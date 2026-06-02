GOTS fordert Aufnahme von sportlichen Leistungsanforderungen in die Schulpläne

41. GOTS Jahreskongress vom 11. bis 13. Juni in Osnabrück

Die Gesundheitsversorgung in Deutschland steht an einem Wendepunkt. Immer höhere Ausgaben zwingen zu immer rigideren Sparmaßnahmen. Gleichzeitig wird die Gesellschaft immer kränker. Es ist an der Zeit von einer „Verwaltung der Erkrankungen“ zu einer Prävention zu kommen. Welche Rolle dabei Sport und Bewegung spielen und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Deutschland wieder fit zu machen – darüber referiert Prof. Dr. Martin Engelhardt, Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Klinikum Osnabrück auf dem 41. Jahreskongress der GOTS vom 11. bis 13. Juni in Osnabrück.

Zahlen und Fakten sprechen für sich: Die Gesundheitsausgaben in Deutschland betragen inzwischen über 500 Milliarden Euro pro Jahr (>12% BIP). Die Kosten durch Tabakkonsum 97 Milliarden Euro, für Adipositas 63 Milliarden Euro. 80 Prozent der Krankheiten sind Zivilisationserkrankungen. Bewegungsmangel und körperliche Inaktivität sind vierthäufigster Risikofaktor für globale Mortalität.

Übergewicht und Bewegungsmangel

Im Public Health Index 2025 (vergleicht Umsetzungsgrad wissenschaftlich empfohlener Präventionsprogramme) belegt Deutschland Rang 17 von 18 Ländern Nord- und Zentral-Europas. Nur 26-29 % der Erwachsenen erfüllen die WHO-Empfehlungen von 150 Minuten moderater Aktivität pro Woche. Beim UNICEF „Kinderwohl-Index“ belegt Deutschland Platz 25 von 43 OECD- und EU-Ländern.

Der Anteil übergewichtiger Kinder und Jugendlicher zwischen 11 und 17 Jahren liegt bei rund 38 Prozent, wovon rund 20 Prozent sogar adipös sind. Bei Erwachsenen leiden 50 Prozent an Übergewicht, 19 Prozent sind adipös.

„Dies ist ein zentraler Risikofaktor für chronische Erkrankungen (Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bösartige Tumore) und schwererer Infektionsverläufe“, so Prof. Martin Engelhardt.

Und weiter: „Deutschland wird zukünftig die Kosten für das Gesundheitssystem in Höhe von 500 Milliarden Euro nicht mehr ausgeben können. Die Profiteure des bisherigen Systems werden weiter versuchen an kranken Menschen zu verdienen. Die sogenannte „Krankenhausstrukturreform“ wird bei gleichbleibender Ausrichtung des Systems als Sozialabbau für den Bürger zu Leistungseinbußen führen.“

Vision „Deutschland wieder fit machen“

Die GOTS plädiert daher für eine Änderung der Ausrichtung von einer rein kurativen zu einer präventiven Medizin. Sinnvolle Maßnahmen dafür sind:

-Schaffung von Gesundheitskompetenz in der Schule durch Einführung des Faches „Gesundheit“ (Gesundheits-Aufklärung, gesunde Ernährung, Motivation zum lebenslangen Sporttreiben).

-Schaffung einer Umgebung, die das Gehen, Radfahren und aktives Unterwegssein im Alltag einfach und selbstverständlich macht.

-Steuern auf Nikotin und Alkohol erhöhen und bei Zucker einführen. Umfassende Werbebeschränkungen bei Alkohol, Tabak und zuckerhaltigen Getränken

-Politische Maßnahmen, für eine Chancengleichheit alle Kinder.

-60 Minuten qualifizierter Sportunterricht pro Tag, verbindlich durch gesetzliche Festlegung.

Die GOTS fordert eine Aufnahme von sportlichen Leistungsanforderungen in die Schulpläne, die Vorhaltung und Weiterentwicklung von Sportstätten und ungehinderten Zugang zu diesen, eine kompetente Ausbildung und adäquate Bezahlung von Sportlehrern und Trainern. Weiterhin braucht es eine Akzeptanz des Leistungssports und Unterstützung für Sportler(innen) außerhalb der Eliteschulen des Sports und an den Universitäten.

Damit dies erreicht werden kann, ist ein politischer Wille parteiübergreifend erforderlich.

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GOTS Pressemitteilungen

Die trinationale (Deutschland, Österreich, Schweiz) Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin (GOTS) ist der größte europäische Zusammenschluss von Sportorthopäden und Sporttraumatologen. Sie ist erster Ansprechpartner in der Versorgung von Sportverletzungen und Garant für Qualität in der sporttraumatologischen Versorgung. Ihr Ziel ist es, das Verständnis von sportlicher Belastung und Verletzungen zu verbessern, um die muskuloskelettale Funktion und Lebensqualität zu erhalten. Dafür fördert die GOTS die Aus-und Weiterbildung, die Forschung sowie den internationalen Austausch unter sportorthopädisch und sporttraumatologisch tätigen Medizinern und Berufsgruppen angrenzender Fachgebiete.

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