Hitachi Vantara erweitert EverFlex um neue SLAs und flexible Nutzungsmodelle

Neue SLAs und flexible Nutzungsmodelle machen Infrastrukturkosten besser vorhersehbar und senken die Einstiegshürden für eine moderne Dateninfrastruktur.

Hitachi Vantara hat neue Funktionen für Hitachi EverFlex angekündigt: erweiterte Service-Level-Vereinbarungen (SLAs) sowie vereinfachte Beschaffungs- und Verwaltungsmodelle, die Unternehmen mehr Planungssicherheit bei Infrastrukturkosten geben und die Modernisierung von Private- und Hybrid-Cloud-Umgebungen beschleunigen

Warum das relevant ist

Der Markt bewegt sich klar in Richtung servicebasierter Infrastrukturbeschaffung. Laut Gartner wird verbrauchsbasierter Storage-as-a-Service bis 2029 rund 50% der CapEx-Ausgaben für lokale Unternehmensspeicher ersetzen – gegenüber 15% Anfang 2025. Gleichzeitig geben 84% der Unternehmen in den USA und Kanada an, dass die Komplexität der Infrastruktur schneller wächst, als sie bewältigt werden kann.

Der EverFlex-Ansatz

Hitachi EverFlex ermöglicht Kunden, Infrastruktur zu kaufen, zu leasen, nutzungsbasiert zu abonnieren oder als vollständig verwaltetes Infrastructure-as-a-Service-Modell zu beziehen. Die aktuellen Erweiterungen umfassen drei Bereiche:

* Neue vertragliche SLAs decken Verfügbarkeit, Performance, Optimierung und Wiederherstellung ab – mit definierten Garantien für kritische Workloads, die auf spezifische Kundenanforderungen abgestimmt werden können.

* Standardisierte Nutzungsmodelle ermöglichen es, nur für tatsächlich genutzte Kapazität zu zahlen – mit flexiblen CapEx- und OpEx-Optionen zur Anpassung an Budgetstrukturen.

* Einheitliche Steuerung über VSP 360: Die gemeinsame Kontrollschicht für Nutzungstransparenz und SLA-Monitoring der Virtual Storage Platform One (VSP One) gibt Kunden einen Überblick über Verbrauch und Service-Levels.

„Alle Unternehmen stehen heute vor ähnlichen Herausforderungen: rasant wachsende Datenmengen, zunehmende Cyberbedrohungen und strengere Anforderungen an Datenhoheit und Compliance“, so Jeb Horton, Senior Vice President of Global Services bei Hitachi Vantara. „Hitachi EverFlex begegnet diesen Herausforderungen durch neue SLAs und flexible Beschaffungsmodelle – für mehr Kostenkontrolle und kontinuierliche Verfügbarkeit ohne Leistungseinbußen.“

Weitere Informationen zu Hitachi EverFlex finden Sie unter: https://www.hitachivantara.com/en-us/services/infrastructure-as-a-service

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden dabei, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Mit seinem Social Innovation Business (SIB) bringt Hitachi IT, OT (Operational Technology) und Produkte zusammen und trägt damit zu einer Gesellschaft bei, in der Umwelt, Wohlbefinden und Wirtschaftswachstum im Einklang sind. Hitachi ist weltweit in vier Sektoren tätig – Digital Systems & Services, Energie, Mobilität und Connective Industries – sowie in der strategischen SIB-Unit für neue Wachstumsgeschäfte. Rund um Lumada als Kernstück generiert Hitachi Wert aus der Integration von Daten, Technologie und Fachwissen, um Kunden- und soziale Herausforderungen zu lösen. Die Einnahmen für das Geschäftsjahr 2025 (endete am 31. März 2026) beliefen sich auf 10.586,7 Milliarden Yen, mit 606 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 290.000 Mitarbeitern weltweit. Besuchen Sie uns unter https://www.hitachi.com

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