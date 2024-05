Globaler Start der MY-Domain: Neue Möglichkeiten ab dem 13. Juni

Jetzt kann jeder MY-Domains registrieren

Ab dem 13. Juni eröffnet sich für Internetnutzer weltweit eine neue Gelegenheit: Die MY-Domain, die bisher nur in Malaysia verfügbar war, wird nun international zugänglich. Die Internet Naming Co. hat angekündigt, dass die MY-Domain ab diesem Datum für alle ICANN-akkreditierten Registrare und globale Internetbenutzer ohne besondere Überprüfungs- oder Nexus-Anforderungen während aller Launch-Phasen verfügbar sein wird.

Diese Entscheidung folgt auf eine umfassende Überarbeitung der Richtlinien und technischen Dokumentationen.

Registrierungsprozess ohne Vorauszahlung

Die Registrierung erfolgt nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ in allen Phasen. Domains können zwischen 1 und 63 Zeichen lang sein, wobei Premium-Domains ebenfalls in allen Phasen erhältlich sind. Unterstützung für Internationalized Domain Names (IDN) ist derzeit nicht vorgesehen. WHOIS-Privatsphäre und Proxy-Dienste werden unterstützt, und der aktualisierte Domain-Lebenszyklus entspricht den Branchenstandards.

Phasen des Launchs

– Sunrise B: Bis zum 13. Juni 15:59:59, ohne Antragsgebühren

– Frühzugangsphase (Early Access Period): Vom 13. Juni 16:00:00 bis zum 20. Juni 15:59:59

– Globale Allgemeine Verfügbarkeit: Ab dem 20. Juni 16:00:00

Ein Vorteil für Namensträger May, Mai und Mey

Für Personen mit dem Nachnamen May, Mai oder Mey bietet der Launch der MY-Domain eine einmalige Gelegenheit. Durch die Verwendung einer MY-Domain können sie eine einzigartige und personalisierte Online-Identität schaffen. Die Endung „.MY“ spielt kreativ auf den eigenen Namen an und vermittelt eine persönliche Note im digitalen Raum. Dies ist sowohl für individuelle Webpräsenzen als auch für geschäftliche Zwecke interessant, da es die Markenwiedererkennung und Einprägsamkeit des Domainnamens fördert.

Die Kombination aus persönlichem Namen und der Domainendung .MY kann die Online-Sichtbarkeit und das Branding auf innovative Weise stärken, insbesondere in einem internationalen Kontext. Diese clevere Nutzung ermöglicht es Einzelpersonen und Unternehmen, sich von der Masse abzuheben und ihre digitale Präsenz effektiv zu gestalten.

Sunrise B: Spezielle Phase für Markeninhaber

Markeninhaber haben in der Sunrise B-Phase die Möglichkeit, MY-Domains ohne Eintrag der Marke beim Trademark Clearinghouse (TMCH) zu registrieren. Diese Phase bietet eine erhebliche Vereinfachung, da keine vorherige TMCH-Registrierung erforderlich ist. Markeninhaber können somit schnell und kosteneffizient ihre Domains sichern und ihre Online-Präsenz stärken.

Vorteile der vereinfachten Sunrise B-Phase:

– Kosteneffizienz: Keine zusätzlichen Gebühren für die TMCH-Registrierung.

– Schnelligkeit: Direkte Sicherung der Domains ohne vorherige Verifizierung.

– Zugänglichkeit: Besonders für lokale und kleinere Marken geeignet, um frühzeitig ihre Präsenz im Internet zu etablieren.

Wichtige Details der Sunrise B-Phase:

– Zeitraum: Bis zum 13. Juni 15:59:59 UTC.

– Kosten: Keine Bewerbungsgebühr, nur die übliche Registrierungsgebühr.

Diese Phase bietet eine hervorragende Gelegenheit für Marken, ihre digitale Präsenz zu etablieren und ihre Rechte im digitalen Raum zu sichern, bevor die Domain für die breite Öffentlichkeit verfügbar wird.

