Glamox Industrieleuchte i65 gewinnt German Design Award 2026

Hildesheim, 18. Februar 2026– Bei einer feierlichen Preisverleihung auf der Messe Ambiente in Frankfurt wurde die Industrieleuchte i65 des norwegischen Leuchtenherstellers Glamox mit dem German Design Award 2026 in der Kategorie „Excellent Product Design – Lighting“ prämiert. Die Begründung der Jury unterstrich die prägnante, kraftvolle und klare Gestaltung der Leuchte und deren Fokus auf Lichtqualität, Modularität und Nachhaltigkeit. Der Award ist der internationale Premiumpreis des Rats für Formgebung und zählt zu den angesehensten Auszeichnungen der Designlandschaft. Jährlich werden herausragende Arbeiten aus Produktdesign, Kommunikationsdesign und Architektur prämiert.

Die Industrieleuchte i65 von Glamoxist eine Familie leistungsstarker neuer LED-Hochregalleuchten, die speziell für die Anforderungen einer neuen Generation von Mega-Lagern und Industriehallen mit hohen Decken von bis zu 20 Metern entwickelt wurden. Mit 180 Lumen pro Watt und einer Lichtleistung von über 70.000 Lumen erfüllt i65 höchste Anforderungen an Energieeffizienz und gleichmäßige Helligkeit.

Richtungsweisende Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungskonzepte

Die Begründung der Jury hebt neben der Licht- und Designqualität auch Nachhaltigkeitsaspekte hervor: „Kraftvoll und klar setzt »i65« Maßstäbe in Sachen Lichtqualität, Modularität und Nachhaltigkeit. Prägnant gestaltet, überzeugt das System mit vielseitigen Montageoptionen und intelligenten Steuerungsmöglichkeiten. Die ästhetische Zurückhaltung, kombiniert mit robusten Materialien und herausragender Performance, macht dieses Projekt zu einer richtungsweisenden Lösung für anspruchsvolle Lichtkonzepte. Besonders in der höchsten Auszeichnungsklasse wird hier gestalterische und technische Exzellenz eindrucksvoll vereint.“

Die Produktreihe wurde für Montagehöhen von bis zu 20 m mit Schutzart IP65, IK10 und Korrosionsbeständigkeit C4 entwickelt. Typische Anwendungsbereiche sind Lagerhäuser, Vertriebszentren und Produktionen. Sie kann in das Glamox Wireless-Lichtmanagementsystem integriert werden und sichert so eine maximale Steuerung, Energieeinsparungen und zentrale Wartung und Notfall-Monitoring.

Die Auszeichnung wurde am 06. Februar 2026 feierlich im Rahmen der Messe Ambiente in Frankfurt überreicht. Entgegengenommen wurde der Preis von Sabrina Dittmann, Regional Marketing Manager – Central Europe, sowie Joachim Øwre Israelsbakk, Produktmanager für Industrie- und Außenleuchten. Er sagte dazu: „Diese renommierte Ehrung bestätigt eindrucksvoll die außergewöhnliche Gestaltungskraft unserer Leuchte und unterstreicht unseren Anspruch an Innovation, Funktionalität und wegweisendes Design. Wir sehen diesen Erfolg als Ansporn, dies auch weiterhin in unseren Produkten zu vereinen.“

Die i65 und weitere Beleuchtungslösungen sind auch auf der Light+Building bei Glamox in Halle 3, Stand E40 zu sehen. Weitere Informationen sind auf www.glamox.de erhältlich.

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2024 betrug 394 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell, MARL und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

Pressekontakte

Dipl.-Ing. Sabrina Catrin Dittmann

Regional Marketing Manager – Central Europe

Linzer Str. 9a

28359 Bremen

Tel.: +49 421 485 70-71

E-Mail: sabrina.dittmann@glamox.com

Hauptsitz Glamox GmbH

Daimlerring 25

31135 Hildesheim

Tel.: +49 5121 7060-0

Profil PR

Stefan Winter

Husarenstraße 74

38102 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33-19

E-Mail: s.winter@profil-pr.com