert.

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