GreenPocket und ONE Real Estate Partner setzen gemeinsam Maßstäbe für integrierte Energie- und Gebäudedatenanalyse in der Immobilienwirtschaft

In ihrer Mission, ESG-konforme Immobilienentwicklung zu stärken, setzt die onerep GmbH auf den Energiemanagement-Softwareanbieter GreenPocket. Durch die Kombination der Expertise im nachhaltigen Asset Management sowie in der Umsetzung von Bau- und Sanierungsprojekten mit moderner Softwarelösung wird ein ganzheitlicher Ansatz im nachhaltigen Immobilienmanagement in die Praxis überführt.

Wien/Köln, 02.06.2026

Im Rahmen der Partnerschaft findet die Energiemanagement-Software von GreenPocket Anwendung, um Energie- und Gebäudedaten transparent zu erfassen, auszuwerten und übersichtlich darzustellen. Durch fundierte Analysen und eine intuitive Übersicht können neben der reinen Datentransparenz so konkrete Optimierungspotenziale im Gebäudebetrieb identifiziert und nutzbar gemacht werden.

Die gemeinsame Lösung geht weit über die reine Strom- und Wärmemessung hinaus. Um den Betrieb von Immobilien umfassend zu verstehen, erfasst das System zusätzliche Daten wie Raumluftqualität, Temperaturverläufe und die Anzahl der Besucher in einem Gebäude. Dafür kommen moderne Funk-Sensoren des niederösterreichischen Spezialisten LineMetrics GmbH zum Einsatz. Diese cleveren Sensoren messen Werte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Gehalt fast in Echtzeit. Das Besondere: Sie funken die Daten mühelos auch über große Entfernungen und verbrauchen dabei so wenig Energie, dass sie jahrelang ohne Batteriewechsel auskommen.

Diese zusätzlichen Informationen ermöglichen eine völlig neue Bewertung von Gebäuden. In komplexen Umgebungen – wie etwa in Einkaufszentren – wird sofort sichtbar, wie effizient eine Immobilie genutzt wird und wie hoch der Komfort für die Menschen vor Ort ist. Die intelligente Verknüpfung aller Daten liefert ein klares Gesamtbild. Das deckt versteckte Einsparpotenziale auf und schafft die perfekte Basis für nachhaltige Entscheidungen.

„Mit dieser Partnerschaft treiben wir die Entwicklung eines modernen, datengetriebenen Immobilienmanagement voran, das weit über klassisches Energiemonitoring hinausgeht“, erklärt Dr. Thomas Goette, Geschäftsführer der GreenPocket GmbH. „Mit der Zusammenführung und Auswertung von Energiemessreihen einerseits und Daten zu Raumluftqualität, Temperatur oder Besucherfrequenzen andererseits schaffen wir ein ganzheitliches Verständnis und ermöglichen so eine deutlich tiefere Analyse und fundierte Entscheidungsgrundlage.“

Auch die onerep GmbH sieht großes Potenzial in der Zusammenarbeit: „Die Erfahrung und Kompetenz von GreenPocket in Verbindung mit unserer Expertise im Bereich ESG-konformer Immobilienentwicklung eröffnet neue Möglichkeiten für datengetriebene, nachhaltige Immobilienkonzepte“, so Michael Klement, Geschäftsführer der onerep GmbH.

Die gewonnene Transparenz fördert einen bewussteren Umgang mit Energie und ermöglicht so aktiv die Senkung von Energie- und Betriebskosten. Verbräuche und Abrechnungen werden nachvollziehbar, was eine belastbare Grundlage schafft für fundierte Entscheidungen und eine klare Kommunikation gegenüber diversen Stakeholdern. Gleichzeitig unterstützt die Software durch die strukturierte Datenaufbereitung und automatisiert erstellte Energieberichte die Erfüllung regulatorischer Anforderungen und Berichtspflichten im ESG-Kontext.

Beide Partner freuen sich auf den weiteren gemeinsamen Weg und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Lösung mit Blick auf die steigenden Anforderungen des Marktes.

onerep GmbH:

Die onerep GmbH mit Sitz in Wien ist ein Spezialist für ESG-konforme Immobilienentwicklung mit klarem Fokus auf die nachhaltige Sanierung und Revitalisierung von Bestandsgebäuden. Neben der energetischen Erneuerung bestehender Substanz realisiert onerep auch zukunftssichere Neubauprojekte. Als Full-Service-Anbieter verankert das Unternehmen höchste Nachhaltigkeitsstandards, CO2-Reduktion und Digitalisierung in allen Phasen der Immobilienwertschöpfungskette – von der Beratung über die Planung bis zur Umsetzung.

GreenPocket GmbH:

Die GreenPocket GmbH entwickelt intuitive Software, um das Energiemanagement für Unternehmen und Privathaushalte einfach und selbstverständlich zu machen. Seit 2009 hat das Kölner Unternehmen über 220 Projekte mit über 130 Kunden in 13 Ländern, mit Fokus auf Energielieferanten, Netz- und Messstellenbetreiber, erfolgreich durchgeführt und versorgt derzeit über 220.000 Messstellen mit seinen Softwarelösungen. Aktuell unterstützt GreenPocket in Deutschland über 30 Netz- und Messstellenbetreiber beim Smart-Meter-Rollout und visualisiert für diese Kunden mehr als 100.000 iMSys – Tendenz steigend. Seit 2025 ist GreenPocket, gemeinsam mit Solandeo und Mako365, Teil von Hausheld. In diesem Zusammenschluss werden spezialisierte Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette für Smart Metering und digitale Energielösungen gebündelt, von der Infrastruktur über Marktkommunikation bis hin zur Energiedatenvisualisierung und -analyse.

Firmenkontakt

GreenPocket GmbH

Dr. Thomas Goette

Labor 3.09, Schanzenstraße 6-20

51063 Köln

02213550950



https://www.greenpocket.de/

Pressekontakt

GreenPocket GmbH

Miriam Moosbauer

Labor 3.09, Schanzenstraße 6-20

51063 Köln

022135509531



https://www.greenpocket.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.