Grow Together Tour 2026: Erfolgreiche Premiere für das neue Roadshow-Format von Gamma Sales

Neun Stationen in der DACH-Region / Große Resonanz mit über 500 Teilnehmern beim gemeinsamen Eventformat von STARFACE, estos und Gamma / Fokus auf KI, Cloud, Connectivity und strategisches Wachstum im Channel

Karlsruhe, Starnberg, Hof, 19. Mai 2026. Mit der erfolgreichen Abschlussveranstaltung in Hockenheim endete am 22. April die erste „Grow Together Tour“ von Gamma Sales. Zwischen Anfang März und Ende April präsentierten STARFACE, estos und Gamma Deutschland bei neun Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erstmals gemeinsam ihre Lösungen. Mit über 500 Teilnehmern erfreute sich das neue Event-Format einer beachtlichen Resonanz und wurde von der gemeinsamen Partner-Community sehr positiv aufgenommen.

Ganzheitlicher Einblick in das gemeinsame Portfolio

Unter dem Motto „Grow Together“ stand bei allen Veranstaltungen die gebündelte Expertise der Gamma-Gruppe im Mittelpunkt. Die Teilnehmer erhielten umfassende Einblicke in das gemeinsame Portfolio – von Unified Communications und IP-Telefonie über Cloud-Strategien bis hin zu modernen Connectivity- und SIP-Lösungen. Ergänzt wurde das Programm durch konkrete Use Cases, Live-Demonstrationen und praxisorientierte Workshops, die aktuelle Entwicklungen im ITK- und UCC-Markt greifbar machten.

Besonderes Interesse weckten bei den Teilnehmern die präsentierten KI-Anwendungen und KI-gestützten Services. In Live-Demos zeigte das Team von Gamma Sales, wie moderne KI-Technologien bereits heute sinnvoll in Kommunikations- und Business-Prozesse integriert werden können. Auch Themen wie Cloud-Transformation, SIP-Strategien und das Zusammenspiel der unterschiedlichen UC-Clients standen im Fokus vieler Gespräche.

„Mit der Grow Together Tour wollten wir unseren Partnern nicht nur einen Überblick über das gemeinsame Portfolio geben, sondern vor allem zeigen, wie eng die einzelnen Lösungen inzwischen zusammenspielen und welche konkreten Chancen daraus entstehen“, erklärt Alexander Seyferth, Geschäftsführer von Gamma Sales. „Die Resonanz auf das neue Format war durchweg positiv. Viele Teilnehmer haben uns bestätigt, dass genau dieser ganzheitliche „Channel-House“-Ansatz einen erheblichen Mehrwert bietet.“

Praxisnähe und persönlicher Austausch im Fokus

Das Veranstaltungsformat kombinierte eine kompakte Technologie-Ausstellung mit Fachvorträgen, Workshops und offenen Networking-Bereichen. Dadurch entstand an allen Standorten ein intensiver Austausch zwischen Herstellern, Vertriebsteams und Partnern. Viele Teilnehmer nutzten die Gelegenheit zudem, um ihre neuen Ansprechpartner bei Gamma Sales näher kennenzulernen und sich über die Neuaufteilung der Partnergebiete sowie das vereinheitlichte Partnerprogramm zu informieren.

Zu den zentralen Themen und Highlights der Grow Together Tour 2026 gehörten unter anderem:

– KI-Lösungen und KI-gestützte Anwendungen im UCC-Umfeld

– Live-Demonstrationen zu Unified Communications, Connectivity und SIP

– Cloud-Strategien und unterschiedliche Betriebsmodelle im Vergleich

– Einblicke in Gamma Carrier Business und STARFACE SIP Business

– Praxisorientierte Workshops und konkrete Best Practices aus dem Partneralltag

– Networking mit dem Gamma Sales Team und dem „More Business Team“

Neben den technologischen Inhalten spielte insbesondere der Community-Gedanke der neuen Veranstaltungsreihe eine wichtige Rolle: Das gemeinsame Event-Konzept von STARFACE, estos und Gamma Deutschland gab den Teilnehmern erstmals einen kompakten Überblick über die strategische Ausrichtung der gesamten Unternehmensgruppe und die daraus entstehenden Synergiepotenziale.

Grow Together Tour soll langfristig etabliert werden

„Die Tour hat gezeigt, wie stark unsere Partner von der engeren Zusammenarbeit innerhalb der Gamma-Gruppe profitieren können“, so Alexander Seyferth weiter. „Durch die Kombination unserer Kompetenzen entstehen neue Möglichkeiten für Beratung, Cross- und Upselling sowie für die Entwicklung ganzheitlicher Kommunikationslösungen aus einer Hand.“

Nach der erfolgreichen Premiere soll die Grow Together Tour künftig als fester Bestandteil der gemeinsamen Channel-Strategie etabliert werden. Ziel bleibt es, Partnern aktuelle Markttrends, technologische Entwicklungen und konkrete Wachstumschancen praxisnah zu vermitteln und gleichzeitig den persönlichen Austausch innerhalb der Community weiter auszubauen.

Über Gamma Sales

Gamma Sales ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der zur Gamma-Gruppe gehörenden Unternehmen STARFACE, estos und Gamma Deutschland. Ziel der Ende 2025 gegründeten Gesellschaft ist es, die Lösungen und Produkte der drei Hersteller in einem gemeinsamen, ausschließlich channelorientierten Vertrieb zu bündeln.

Partner profitieren bei Gamma Sales von einem ganzheitlichen Portfolio aus den Bereichen Connectivity, SIP-Trunking, PBX/Telefonie, UC & Collaboration sowie Integrationen für den ITK-Bereich.

Gamma Sales bietet ein Partnerprogramm mit fünf Partnerstufen (Entry, Professional, Expert, Elite und Strategic). Die Einstufung erfolgt auf Basis von Umsätzen und Zielvereinbarungen.

Kontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

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