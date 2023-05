Grillhersteller CADAC präsentiert 3 neue Grills für den Sommer 2023

Die Tage werden länger und die Temperaturen steigen. Das kann nur eines bedeuten, der Sommer steht vor der Tür und somit auch die neue Grillsaison. Egal, ob Sie diesen Sommer im Eigenheim verbringen oder auf große Reise gehen, bei CADAC finden Sie genau den richtigen Grill für Ihre Pläne. Dieses Jahr erweitern wir unser Sortiment um 3 innovative Grills. Für begeisterte Camper bieten wir ab sofort den 2 Cook 3 Pro Deluxe und den Carri Chef 40 an. Darüber hinaus erweitern wir unser Elektrogrill-Sortiment um den vielseitigen E Braai 40 FS.

2 Cook 3 Pro Deluxe – Der 2-flammige Überflieger

Wer auch im Campingurlaub nicht auf eine vollwertige Kochstelle verzichten möchte, der sollte sich unsere neuste Sortimentserweiterung ansehen. Der 2 Cook 3 Pro Deluxe bietet nahezu alles, was der heimische Herd auch kann.

-Fisch garen

-Kaffee kochen

-Fleisch und Gemüse scharf anbraten

Dank der 2 unabhängigen Kochstellen können Sie mit dem 2 Cook 3 sogar mehrere Dinge gleichzeitig zubereiten. Das erspart Ihnen nicht nur eine Menge Zeit, es macht auch das Timing beim Kochen um vieles leichter. Der Grill wird mit zahlreichen Extras wie einem Kaffeekannenständer, einer keramikbeschichteten glatten und einer gerippten Kochplatte geliefert und ist sofort einsatzbereit.

Carri Chef 40 – Der tragbare Gasgrill mit verstellbaren Füßen

Grillen in der Natur ist für die meisten die Definition von Freiheit und Lebensfreude. Doch wer öfter im Freien grillt, der weiß, es gibt auch dort alltägliche Probleme. Häufig findet man keinen ebenen Untergrund für seinen Grill und riskiert, dass dieser jeden Moment umkippt. Mit dem neuen Carri Chef 40 ist das kein Problem mehr.

Dank des praktischen verstellbaren Fußes können Sie den Grill an jeden Untergrund anpassen. Da der Carri Chef 40 sehr kompakt und tragbar ist, können Sie nun also wirklich überall grillen und die Natur genießen. Der Grill eignet sich optimal für 4-6 Personen und ist, genau wie alle anderen Grills von CADAC modular aufgebaut. Sie erhalten also die Grundausstattung des Grills und können diesen später nach eigenen Wünschen erweitern.

E Braai 40 FS – Elektrisch, praktisch, gut!

Auch in diesem Jahr erweitert CADAC sein Sortiment an Elektrogrills. Der E Braai 40 FS überzeugt nicht nur durch seine hervorragenden Grillergebnisse, sondern auch durch ein starkes Design. Mit seinen trendigen Holzfüßen wird dieser Grill zum absoluten Hingucker in Ihrem Garten. Dank einiger technischer Features lässt sich die Temperatur des Grills gradgenau einstellen und ablesen. So erzielen Sie immer ein optimales Grillergebnis. Sollten Sie den E Braai lieber als Tischgrill verwenden, dann entfernen Sie einfach die Holzbeine und es kann losgehen. Um das optimale Grillerlebnis zu erzielen, entdecken Sie die vielen praktischen Features von CADAC.

Über CADAC

CADAC ist der Anbieter für Grills für alle Gelegenheiten und Orte: ob Terrasse, Garten und Balkon oder Camping, Picknick oder auf dem Boot – so ist Grillvergnügen überall garantiert. CADAC bietet eine breite Palette von Campinggrills, Gasgrills und Elektrogrills an. Charakteristisch für diese Grills ist das modulare System: ein CADAC-Grill kann stets mit verschiedenem Zubehör wie einem Pizzastein, einer Paellapfanne, einer BBQ-Plancha, etc. erweitert werden.

CADAC & DOMETIC

Seit 2022 ist CADAC Teil der Dometic-Gruppe. Dometic ist ein globales Unternehmen mit einer langen Geschichte in der Herstellung von branchenführenden Produkten für den Außenbereich, den Haushalt und den professionellen Einsatz. Mit fast 40.000 Händlern und Werkstätten auf der ganzen Welt ist Dometic überall zu finden. CADAC-Grills ergänzen das Dometic-Sortiment an Outdoor-Produkten perfekt und ermöglichen es den Unternehmen, gemeinsam zahlreiche Outdoor-Freizeit-Lösungen anzubieten.

Kontakt

CADAC Europe BV

Marleen Siemerink

Ratio 26

6921 RW Duiven

+31 26 319 77 40



https://www.cadacinternational.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.