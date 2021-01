Im Glücksspielstaatsvertrag gibt es nur einen Absatz, der sich via Thema Online-Glücksspiel beschäftigt, und zwar §4 Absatz 4. An diesem ort heißt es:

„Das Aufführen und das Nutzen lassen öffentlicher glücksspiele online https://casinoliste-online.de ist verboten. “

Nicht ruhgig § 284 Strafgesetzbuch und § 285 StGB ist das Betreiben von Online-Casinos in Deutschland ergo eine Straftat ferner müsste verfolgt sein. Dennoch gibt das zahlreiche solcher Online-Angebote, auf die man darüber hinaus aus Deutschland zugreifen kann. Wie kann das sein? Auf ganzer linie (umgangssprachlich) einfach: Zwar ist der Betrieb von seiten Online-Casinos illegal, in keiner weise jedoch die Spiele selbst. In diesem Fall stich die europäischen Gesetze die deutschen Regelungen aus, denn jene sind übergeordnet. Diese Bestimmungen legen vorstellung, dass glücksspiele online veranstaltet werden nachempfinden, wenn sie von seiten einem Anbieter mit einer gültigen Lizenz eines EU-Mitgliedsstaates durchgeführt werden. Auf CasinoTest. de wird veranschaulicht was seriöse Versorger ausmacht.

Zusätzlich geht das Bundesland Schleswig-Holstein den Sonderweg, denn dieses hat den Gesetze des Glücksspielstaatsvertrages nicht zugestimmt.

Historisch gesehen: der Umgang via Spiel

Gezockt haben die Personen schon immer, geregelt wurde das Glücksspiel jedoch erst seit dem Mittelalter. Konzessionen für die Vorstellung von Spielen wurden von den Landesfürsten oder Regierungen kognition. Öffentliche Spiele denn bei Messen des weiteren Jahrmärkten wurden durch Verbote immer alle eingeschränkt, während etliche offizielle „Spielhäuser“ eröffnet wurden. Zu den hatte jedoch alleinig die privilegierte Oberschicht Zugang, die Unterschicht würfelte und spielte in den Kneipen. Das gefiel jener Obrigkeit nicht, die gegen die verbotenen Spiele restriktiv vorging: Mit Geldstrafen und Freiheitsentzug, Verbannung des weiteren Prügelstrafen wurde dies verbotene Glücksspiel geahndet. Wirte, die die Gäste legal spielen lassen wollten, mussten die Spiele versichern und einen Teil der Einnahmen für öffentliche Ausgaben aus der hand geben.

Darüber hinaus Deutschland wurden zu ihrem Ende des 14. Jahrhunderts hin fast in Würzburg ferner in Frankfurt am Main Spielhäuser verpachtet. Pächter waren meist Patrizier der Stadt oder Höflinge. Das Betreiben von Spiel ohne Konzession ist bei Strafe verboten. Spielwütige Personen aus allen Schichten zogen sich deshalb in das Private zurück. Worden sind sie erwischt, musste besonders Mitglieder jener Unterschicht mit rigorosen Strafen rechnen.

Wir stehen kurz vor ihrer Zeitenwende

Der Staat zusammen heute immer zu allem überluss das Monopol uff (berlinerisch) das Glücksspiel, dies ansonsten verboten ist echt. Ihm Bereich dieses Online-Glücksspiels hat der wissenschaftler bisher darauf verzichtet, von diesem Monopol Gebrauch zu erledigen – er gesammelt es schlichtweg verboten. Das lässt gegenseitig in einem globalisierten Netz jedoch nicht durchsetzen.

Deutschland ist jener europaweit größte Glücksspielmarkt. Alle Spiele zusammen erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von 13, 9 Milliarden Euro, die durch Lotto, Casinos und Sportwetten eingenommen werden. Ein Fünftel dieser Spektrum entfällt jedoch uff (berlinerisch) den Schwarzmarkt, der rasant wächst. Anvertrauen die illegalen Online-Casinos setzen rund 2 Milliarden jährlich um. Damit reichen jene längst nicht fuer die Umsätze jener Spielautomaten in Gaststätten und Spielhallen heran, die mehr wie 40 Prozent des Umsatzes erzeugen. Auf dem zweiten Platz liegen die Lotteriegesellschaften. Doch das Wachstum ist im bei weitem nicht geregelten Sektor pro größten, wodurch deinem Staat immense Überschuss verlorengehen.

Aus diesem Aufbau wird ab 2021 die Möglichkeit zu gunsten von legale und staatlich lizenzierte Online-Casinos mit Deutschland gegeben das. Das wird allerdings nicht von allen Experten begrüßt!

So sollen Verbraucher vor der Spielsucht beschützt sein

Die Lockerung der Regelungen könne zum erhöhten Suchtpotenzial führen, was besonders für jüngere Verbraucher eine Gefahr darstellt, warnen die mahnenden Stimmen. Nichtsdestoweniger der Glücksspielstaatsvertrag hat diesbezüglich vorgesorgt ferner versucht, die Gefahr mit bestimmten Maßnahmen einzudämmen. So kann jeder Spieler das Spielerkonto einrichten haben sich verpflichtet, dessen Zahlungsströme überwacht werden. Es reproduzieren dabei nimmer (umgangssprachlich) als 1000 Euro pro Monat verspielt werden, und zwar via alle Angebote hinweg. Die Einführung von bundesweiten Sperrdatei soll spielsüchtige Personen von seiten den Spielangeboten schlagen. Wer eine Lizenz für ein Online-Casino erwerben will, darf zudem nachweisen, falls er eine Früherkennung von spielsüchtigen Leute installiert hat, die automatisch erkannt sein und dann bei weitem nicht mehr spielen nachempfinden.

Es wird sich offenbaren, wie die Black jack spieler mit diesen Maßnahmen umgehen werden, die leicht als Bevormundung interpretiert werden bringen.

Dies sind die Maßnahmen im Einzelnen

Glücksspiele online werden weniger als bestimmten Bedingungen legal sein. Das ist für Online-Poker, digitales Roulette, virtuelle Slotmaschinen und Sportwetten. Die Betreiber letzterer sprechen sich momentan darüber hinaus einer Grauzone. Der Staat behält das Alleinstellung am markt für die Lotterien. Sportwetten, Lotterien und Automatenspiele dürfen gemeinsam auf ihrer Online-Plattform angeboten sein. Das bisherige Trennungsgebot wird aufgehoben. Für klassische Casinospiele wie Roulette und Blackjack sind gueltig andere Regeln: Jene dürfen nur von seiten staatlich konzessionierten Unternehmen wie Spielbanken zur verfuegung gestellt werden. Die Einzelheiten entscheiden die Bundesländer selbst. Werbung für die Online-Casinos soll grundsätzlich erlaubt werden.

Das Trick mancher Spieler funktioniert dann bei weitem nicht mehr

Bisher war dieses so, dass Bezahldienste und Banken keine Transaktionen an die illegalen Online-Casinos genehmigen durften, die glücksspiele online von Spielern aus Deutschland legitimiert wurden. Die Zahlung via Überweisung war dadurch faktisch unmöglich, Paypal und weitere digitale Dienste konnten dennoch vorkommen. Die Transaktion war allerdings eigentlich rechtswidrig des weiteren konnte angefochten werden, und zwar darüber hinaus vom Spieler wohl. So kam es immer wieder bevor, dass Kunden jener Online-Casinos ihr verlorenes Geld via Gericht einklagten und demnach auch Erfolg hatten. Solche Tricks befinden sich in Zukunft in keiner weise mehr möglich.