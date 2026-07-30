Manuel Schmöllerl co-gründet Agentur für AI Visibility im DACH-Raum mit Fokus auf mittelständische B2B-Unternehmen

Wien, 30. Juli 2026 – Die entscheidende Frage ist heute nicht mehr: Auf welchem Platz ranke ich? Sondern: Empfiehlt die KI mein Unternehmen? Manuel Schmöllerl hat mit HeyFinders die erste GEO-First-Agentur aus Wien co-gegründet, die mittelständische B2B-Unternehmen im DACH-Raum in KI-gestützten Antwortsystemen sichtbar macht.

Immer mehr Menschen fragen keine Suchmaschine mehr. Sie fragen eine KI. ChatGPT, Perplexity und andere AI-Tools wählen Informationen aus und empfehlen Unternehmen direkt. Wer hier nicht erscheint, wird nicht gefunden. HeyFinders hat sich auf genau diese AI-Visibility spezialisiert.

„Die Unternehmen, die heute verstehen, wie KI Informationen auswählt, werden morgen die Gewinner sein“, erklärt Manuel Schmöllerl, Co-Gründer von HeyFinders. „Dabei beobachten wir oft denselben Fehler: Es wird nach einer neuen Checkliste gesucht. Nach einer Sammlung von Prompt-Hacks. Oder nach einer technischen Abkürzung.“

In der Praxis sieht HeyFinders etwas anderes. Die Unternehmen, die heute besonders häufig in KI-Antworten erscheinen, haben selten einen einzelnen Trick angewendet. Sie verfügen über klare Inhalte. Eine nachvollziehbare Positionierung. Thematische Autorität. Und eine Website, die sowohl für Menschen als auch für Suchsysteme verständlich aufgebaut ist.

HeyFinders kombiniert dafür GEO- und KI-SEO-Strategien. Die GEO-Agentur aus Wien analysiert, wie KI-Systeme Unternehmen wahrnehmen, bewertet die thematische Autorität und entwickelt Inhalte, die von AI-Tools als relevant erkannt werden. Der Fokus liegt auf mittelständischen B2B-Unternehmen aus dem DACH-Raum, die ihre Sichtbarkeit in der neuen KI-getriebenen Suche ausbauen möchten.

„AI-Visibility beginnt nicht bei ChatGPT“, betont Manuel Schmöllerl. „Sie beginnt beim Unternehmen selbst. Mit einer klaren Positionierung, nachvollziehbaren Inhalten und thematischer Autorität. Genau hier setzt die HeyFinders-Methode an.“

Die neue Agentur aus Wien bietet eine Kombination aus strategischer Beratung, Content-Entwicklung und technischer Optimierung. Ziel ist es, Unternehmen so zu positionieren, dass sie von KI-Systemen als erste Antwort empfohlen werden. Denn Nutzer klicken immer seltener auf zehn blaue Links. Sie vertrauen der ersten Antwort.

Mit der Gründung von HeyFinders etabliert sich Wien als Standort für AI-Visibility im deutschsprachigen Raum. Die Agentur richtet sich gezielt an B2B-Unternehmen, die ihre Sichtbarkeit in der neuen KI-getriebenen Suche systematisch aufbauen möchten.

HeyFinders ist die erste GEO-first-Agentur aus Wien und macht mittelständische B2B-Unternehmen im DACH-Raum sichtbar in Google, ChatGPT, Perplexity und anderen KI-gestützten Antwortsystemen. Durch eine Kombination von GEO- und KI-SEO-Strategien baut HeyFinders thematische Autorität auf und sorgt dafür, dass Unternehmen von AI-Tools empfohlen werden. AI-Visibility beginnt beim Unternehmen selbst – mit klaren Inhalten, nachvollziehbarer Positionierung und einer verständlichen Website-Struktur. Die HeyFinders-Methode fokussiert auf langfristige Sichtbarkeit in der KI-getriebenen Suche.

Kontakt

HeyFinders

Manuel Schmöllerl

Schmalzhofgasse 26

1060 Wien

+43 699 1419 6470



https://heyfinders.com

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