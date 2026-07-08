HKL präsentiert Maschinenneuheiten auf der NordBau 2026

Messebesucher können an Stand N225 zahlreiche Produkthighlights live erleben und sich über das einzigartige Leistungsspektrum aus Mieten, Kaufen und Service informieren.

Hamburg, 8. Juli 2026 – Auf der NordBau, die vom 9. bis 13. September 2026 in Neumünster stattfindet, präsentiert HKL BAUMASCHINEN zahlreiche Produkthighlights und Neuheiten der langjährigen Partner Ammann, Kramer, Merlo und Yanmar. Im Mittelpunkt stehen leistungsstarke Maschinen und praxisorientierte Lösungen für den Einsatz in Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Der HKL Stand befindet sich auf dem Freigelände Nord (N225).



HKL ist vielen Kunden als führender Vermieter bekannt und verfügt zugleich über jahrzehntelange Erfahrung als Handelspartner namhafter Hersteller. Diese Kompetenz steht auch auf der NordBau 2026 im Mittelpunkt. Besucher können hochwertige Qualitätsmaschinen sowie innovative Zubehör- und Anbaulösungen der langjährigen Partnermarken live erleben. Darüber hinaus informiert HKL über sein erstklassiges Serviceangebot sowie über aktuelle Trends und Entwicklungen im Markt.



„Unsere Kunden erwarten leistungsstarke Maschinen, praxisgerechte Lösungen und eine kompetente Beratung. Genau darauf haben wir unser Messeangebot ausgerichtet. Gleichzeitig zeigen wir, wie unsere Kunden von unserem einmaligen Leistungsspektrum aus Mieten, Kaufen und Service profitieren. Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch mit Kunden und Fachbesuchern“, sagt Oliver Blaha, HKL Vertriebsleiter für Neumaschinen.



Die Highlights auf dem HKL Messestand



HKL präsentiert auf der NordBau den neuen Yanmar Minibagger SV10. Die Maschine wurde für das Arbeiten in besonders beengten Einsatzbereichen konzipiert und ist somit außergewöhnlich kompakt.



Ein weiteres Highlight ist der neue Kramer Teleskopradlader 5045, der sich durch seine Vielseitigkeit im Tief- und Straßenbau sowie im Garten- und Landschaftsbau auszeichnet. Zusätzlich zeigt HKL den Kramer 5045 in der Standardausführung sowie den Hochleistungsradlader Kramer 8115.



Ergänzt wird das Messeangebot durch Maschinen von Merlo und Ammann sowie eine Vielzahl praxisgerechter Anbaugeräte, die die Einsatzmöglichkeiten der Maschinen erweitern und Arbeitsabläufe auf der Baustelle effizienter gestalten.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com; www.hkl-baumaschinen.at). Über 160.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt rund 200 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit über 55 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2025 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 480 Millionen Euro in Europa.

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HKL BAUMASCHINEN

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22339 Hamburg – Hummelsbüttel

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