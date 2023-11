Golden Mile, die Marke von AFB Finanz.

„Zinserhöhung der EZB treibt Anleger zu Festgeldanlagen – Golden Mile verzeichnet starkes Wachstum“

Die aktuelle Reihe von Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) hat zu einem deutlichen Trend geführt: Viele Anleger verlegen ihre Ersparnisse in Festgeldanlagen. Die Unsicherheiten des Ukraine-Russland-Kriegs und die angespannte Lage im Nahen Osten tragen zu einer erhöhten Nachfrage nach sicheren Anlageformen bei. Vor diesem Hintergrund berichtet Golden Mile von einem steigenden Interesse an Festgeldkonten, die für ihre sicheren und attraktiven Zinsen bekannt sind.

Als eine der sicheren Hafenoptionen im Bereich der Geldanlage, bieten Festgelder einen risikofreien und festgelegten Zinsertrag für Zeiträume von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, mit einer Absicherung durch die europäische Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Person und Bank. Golden Mile, mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der Finanzbranche, beobachtet, dass eine wachsende Zahl seiner Anleger die Vorzüge festverzinslicher Anlagen nutzt. „Unsere Kunden profitieren zunehmend von den Zinsangeboten, die wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnerbanken erzielen. Das Interesse an passivem Einkommen wächst in diesen politisch und wirtschaftlich unbeständigen Zeiten. Wir sind stolz darauf, unseren Weg zur Marktführerschaft fortzusetzen und unser Unternehmen im Bereich der Festgeldanlagen zu etablieren“,so der Pressesprecher Heinz Owen von Golden Mile.

Seit 30 Jahren steht die AFB FINANZ GMBH für Expertise und Erfahrung im Finanzsektor. Wir begleiten Sie auf dem Weg zu Ihren finanziellen Zielen. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Tradition und Kompetenz.

Firmenkontakt

Golden Mile

Max Weber

Kurfürstenstr.79 79

10787 Berlin

30 232 583 030



http://www.golden-mile.de

Pressekontakt

Golden Mile

Max Weber

Kurfürstenstr. 79

10787 Berlin

30 232 583 030



http://www.golden-mile.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.