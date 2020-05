HCL führt Virtual Distributed Agile Framework ein

Digitale Transformation von Unternehmen wird beschleunigt

Noida, Indien – 18. Mai 2020 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, stellt ab sofort das Virtual Distributed Agile Framework zur Verfügung. Damit sind Unternehmen in der Lage, ihre agile digitale Transformation für weltweit verteilte Teams zu beschleunigen. Gerade in der jetzigen Zeit, in der die COVID-19-Pandemie die etablierten Arbeitsweisen verändert und Organisationen dazu zwingt, mit räumlich verteilten Mitarbeitern und Partnern zu arbeiten, wurden die Voraussetzungen für eine künftig dauerhafte Remote-Zusammenarbeit geschaffen.



Da die räumliche Nähe auch in Zukunft stark eingeschränkt sein wird, müssen Unternehmen nun ihre digitale Transformation weiter beschleunigen. HCL hat daher auf Basis seiner umfassenden Erfahrungen mit der skalierten, verteilten Agilität in Großunternehmen und dem Remote Workforce Management das „Virtual Distributed Agile Framework“ geschaffen. Dieses skalierbare Framework unterstützt große Unternehmen bei einer schnelleren Digitalisierung, auch wenn Mitarbeiter und das Partner-/Lieferantennetzwerk an entfernten Standorten arbeiten, um die wesentlichen Eigenschaften von Distributed Agile zu erfüllen: schnelle Entscheidungsfindung, intensive Zusammenarbeit, eng verbundene und autarke Teams sowie schnelle Ausführung.



Das „Virtual Distributed Agile Framework“ basiert auf den drei Hauptgrundsätzen Kultur, Ausrichtung und Ingenieur-Leistung. Es bietet Unternehmen einen Rahmen, um virtuelle, verteilte und agile Teams aufzubauen. Das Framework definiert und berücksichtigt dabei alle wichtigen Aspekte: Menschen (Fähigkeiten und persönliches Wohlbefinden), Prozesse (Metriken, Sichtbarkeit), Werkzeuge (Kommunikation und Zusammenarbeit) und Talente (Weiterbildung, Wissensaustausch und Management). Zudem ermöglicht es einen nahtlosen Übergang zu einem Modell, das für die neuen Gegebenheiten geeignet ist.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.hcltech.com/digital-analytics-services/virtual-distributed-agile

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) unterstützt Unternehmen weltweit mit Technologien für das nächste Jahrzehnt. Durch die tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und unternehmerische Kultur der Ideapreneurship™ ermöglicht die Strategie „Mode 1-2-3“ von HCL es Unternehmen, sich in Next-Generation-Unternehmen zu verwandeln. HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) sowie Produkte und Plattformen (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und digitale Transformationslösungen der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienste und Lösungen für alle Aspekte der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Mit P&P versorgt HCL global agierende Kunden mit modernisierten Softwareprodukten für ihre technologie- und branchenspezifischen Anforderungen. Mit seinen hochmodernen Co-Innovationslabors, globalen Lieferkapazitäten und seinem breiten globalen Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Dienstleistungen für verschiedene Branchen in den Kategorien Financial Services, Manufacturing, Technology & Services, Telecom & Media, Retail & CPG, Life Sciences & Healthcare und Public Services. Als ein weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen zu Vielfalt, sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. Zum 31. Dezember 2019 erwirtschaftete HCL einen konsolidierten 12-Monats-Umsatz von 9,7 Milliarden US-Dollar und seine 149.000 Ideengeber sind in 45 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com/de

