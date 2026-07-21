Holger Ballwanz Immobilien sucht Handelsimmobilien und Nahversorger Immobilien zum Kauf in Deutschland

Holger Ballwanz Immobilien: Investor und Immobilienpartner erweitert Ankauf Handelsimmobilien und Nahversorger Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien sucht in Deutschland Handelsimmobilien und Nahversorger Immobilien zum Kauf. ( www.supermarkt-immobilien.com & www.ballwanz.immobilien)

Der Fokus liegt auf Bestandsobjekten mit nachhaltigen Nutzungskonzepten sowie langfristig stabilen Erträgen für den eigenen Ankauf, Kunden und strategische Investorenpartner.

Als Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien begleitet Holger Ballwanz Immobilien Eigentümer bei der diskreten und professionellen Vermarktung geeigneter Handelsimmobilien – ohne öffentliche Ausschreibung und mit direktem Zugang zu einem persönlichen Netzwerk aus Investoren für Handelsimmobilien und Nahversorger Immobilien.

Was sind Handelsimmobilien?

Handelsimmobilien sind Gewerbeimmobilien, die überwiegend für den Einzelhandel, Großhandel oder den Verkauf von Waren und Dienstleistungen genutzt werden. Sie stellen Handelsunternehmen Flächen für den Verkauf, die Warenpräsentation sowie teilweise für Lager- und Logistikbereiche zur Verfügung.

Zu den klassischen Handelsimmobilien gehören unter anderem:

Supermärkte und Discounter

• Lebensmittelmärkte

• Vollsortimenter

• Nahversorger mit regionaler Bedeutung

Fachmarktzentren

• Standorte mit mehreren Handelsbetrieben

• beispielsweise Baumärkte, Elektronikmärkte, Möbelhäuser oder Tierbedarfsmärkte

Verbrauchermärkte

• großflächige Lebensmittelmärkte mit zusätzlichem Non-Food-Angebot

Getränkemärkte

• eigenständige Verkaufsstandorte für Getränke und ergänzende Sortimente

Weitere Handelsimmobilien umfassen unter anderem Einkaufszentren, Retail Parks, Fachmarktstandorte und gemischt genutzte Gewerbeobjekte mit Handelsanteil.

Nahversorger Immobilien – stabile Standorte für die tägliche Versorgung

Nahversorger Immobilien sind eine besondere Kategorie innerhalb der Handelsimmobilien. Sie übernehmen eine wichtige Funktion für die lokale Bevölkerung und befinden sich häufig in oder nahe gewachsenen Wohngebieten.

Sie sichern die tägliche Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs und zeichnen sich häufig durch langfristige Mietverhältnisse mit bonitätsstarken Betreibern aus.

Typische Nahversorger Immobilien sind:

• Discounter

• Supermärkte

• Getränkemärkte

• Lebensmittelmärkte

• kleinere Fachmarktstandorte zur wohnortnahen Versorgung

Aufgrund ihrer systemrelevanten Nutzung, stabiler Nachfrage und langfristiger Betreiberstrukturen sind Nahversorger Immobilien attraktive Anlageobjekte für langfristig orientierte Investoren.

Gesuchte Handelsimmobilien und Nahversorger Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien sucht bundesweit insbesondere:

• Supermärkte und Discounter

• Lebensmittelmärkte mit etablierten Betreibern

• Nahversorger Immobilien

• Getränkemärkte

• Fachmarktzentren

Gesucht werden sowohl einzelne Objekte als auch Portfolios.

Off Market Ankauf – diskrete Lösungen für Eigentümer

Der Schwerpunkt liegt auf Off Market Transaktionen. Eigentümer profitieren von einer vertraulichen Ansprache ausgewählter Investoren und einem effizienten Verkaufsprozess ohne öffentliche Vermarktung.

„Gerade bei Handelsimmobilien und Nahversorger Standorten sind eine genaue Marktkenntnis, ein qualifiziertes Investorennetzwerk und eine diskrete Vorgehensweise entscheidend. Wir bringen Eigentümer und passende Käufer gezielt zusammen“, erklärt Holger Ballwanz.

Kontakt für Eigentümer und Marktteilnehmer

Eigentümer, die Handelsimmobilien oder Nahversorger Immobilien in Deutschland verkaufen möchten, können sich direkt an Holger Ballwanz Immobilien wenden.

Gesucht werden laufend attraktive Gewerbeimmobilien für den Eigenbestand sowie für ausgewählte Kunden und Investmentpartner.

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien

www.supermarkt-immobilien.com

www.ballwanz.immobilien

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

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