Hitzefrei 2026: 43 kostenlose Tech-Impulse aus der Microsoft-Community

43 Microsoft MVPs und Community Champions teilen 46 Tage lang kostenlos praxisnahes Wissen rund um Microsoft 365, Copilot, Azure, Security, Power Platform und Modern Work.

Frankfurt am Main, 5. August 2026 – Weiterbildung macht keine Sommerpause: Mit der Community-Kampagne „Hitzefrei 2026“ stellt der MVPTreff von August bis Mitte September täglich einen neuen, kostenfrei zugänglichen Beitrag aus dem Microsoft-Ökosystem vor. Insgesamt umfasst die Aktion 43 Community-Beiträge mit praxisnahen Impulsen, konkreten Anleitungen, Prompts, Workflows, Videos und persönlichen Erfahrungswerten.

Unter dem Motto „Hitzefrei. Sonne. Wissen. Community.“ teilen Microsoft MVPs und weitere engagierte Expertinnen und Experten aus der DACH-Community ihr Wissen zu aktuellen Technologien und Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt. Die Themen reichen von Microsoft 365, Microsoft Copilot und künstlicher Intelligenz über Azure, Power Platform und Security bis hin zu Modern Work, Collaboration, Automatisierung und Data & Analytics.

Im Mittelpunkt stehen keine theoretischen Produktbeschreibungen, sondern Erfahrungen aus der täglichen Praxis. Die Beiträge zeigen beispielsweise, wie Microsoft Copilot nach dem Urlaub bei der Orientierung im überfüllten Postfach helfen kann, wie sich Prozesse automatisieren lassen oder wie Unternehmen neue Technologien sicher und sinnvoll in ihre Arbeitsabläufe integrieren können.

Die einzelnen Inhalte sind bewusst kompakt gestaltet. Sie sollen auch während einer Kaffeepause oder an einem sommerlichen Feierabend gelesen, angesehen und direkt ausprobiert werden können. Jeden Tag wird ein neuer Beitrag freigeschaltet, sodass über mehrere Wochen eine vielseitige Wissenssammlung rund um Microsoft-Technologien entsteht.

„In unserer Community steckt unglaublich viel Wissen und praktische Erfahrung. Mit Hitzefrei möchten wir dieses Wissen sichtbar und für alle kostenlos zugänglich machen. Jeder Beitrag soll mindestens einen Gedanken, einen Prompt oder einen Lösungsansatz vermitteln, den die Leserinnen und Leser direkt in ihren Arbeitsalltag übernehmen können“, erklärt Anastasios Ntaflos, Initiator der Kampagne und Mitglied des MVPTreff-Kernteams.

Auch Unternehmen profitieren von der Aktion. IT-Verantwortliche, Fachabteilungen, Personalbereiche und Führungskräfte erhalten konkrete Anregungen für Weiterbildung, digitale Transformation und den verantwortungsvollen Einsatz künstlicher Intelligenz. Die beteiligten Autorinnen und Autoren stehen darüber hinaus für fachliche Fragen und den persönlichen Austausch zur Verfügung.

„Sharing is caring ist für uns nicht nur ein Motto. Die Kampagne zeigt, was möglich wird, wenn viele Menschen ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre unterschiedlichen Perspektiven miteinander teilen“, ergänzt Ntaflos.

Alle veröffentlichten Beiträge sowie die Übersicht der beteiligten Community-Mitglieder sind auf der zentralen Kampagnenseite kostenfrei abrufbar: Hier klicken

Über den MVPTreff: Der MVPTreff ist eine unabhängige, community-getragene Plattform für Microsoft MVPs und weitere Microsoft-Community-Aktive aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Mittelpunkt stehen der praxisnahe Wissenstransfer, die Vernetzung innerhalb der Community sowie die gemeinsame Entwicklung von Beiträgen, Videos, Veranstaltungen und weiteren Formaten rund um das Microsoft-Ökosystem.

Kontakt

MVPTreff.

Anastasios Ntaflos

Agilatrudstrasse 10

64347 Griesheim

01734859338



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