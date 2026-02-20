Händetrockner Dyson Airblade™ dB AB 14 zurück im Handel

Rückkehr einer Legende

Köln, 20. Februar 2026 – Dyson bringt die aktualisierte Version seines beliebten Händetrockners auf den Markt: den Dyson Airblade™ dB AB 14. Er ist jetzt über 25 Prozent energieeffizienter als das Vorgängermodell. Das überarbeitete Modell wurde für stark frequentierte Bereiche wie Flughäfen, Restaurants und Hotels optimiert und trocknet Hände hygienisch in elf Sekunden.

Zentrale Produktmerkmale:

Energieeffizienter Motor: Angetrieben vom verbesserten Dyson Digitalmotor V4 verbraucht der Händetrockner jetzt 27 Prozent weniger Strom und senkt somit die Betriebskosten.

Streift Wasser mit einer Geschwindigkeit von 690 km/h ab: Der Digitale Motor V4 von Dyson arbeitet mit digitaler Pulstechnologie und rotiert mit bis zu 90.000 U/min. Das ist dreimal schneller als herkömmliche Motoren. Auf diese Weise können pro Sekunde bis zu 30 Liter Luft durch das Gerät gesaugt werden.

Lange Lebensdauer: Der Dyson Airblade™ besteht aus robustem und langlebigem ABS-Polycarbonat, das auch für die Herstellung von Polizeischutzschildern verwendet wird. Zudem wurde er wiederholt auf Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus getestet. Damit empfiehlt sich der Händetrockner besonders für anspruchsvolle, stark frequentierte Umgebungen.

Weniger Papierabfall: Der Einsatz des Dyson Airblade™ sorgt für niedrigere Betriebskosten im Vergleich zu anderen Händetrocknern (bis zu 72 Prozent) oder bei Papierhandtüchern (97 Prozent). Damit verursacht er bis zu 78 Prozent weniger CO-Emissionen. Auf diese Weise macht er Waschräume angenehmer und schützt die Umwelt.

Hände hygienisch trocknen

Die HEPA H13-Filter der Dyson Airblade™ Händetrockner entfernen 99,95 Prozent aller Partikel in Bakteriengröße aus der Luft von Waschräumen. So werden die Hände mit sauberer Luft getrocknet. Eine antibakterielle Beschichtung und die berührungslose Bedienung sorgen dafür, dass sich Bakterien nicht verbreiten. Damit erfüllen Dyson Airblade™ Händetrockner sämtliche Vorgaben des NSF-Protokolls P335 für hygienische Händetrockner.

Über Dyson

Dyson ist ein weltweit tätiges Forschungs- und Technologieunternehmen, gegründet im Jahr 1993 in Großbritannien, mit internationalem Hauptsitz in Singapur in der kürzlich renovierten St. James Power Station, zwei Technologie-Campus in Großbritannien, sowie über zehn weiteren Entwicklungs- und Forschungszentren weltweit. Seit 1993 hat Dyson mehr als eine Milliarde Pfund in seine Büros und Laboratorien in Wiltshire investiert, wo die erste Forschungsphase, das Design und die Entwicklung der zukünftigen Dyson Technologie erfolgen. Dyson ist nach wie vor in Familienbesitz und beschäftigt weltweit 14.000 Mitarbeitende, darunter ein 6.000-köpfiges Team an Ingenieur*innen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in 85 Märkten und über 250 Dyson Stores weltweit, darunter eine Dyson Virtual Reality Experience, sowie online über innovative digitale Tools.

Dyson investiert 2,75 Milliarden Pfund, um revolutionäre Produkte und Technologien zu entwickeln, und verfügt auf der ganzen Welt über Teams von Ingenieur*innen, Wissenschaftler*innen und Softwareentwickler*innen, die sich auf die Entwicklung von neuen Energiespeicher-Technologien, digitalen Hochgeschwindigkeits-Elektromotoren, Sensor- und Bildverarbeitungssystemen, Robotik, maschinellen Lerntechnologien und auf KI-Investitionen konzentrieren.

Dyson investiert außerdem eine halbe Milliarde Pfund, um seine Forschung und Technologieentwicklung im gesamten Beauty-Portfolio zu erweitern und zu beschleunigen. Das Unternehmen plant, in den kommenden vier Jahren 20 neue Beauty-Produkte auf den Markt zu bringen. Die Entwicklung von Technologien für alle Haartypen bleibt ein wichtiger Schwerpunkt für die Forschungs- und Entwicklungsteams. Mit dieser Investition werden neue Laborräume geschaffen, um das Verständnis von Dyson für globale Haartypen und -schäden zu schärfen und gleichzeitig die weitere Diversifizierung von Dysons Beauty-Technologie zu stärken.

