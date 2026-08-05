Grossenbacher Automation erweitert ctrlX OS Ecosystem um Smart Panel, Web Panel und Smart Controller

– Grossenbacher Automation ist neuer ctrlX OS OEM-Partner

– Smart Panel, Web Panel und Smart Controller: HMI-PLC, HMI und Steuerungen für flexible Automatisierungskonzepte

– Standardisierte Lösungen verkürzen Engineering, Inbetriebnahme, Time-to-Market

Bosch Rexroth begrüßt mit der Schweizer Grossenbacher Automation AG einen weiteren OEM-Partner für ctrlX OS. Das Unternehmen bietet Smart Panel- und Web Panel-Lösungen sowie Smart Controller auf Basis des offenen Linux-Betriebssystems ctrlX OS mit ARM-CPUs an. Es erweitert damit das ctrlX OS Ecosystem um sofort einsetzbare HMI-PLCs, HMI- und Steuerungslösungen für den Maschinen- und Anlagenbau sowie weitere General-Automation-Anwendungen. Unternehmen können dadurch Automatisierungsprojekte mit geringerem Engineering-Aufwand schneller realisieren.

„Mit Grossenbacher Automation wächst unser OEM-Netzwerk um einen Partner, der auf Basis von ctrlX OS eigene Smart Panel, Web Panel und Smart Controller entwickelt und vertreibt. So wird das ctrlX OS Ecosystem um weitere serienreife Automatisierungslösungen ergänzt. Anwender erhalten dadurch noch mehr Möglichkeiten, ihre Systeme passgenau zusammenzustellen, ohne auf unterschiedliche Betriebssysteme oder proprietäre Softwarewelten angewiesen zu sein“, sagt Steffen Winkler, Vertriebsleitung der Business Unit Automation & Electrification Solutions bei Bosch Rexroth.

HMI, Visualisierung und Steuerung

Während manche Anwendungen HMI und Steuerung in einem Gerät benötigen, setzen andere auf eine getrennte Steuerungs- und Visualisierungsebene. Grossenbacher Automation deckt beide Anforderungen basierend auf ctrlX OS in einem All-in-One-Konzept ab.

Das Smart Panel kombiniert als HMI-PLC Visualisierungs- und Steuerungsfunktionen auf einem ARM-basierten Gerät. Über die auf CODESYS basierende PLC App für ctrlX OS lässt sich eine Soft-SPS integrieren. Für verteilte Architekturen ergänzt das Web Panel Steuerungen wie die ctrlX CORE X3 oder X5, um so Web-basierte Visualisierungen zu ermöglichen. Der Smart Controller ist ein kompakter, echtzeitfähiger Industrie-Controller für Automatisierungsaufgaben und rundet das Portfolio in der unteren Leistungsklasse ab. Es lassen sich unterschiedliche Maschinenkonzepte auf einer einheitlichen Plattform realisieren und skalieren.

Offene Softwareplattform reduziert Entwicklungsaufwand

Durch den App-basierten Ansatz von ctrlX OS können Funktionen bedarfsgerecht ergänzt und bestehende Lösungen flexibel erweitert werden. Dies eröffnet neue, innovative Softwarekonzepte in der Automatisierung – wie die nahtlose Kombination von Python-basierten Apps mit klassischer Soft-PLC. Gleichzeitig ermöglichen offene Schnittstellen wie OPC UA, MQTT sowie der ctrlX Data Layer die einfache Integration in Maschinen sowie übergeordnete MES-, SCADA- und Cloud-Systeme.

Da Smart Panel, Web Panel und Smart Controller als Serienprodukte verfügbar sind, können Kunden unmittelbar mit der Umsetzung ihrer Konzepte starten. Die Lösungen lassen sich flexibel für unterschiedliche Anwendungen – vom Maschinen- und Anlagenbau über die Verfahrenstechnik bis zur Gebäudeautomation – einsetzen und bei Bedarf applikationsspezifisch anpassen.

Sie basieren auf ctrlX OS, das auf die Anforderungen des Cyber Resilience Act vorbereitet und nach IEC 62443-4-2 Security Level 2 zertifiziert ist. Damit steht eine sichere und updatefähige Plattform bereit, die Hersteller und Maschinenbauer bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Gleichzeitig kann innovative Software in der Automatisierung so modern und wartbar umgesetzt werden.

„Mit ctrlX OS haben wir die Plattform gefunden, auf der unsere Vision von Grossenbacher Automation aufbaut. Das Unternehmen ging 2025 aus der seit über 30 Jahren etablierten Grossenbacher Systeme AG hervor. So verbinden wir unsere jahrzehntelange Erfahrung mit einer modernen, offenen Softwareplattform für die Automatisierung. Wir bauen keine Insellösungen – wir entwickeln zukunftsgerichtete Produkte, die sich nahtlos in unterschiedliche Umgebungen einfügen“, sagt Oliver Roth, Chairman of the Board, Grossenbacher Automation AG.

Bosch Rexroth sorgt als ein weltweit führender Anbieter von Antriebs- und Steuerungstechnologien für effiziente, leistungsstarke und sichere Bewegung in Maschinen und Anlagen jeder Art und Größenordnung. Das Unternehmen bündelt weltweite Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile und Industrie-Anwendungen sowie Fabrikautomation. Mit intelligenten Komponenten, maßgeschneiderten Systemlösungen, Engineering sowie Dienstleistungen schafft Bosch Rexroth die Voraussetzungen für vollständig vernetzbare Anwendungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebs- und Steuerungstechnik, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik einschließlich Software und Schnittstellen ins Internet der Dinge. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten rund 31.900 Mitarbeitende 2025 einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro.

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Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunter-nehmen mit weltweit rund 413 000 Mitarbeitenden (Stand: 31.12.2025). Sie erwirtschaftete

im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 91 Milliarden Euro. Die Geschäftsaktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Mit seiner Geschäftstätigkeit will das Unternehmen übergreifende Trends wie Automatisierung, Digitalisierung, Elektrifizierung und künstliche Intelligenz technologisch mitgestalten. Die breite Aufstellung über Branchen und Regionen hinweg stärkt die Innovationskraft und Robustheit von Bosch. Mit seiner ausgewiesenen Kompetenz bei Hard-, Software und Services ist das Unternehmen in der Lage, Kunden domänen-übergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Zudem setzt Bosch sein Know-how in den Bereichen Vernetzung und künstliche Intelligenz ein, um intelligente, nutzerfreundliche und nachhaltige Produkte zu entwickeln und zu fertigen. Bosch will mit „Technik fürs Leben“ dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und natürliche Ressourcen zu schonen. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH sowie ihre rund 500 Tochter- und Regionalgesellschaften in mehr als 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs-, Entwicklungs- und Vertriebsverbund von Bosch über fast alle Länder der Welt. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit rund 82 000 Mitarbeitende in Forschung und Entwicklung.

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