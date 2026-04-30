Hammer-Wettstreit der Unternehmer Region Reutlingen und Tübingen

Die Unternehmerrunden Tübingen, Reutlingen und Eningen zu Gast bei der MR Gruppe in Kusterdingen

Einmal mehr ein besonderes Thema und ein wertvoller Austausch der Unternehmerrunden Tübingen, Reutlingen und Eningen. Im bayerischen Setup wurden Markt-Insights, Förderungen und Trends im Handwerk rund um Sonnenschutz- und Beschattungssysteme geteilt. „Erfolgreiches Unternehmertum lebt von vielfältigen Impulsen. Wir ermöglichen unseren Mitgliedern den Blick über den Tellerrand hinaus. Mit Einblicken in andere Unternehmen und interessanten Inhalten zielen wir auf einen aktiven Austausch mit Spaß“, so Volker Feyerabend, Präsident der Unternehmensnetzwerke. Diesmal lud das Unternehmernetzwerk zum Produktivtreffen in die Ausstellungsräume der MR Rolladen Rall GmbH in der Lustnauer Straße in Kusterdingen ein. Durch den Abend führte er gemeinsam mit Justina Foril.

Praxiswissen aus erster Hand und ein freundschaftlicher Umgang sind bei den Veranstaltungen stets gern gesehen. Die Besucher erleben jedes Mal vielfältige Anregungen, Einblicke und einen hohen Mehrwert für das eigene Unternehmen.

Der seit circa 20 Jahren etablierte Unternehmerkreis vereint erfolgreiche Unternehmer und Selbstständige unterschiedlichster Fachbereiche aus der Region Neckar-Alb. Eine Vielzahl laufender Projekte, Initiativen, soziales Engagement sowie Kooperationen mit Kolleginnen und Kollegen machen die Mitgliedschaft besonders. Die Events bieten einen hohen Mehrwert für die mittlerweile fast 30 Businesspartner.

Immer wieder berichtet die Presse über die Initiativen der Manager – beispielsweise aktuell über die Gewinner des regionalen Wettbewerbs „Unternehmer des Jahres“ in der Region Reutlingen und Tübingen, die Initiative für Gründer und Jungunternehmer „Unternehmer entwickeln Unternehmer“ oder über die gemeinnützigen Projekte der Runden in Zusammenarbeit mit dem Managerbund Reutlingen e. V. und der TOP Sozial Charta. Persönliche Treffen, Empfehlungen und die freundschaftliche, geschäftliche Zusammenarbeit bilden ein tiefes Vertrauen zwischen den Mitgliedern.

Diskussionsleiterin und vortragendes Mitglied Justina Foril ist im Management des schwäbischen Familienunternehmens tätig. Als Expertin bei Rollladen Rall in der Organisation von Fachexperten-Teams für Beratung, Planung, Realisierung und Montage ihrer Qualitätsprodukte – von Markisen, Terrassendächern, Jalousien, Rollläden, Fenstern, Fensterläden und Türen bis hin zu Garagentoren – verantwortet sie rund 20 Mitarbeitende.

Der Blick auf besondere und ästhetische Lösungen sowie der gelebte Kundenfokus machen Rollladen Rall seit 1960 zu einem verlässlichen Partner im Markt. Die Geschwister Justina Foril und Max Rall betonen: „Für unser weiteres Wachstum leben wir Qualität und setzen schon lange auf interne Weiterbildung sowie eine Top-Ausbildung für unsere Fachkräfte im Büromanagement, im Rollladen- und Sonnenschutz-Mechatroniker-Handwerk und in unserem Vertriebsteam.“ Mit einem Augenzwinkern ergänzt die zertifizierte Ausbilderin und Bürokauffrau: „… natürlich freuen sich unsere Mitarbeiter auch immer wieder über freiwillige Einsätze in der Unternehmenszweigstelle auf Mallorca.“

Und die Firmenentwicklung der MR Gruppe geht weiter: Nach der Übernahme der MR Rommel in Böblingen sind große Projekte in der Umsetzung. Beispielsweise wird derzeit ein Neubau zur Erweiterung des Standortes in Kusterdingen geplant. Das stetige Wachstum macht eine Erweiterung der Ausstellungsräume, der Logistik und des Fuhrparks notwendig.

Die „Insights“-Vorstellung, die Diskussionen sowie die anschließende Führung der Besucher durch die Ausstellungsräume, das Just-in-Time-Lager und die Werkstatt unterstrichen den Eindruck der Firmenphilosophie von Rollladen Rall. Bei Weißwurst & Co. und einem bayerischen Hammer-Wettstreit spürten die Mitglieder die Gastfreundschaft der MR Gruppe sowie den Zusammenhalt innerhalb der Unternehmerrunde. Als Team konnten sie ihre Projekte und weiteren Pläne besprechen.

Ein weiteres Highlight des Abends war die Jury-Vorstellung sowie das Kennenlernen der beiden Gewinner des Wettbewerbs „Unternehmer des Jahres“ in der Region Tübingen und Reutlingen: die Landgraf Immobilien GmbH in der Kategorie „Soziales Engagement“ sowie die PflüMa GmbH in der Kategorie „Strategie & Marketing“.

Wertvolle Impulse und ein gemeinsames Erlebnis mit Spaß schweißten die Mitglieder erneut ein Stück enger zusammen – so wird das Interesse am Netzwerk und an den kommenden Events weiter gestärkt.

Weitere Informationen:

www.Unternehmer-Reutlingen.de

www.Rall-Gruppe.de

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Seit mehr als 25 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. B. bei Themen wie Strategien, Prozesse, IT, Kooperationen, Hosting, SEO, Social Media, Marketing, PR, Vertrieb und Werbung.

Wir sind mittlerweile mit 30 Spezialisten in Reutlingen Tübingen, Eningen, Stuttgart, Nagold und deutschlandweit vertreten und auch der Ausbau der Geschäftsfelder geht stetig und konstant voran.

„Die Firmenphilosophie Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt.“

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