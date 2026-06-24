Habia PTFE Single Core Cables: Zuverlässige Leistung für moderne Automotive- und Industrieanwendungen

Leichte, robuste und signalstarke Einzeladern für anspruchsvolle elektrische Anwendungen

Wipperfürth / Upplands Väsby, Schweden, 24. Juni 2026 – Habia, globaler Anbieter von kundenspezifischen Hochleistungskabeln, stellt die Vielseitigkeit seiner PTFE Single Core Cables unter Beweis: Die Einzeladern kommen sowohl in industriellen Maschinenparks, der Automobilindustrie als auch aktuell in der Formel 1 zum Einsatz. Sie wurden speziell für elektrische Anwendungen entwickelt, die hohe Zuverlässigkeit, geringes Gewicht und eine hohe Beständigkeit gegenüber anspruchsvollen Umgebungsbedingungen erfordern. Mit Querschnitten von 0,5 mm² bis 2,5 mm² eignen die Kabel sich insbesondere für den Einsatz in kompakten Systemen, bei denen sowohl die Energieversorgung als auch die Signalübertragung höchsten Anforderungen genügen muss.

Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen

Elektrische Systeme in modernen Fahrzeugen, Industrieanlagen oder Prüfständen sind häufig hohen Temperaturen, Vibrationen und dem Kontakt mit Chemikalien ausgesetzt. Die PTFE-isolierten Einzeladern von Habia wurden speziell für diese Herausforderungen entwickelt. Dank ihrer hohen Beständigkeit gegenüber Alterung, Hitze sowie chemischen Stoffen wie Ölen oder Bremsflüssigkeiten gewährleisten die Kabel eine langfristig zuverlässige Performance, auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Dies trägt zu einem reduzierten Wartungsaufwand und einer erhöhten Betriebssicherheit für elektrische Systeme bei.

Gewicht sparen, Effizienz steigern

Neben ihrer Robustheit überzeugen die PTFE-Single-Core-Cables durch ihr geringes Gewicht und ihre kompakte Bauweise. Dadurch lassen sie sich platzsparend in moderne elektrische Systeme integrieren und unterstützen Entwickler dabei, Gewicht und Bauraum effizient zu reduzieren. Insbesondere in Anwendungen, bei denen jedes Gramm zählt, leisten die Kabel einen wichtigen Beitrag zur Optimierung des Gesamtsystems.

Zuverlässige Signalübertragung für sensible Anwendungen

Neben der Stromversorgung gewinnen Sensorik und Datenkommunikation in modernen Steuerungssystemen zunehmend an Bedeutung. Die PTFE-Single-Core-Cables bieten eine optimierte Signalübertragungsqualität und eignen sich daher auch für anspruchsvolle Sensorverbindungen. Eine stabile und zuverlässige Übertragung elektrischer Signale ist entscheidend für die präzise Funktion moderner Steuerungs- und Überwachungssysteme und trägt somit zur Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems bei.

Bewährte Technologie im elektrischen Motorsport und in der Formel 1

Die PTFE Single Core Cables stellen ihre Leistungsfähigkeit unter anderem im vollelektrischen Rennsport unter Beweis. So kommen sie im Niedervolt-Kabelbaum des Formula-Student-Rennwagens des Teams ELBFLORACE von der Technischen Universität Dresden zum Einsatz. Dort werden sie sowohl als Versorgungs- und Masseleitungen als auch für Sensorverbindungen verwendet. Im Jahre 2026 werden sie sogar erstmalig in einem großen Rennstall der Formel 1 eingesetzt.

Leistungsstarke Verbindungslösungen von Habia

Mit den PTFE Single Core Cables bietet Habia neue hochleistungsfähige Spezialkabel für anspruchsvolle elektrische Anwendungen. Die Kombination aus chemischer Beständigkeit, Temperaturfestigkeit, geringem Gewicht und zuverlässiger Signalqualität macht die Einzeladern zu einer vielseitigen Lösung für moderne elektrische Systeme in Industrie, Mobilität und Forschung.

Kontakt

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Bitte wenden Sie sich an: Moritz Baudenbacher, m.baudenbacher@profil-pr.com , Tel. 0531 387 33 16

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Über Habia

Habia ist auf maßgeschneiderte Verbindungslösungen für anspruchsvollste Anwendungen spezialisiert. Mit starken Wurzeln in Deutschland und Skandinavien und einer globalen Präsenz liefert das Unternehmen Kabel- und Verbindungslösungen, die über den Standard hinausgehen, für eine Vielzahl von Industriesegmenten. Heute beschäftigt das Unternehmen fast 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Werken in Schweden, Deutschland, Polen und China, hat Kunden in 60 Ländern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 200 Millionen Euro. Gemeinsam mit unseren Kunden machen wir die Technologien der Zukunft möglich. Mehr Informationen unter: https://www.habia.com