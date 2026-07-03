Hans-Georg Napp erhält Auszeichnung für vorbildliche Beratung

NappConsult überzeugt beim Beratervergleich TOP CONSULTANT mit Finanzierungs-, Transformations- und Digitalisierungskompetenz / Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg gratuliert bei der Preisverleihung

NappConsult gehört zu den ausgezeichneten Beratungsunternehmen des Wettbewerbs TOP CONSULTANT 2026. Das von Dr. Hans-Georg Napp geführte Beratungshaus darf ab sofort das renommierte TOP CONSULTANT-Siegel tragen. Grundlage der Auszeichnung ist eine wissenschaftlich begleitete Kundenbefragung, in der mittelständische Referenzkunden die Beratungsleistung bewerteten. Als Mentor des Wettbewerbs gratulierte der Unternehmer, Investor und frühere Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg persönlich bei der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am Freitag, 26. Juni, in Heidelberg.

Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) ermittelte im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter von TOP CONSULTANT, die besten Mittelstandsberater. Bewertet wurde, wie zufrieden die benannten Referenzkunden mit der Beratung waren und ob sie Hans-Georg Napp sowie seinen Beratungsansatz weiterempfehlen würden. Weitere Informationen zu den Prüfkriterien finden sich unter https://www.top-consultant.de/teilnahme/pruefkriterien/.

132 Berater und Beratungsunternehmen hatten sich in dieser Runde um das TOP CONSULTANT-Siegel beworben; 98 bestanden das Auswahlverfahren. Einer der Preisträger ist NappConsult. Seit der Gründung im Jahr 2023 hat sich der Binger Consultant insbesondere mit seiner Expertise in der Finanzierung energiewirtschaftlicher Transformation einen Namen gemacht.

„Ein Sparringspartner, der kritische Fragen stellt, blinde Flecken sichtbar macht und Szenarien durchrechnet, bevor Entscheidungen mit Millionenwirkungen getroffen werden, schafft Mehrwert“, sagt Geschäftsführer Dr. Hans-Georg Napp. „Gerade in Transformationsprozessen brauchen Unternehmen eine belastbare Entscheidungsgrundlage.“ NappConsult will dazu beitragen, Transformationsaufgaben wie Energiewende, Nachhaltigkeit und Digitalisierung nicht isoliert, sondern in ihrem wirtschaftlichen und operativen Zusammenhang zu betrachten.

Nach jahrzehntelanger Managementtätigkeit als Bankdirektor und Bereichsleiter für die Öffentliche Hand nutzt Napp seine Erfahrung, sein Know-how und sein Netzwerk, um Unternehmen und ihre Entscheidungsträger in Transformationsprozessen und Umbruchsituationen zu unterstützen. NappConsult bietet Strategie- und Managementberatung zu Investition, Finanzierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung und versteht sich dabei auch als Sparringspartner seiner Mandanten.

Ein ausführliches Porträt über NappConsult ist auf der Website des Wettbewerbs unter https://www.top-consultant.de/ abrufbar.

Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Dr. Bianka Knoblach leiten die WGMB und entscheiden über die Vergabe des TOP CONSULTANT-Siegels. Sie betonen, wie wichtig das Zwischenmenschliche für erfolgreiche Mittelstandsberatung ist. „Ein Mittelstandsberater braucht nicht nur Fachkompetenz, sondern ein sehr feines Gespür für Unternehmertum und die spezielle Kultur mittelständischer Unternehmen“, sagt Dr. Bianka Knoblach. Prof. Fink ergänzt: „Er muss verstehen, dass hier keine anonyme Organisation optimiert wird, sondern ein gewachsenes Gefüge aus Verantwortung, Emotion, Tradition und persönlichem Risiko.“

Über den Beratervergleich TOP CONSULTANT

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht überwiegend aus Management-, IT- und Personalberatungen. Die Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Dr. Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist der Unternehmer, Investor und frühere Bundesminister Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg; Medienpartner ist das manager magazin.

Weitere Informationen zum ausgezeichneten Unternehmen hält Dr. Hans-Georg Napp bereit.

Weitere Informationen zu NappConsult unter: https://www.nappconsult.com/

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Kontakt

NappConsult

Dr. Hans-Georg Napp

Im Rheinblick 10

55411 Bingen am Rhein

+49 160 96734420



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Bildquelle: KD Busch / compamedia