Frühzugangsphase (Early Access Period) und ihre Dynamik

Die Frühzugangsphase (Early Access Period, EAP) für die MY-Domains ist eine besonders interessante Phase im Launch-Prozess, die stark an das Prinzip einer holländischen Auktion erinnert. In dieser Phase haben Interessebteb die Möglichkeit, vor der allgemeinen Verfügbarkeit Domains zu registrieren, wobei der Preis für den Zugang von Tag zu Tag sinkt. Diese Preisgestaltung motiviert Interessenten, abzuwägen, wie wichtig ihnen die frühzeitige Sicherung einer bestimmten Domain ist.

Zu Beginn der EAP sind die Preise am höchsten, was denjenigen, die bereit sind, mehr zu investieren, ermöglicht, ihre Wunschdomain sofort zu sichern. Dies schützt vor allem wertvolle oder besonders begehrte Domain-Namen. Mit jedem weiteren Tag sinken die Kosten, was mehr Endnutzern die Chance gibt, teilzunehmen, allerdings mit dem Risiko, dass die gewünschte Domain bereits vergeben sein könnte.

Diese Phase läuft vom 13. Juni um 16:00:00 UTC bis zum 20. Juni um 15:59:59 UTC. Die flexible Preisgestaltung und der offene Zugang machen diese Periode besonders attraktiv für Unternehmen und Einzelpersonen, die auf der Suche nach einer optimalen Balance zwischen Kosten und strategischem Vorteil sind. Interessenten für die Early-Access-Period wenden sich an secura@domainregistry.de.

Vorzüge der Allgemeinen Verfügbarkeit von MY-Domains

Mit dem Beginn der Globalen Allgemeinen Verfügbarkeit (General Availability, GA) am 20. Juni um 16:00:00 UTC eröffnen sich für Nutzer weltweit bedeutende Vorteile, insbesondere die Möglichkeit zur sofortigen Registrierung verfügbarer MY-Domains. Diese Phase markiert den Zeitpunkt, ab dem die MY-Domains ohne Einschränkungen für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind.

Sofortige Registrierung und freie Auswahl

Einer der Hauptvorteile der Allgemeinen Verfügbarkeit ist die Möglichkeit zur sofortigen Registrierung jeder verfügbaren MY-Domain. Im Gegensatz zu den vorherigen Phasen, in denen bestimmte Bedingungen und höhere Preise galten, können Interessenten nun jede freie Domain ohne Wartezeit sichern. Dies ermöglicht eine schnelle und effiziente Online-Präsenz für Unternehmen, Marken und Einzelpersonen.

Keine Einschränkungen

Während der GA-Phase gibt es keine speziellen Anforderungen oder Einschränkungen hinsichtlich der Registrierungsberechtigung. Dies bedeutet, dass sowohl lokale als auch internationale Nutzer gleichberechtigten Zugang zu MY-Domains haben, was die Attraktivität und das Potenzial dieser Top-Level-Domain (TLD) erheblich steigert.

Konstante Preise

Die Kosten für Registrierung, Erneuerung und Transfer von MY-Domains sind während der GA-Phase einheitlich und transparent gestaltet. Diese Preisstabilität erleichtert die Budgetplanung für Einzelpersonen und Unternehmen.

Optimale Nutzung für Markenpräsenz

Die GA-Phase ist besonders vorteilhaft für diejenigen, die eine starke und unverwechselbare Online-Identität aufbauen möchten. Die Verfügbarkeit von MY-Domains bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine Domain zu wählen, die genau zum Markennamen oder zum persönlichen Namen passt, insbesondere für diejenigen, deren Namen phonetisch mit „MY“ übereinstimmen.

Einfacher Zugang und technische Unterstützung

Mit der globalen Verfügbarkeit von MY-Domains verbessert sich auch der technische Support und Zugang. Nutzer profitieren von standardisierten Domain-Lebenszyklen und unterstützten WHOIS-Privatsphäre/Proxy-Diensten, was die Verwaltung und Sicherheit ihrer Domains vereinfacht.

Insgesamt bietet die Phase der Allgemeinen Verfügbarkeit eine hervorragende Gelegenheit für alle, die an einer MY-Domain interessiert sind, sich schnell und effizient eine prägnante und bedeutungsvolle Internetadresse zu sichern.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/my-domains.html

https://www.domainregistry.de/my-domain.html

