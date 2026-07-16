Handelsblatt-Ranking: b.telligent zählt erneut zu Deutschlands besten Beratungen

Data- und AI-Beratung in fünf Branchen auf einem Spitzenplatz

München, 16. Juli 2026 – b.telligent gehört auch im aktuellen Handelsblatt-Ranking zu den „Top-Unternehmensberatern“ in Deutschland. In fünf Branchen zählt die auf Data und AI spezialisierte, technologieunabhängige Beratung zur Spitzengruppe. Die gute Platzierung unterstreicht die Qualität der Beratungsleistungen. Sie zeigt zugleich die Bedeutung belastbarer Daten- und KI-Anwendungen in Märkten, in denen Unternehmen ihre Abläufe modernisieren, Entscheidungen fundierter treffen und regulatorische Anforderungen einhalten müssen.

KI-Anwendungen müssen sich im Geschäftsbetrieb bewähren

Künstliche Intelligenz (KI) verändert auch das Beratungsgeschäft. Viele Analyse-, Recherche- und Konzeptionsaufgaben lassen sich schneller bearbeiten als noch vor wenigen Jahren. Für Unternehmen rückt damit eine andere Frage in den Vordergrund: Welche Anwendungen bewähren sich im konkreten Geschäftsbetrieb? Entscheidend sind nicht allein leistungsfähige Modelle, sondern ebenso verlässliche Datenquellen, klare Verantwortlichkeiten und die Einbindung in bestehende Prozesse.

„Die Kombination aus Daten und KI ist für viele Unternehmen inzwischen der zentrale Hebel für Wettbewerbsfähigkeit und bessere Entscheidungen“, sagt Sebastian Amtage, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent. „Und dass wir unsere Kunden genau bei diesen Themen unterstützen und wieder zu den besten Beratungen Deutschlands zählen, freut uns natürlich sehr. Vor allem ist es eine tolle Bestätigung für die Menschen in unseren Teams, die jeden Tag mit ganz viel Engagement fachliche und strategische Beratung mit technologischem Wissen verbinden.“

Empfehlungen für fünf zentrale Branchen

Laut Handelsblatt-Ranking 2026 zählt b.telligent in folgenden fünf Feldern zu den Top-Beratungen:

· Banken & Finanzdienstleister

· Konsumgüter & Handel

· Transport & Logistik

· Technologie, Medien & Telekommunikation

· Healthcare & Pharma

Damit wird b.telligent in zentralen Branchen empfohlen, in denen eine valide Datenstrategie, moderne Datenarchitekturen und der produktive Einsatz von KI eine entscheidende Rolle spielen. Denn Unternehmen stehen aktuell vor der Aufgabe, Daten nicht nur verfügbar zu machen, sondern daraus echten geschäftlichen Nutzen zu erzielen – etwa bei Kundenprozessen, Lieferketten, Risikobewertungen oder der Automatisierung von Entscheidungen.

Branchenspezifische Anforderungen an Daten und KI

Die Anforderungen sind dabei unterschiedlich: Finanzdienstleister müssen beispielsweise Risiko- und Compliance-Vorgaben mit kundenorientierten Services verbinden. Handel und Konsumgüterindustrie arbeiten an präziserer Planung und relevanter Kundenansprache. In Transport und Logistik sind durchgängige Informationen über Lieferketten und Kapazitäten gefragt. Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen ebenso wie Akteure im Gesundheitswesen brauchen skalierbare Systeme, hohe Datenqualität und einen verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Informationen.

„Viele Organisationen haben in den vergangenen Jahren stark in Datenplattformen, Cloud-Infrastrukturen und Analytics investiert. Jetzt geht es darum, diese Grundlagen konsequent mit KI-Anwendungen und klaren Business-Zielen zu verbinden“, sagt Kai Kalchthaler, Geschäftsführer Deutschland bei b.telligent. „Genau hier setzen wir an: von der Strategie über die Umsetzung bis zum Betrieb tragfähiger Data- und AI-Lösungen.“

Große Nachfrage auch von österreichischen und Schweizer Unternehmen

Auch in der Schweiz und Österreich sieht b.telligent eine große Nachfrage nach Data- und AI-Kompetenz. „Beide Märkte sind geprägt von hoher Innovationskraft und sehr konkreten Qualitätsansprüchen“, sagt Klaus Blaschek, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent. „Auch dort begleiten wir Unternehmen dabei, Daten- und KI-Initiativen nah am Geschäft zu entwickeln und technologische, organisatorische sowie regulatorische Anforderungen von Beginn an zusammenzudenken.“ Die b.telligent-Standorte in Zürich und in Wien ermöglichen den Berater:innen zudem eine enge Begleitung ihrer Kunden in der Schweiz und Österreich.

Zur Methodik:

Das Handelsblatt Research Institute ermittelte für das Ranking 2026 zunächst eine Peergroup von 16.500 Berater:innen aus 500 Beratungsunternehmen. Diese Teilnehmer:innen wurden anschließend nach den renommiertesten Unternehmen in ihren jeweiligen Beratungsbereichen gefragt. Weitere Informationen zu b.telligent, den Services sowie Case Studies und Fachbeiträge gibt es unter www.btelligent.com.

Über b.telligent

smart data. smart decisions.

b.telligent ist eine auf Data und AI spezialisierte, technologieunabhängige Beratung. Rund 400 Mitarbeitende an neun Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien und der Schweiz unterstützen über 500 Kunden entlang der gesamten Data Value Chain: von der Strategie über die Analyse, Konzeption und Implementierung bis hin zum Betrieb und zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von Lösungen. b.telligent verbindet fachliche Beratung, technologische Umsetzungskompetenz und fundierte KI-Expertise, damit aus Daten nachhaltiger Geschäftserfolg entsteht.

In renommierten Studien und Rankings, unter anderem von Lünendonk, BARC, brand eins und dem Handelsblatt, wird b.telligent regelmäßig für seine Data- und AI-Kompetenz ausgezeichnet. Seit vielen Jahren zählt die Beratung damit zu den führenden Service-Providern im DACH-Raum.

Mehr unter www.btelligent.com

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