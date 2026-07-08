GS Yuasa auf der Automechanika Frankfurt 2026

Neue Batterielösungen, digitale Werkstattservices und OE-Kompetenz im Fokus

Krefeld, Juli 2026 – GS Yuasa präsentiert auf der Automechanika Frankfurt (8.–12. September 2026) sein aktuelles Portfolio an Batterie- und Werkstattlösungen für den Automotive Aftermarket. In Halle 4.1, Stand F31 erfahren Fachbesucher, wie Werkstätten und Händler von neuen Produkten, digitalen Services und der langjährigen Erstausrüstungskompetenz des japanischen Batterieherstellers profitieren.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen die wichtigsten Produktneuheiten des Jahres. Dazu zählt unter anderem die YBX9625 – die erste AGM-Batterie für schwere Nutzfahrzeuge im GS Yuasa Portfolio. Sie wurde speziell für moderne Lkw mit hohem Energiebedarf entwickelt und bietet eine deutlich höhere Zyklenfestigkeit sowie eine besonders schnelle Ladeaufnahme.

Neben den Batterielösungen zeigt GS Yuasa auch seine digitalen Werkstattservices. Besucher können den Yu-Fit+ Batteriekonfigurator sowie die Online-Batteriesuchsysteme live erleben und sich über die GS Yuasa Academy informieren. Ergänzt wird das Portfolio durch professionelle Batterietester sowie intelligente Lade- und Wartungsgeräte für den Werkstattalltag.

Als einer der führender Batteriehersteller verbindet GS Yuasa seine jahrzehntelange Erfahrung in der Erstausrüstung mit einem umfassenden Aftermarket-Angebot. Zahlreiche internationale Fahrzeughersteller vertrauen seit vielen Jahren auf die Batterietechnologie des Unternehmens.

„Die Anforderungen an moderne Fahrzeugbatterien steigen kontinuierlich – ebenso wie die Erwartungen an Service und technische Unterstützung“, erklärt Erik Rothe, Group Sales Manager der GS Yuasa Battery Germany GmbH. „Auf der Automechanika zeigen wir nicht nur unsere neuesten Batterielösungen, sondern ein ganzheitliches Konzept für den Automotive Aftermarket: OE-Qualität, hohe Fahrzeugabdeckung, digitale Werkstattunterstützung und persönliche Beratung aus einer Hand.“

Mit einer Fahrzeugabdeckung von über 99 Prozent des europäischen Fahrzeugbestands, jahrzehntelanger OE-Erfahrung und einem umfassenden Serviceangebot unterstützt GS Yuasa Werkstätten, Großhändler und Handelspartner dabei, den steigenden Anforderungen moderner Fahrzeugtechnologien gerecht zu werden.

Das Team von GS Yuasa freut sich auf den persönlichen Austausch mit Besuchern aus Werkstatt, Handel und Industrie auf der Automechanika Frankfurt 2026 in Halle 4.1, Stand F31.

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

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Bildquelle: GS Yuasa